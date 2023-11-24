Yüzde 50 Artış Geldi, Shiba Coin Fiyatı Nasıl Etkiler?

Kripto paralarla yeni tanışan yatırımcıların bir kısmı meme coinlere çok fazla şey borçlu. Peki ama neden? Bugün en büyük ikinci meme coindeki son durumu ve yeni yatırımcılar için bu alanın önemini ele alıyoruz. Shiba Coin fiyatı artacak mı? Shibarium cephesindeki son gelişmeler neler?

Yeni Yatırımcılar ve Meme Coinler

Kriptoyla tanışan çok sayıda yeni yatırımcı ilk olarak meme coinlere yöneldi. Özellikle DOGE ve Shiba Inu yeni yatırımcıların kriptoya gelmesinde büyük rol oynadı. Bunun sebebi elbette parabolik rallilerin risk iştahını zirvelere çıkarmasıdır.

Para kazanma dürtücü çok başka bir şey ve kriptoyla hiç alakası olmayanlar bile meme coinlerdeki binler katlık artışı gördükten sonra bu alana giriyor. Çevrenizdeki yatırımcılar sorduğunuzda birçoğunun meme coinlerdeki parabolik rallilerden etkilenerek bu alana girdiğini duyabilirsiniz. Bol sıfırlı fiyatları ve boğa sezonundaki anormal büyümeleriyle meme coinler benimsemeye katkı sağlıyor.

2021 ortasında Shiba Coin’in kısa sürede 4 sıfırı birden sildiği günleri dün gibi hatırlıyorum. Herkes Shiba Coin’den bahsediyordu ve Binance listelemesiyle birlikte fiyat 9-10 sıfırlı halinden 4 sıfırlı seviyelere yükseldi. Listelemeye kadar olan süreçte zaten sıfırların çoğunu atmıştı.

Ciddi kazançlar elde eden yatırımcılar sonrasında farklı meme coinlere yöneldi ve Floki, PEPE gibi birkaç alternatif hariç çoğundan yüzde 99’u aşan kayıplar gördüler. Shiba Coin sıfırları silerken ikinci Shiba bu olacak denilen altcoinler hatırlıyorum. Bunların hiçbiri şu anda büyük borsalarda işlem görmüyor. Bu da meme coin alanındaki devasa riski gözler önüne seriyor.

Shibarium’da Yüzde 50 Artış

Uzun süredir Shiba Coin’in layer2 çözümünü eleştiriyorum ve halen yeni kullanıcı çekmek noktasında başarılı olduğunu söyleyemem. Ancak günlük işlemlerde enteresan bir toparlanma oldu ve bu devam ederse fiyata da yansımaları olabilir. Shibarium‘da son 24 saat içinde 43.690 işlem gerçekleştirildi. Bu rakam önceki günün yüzde 50 üzerinde.

Shibarium toplam işlemlerinde dört milyon sınırını da aştı ancak bu işlemlerin çoğu ilk lansman döneminden gelme. Sorun şu ki ağa dün sadece 23 yeni kullanıcı geldi ve bu istikrarlı büyüme sinyali değil. Mevcut kullanıcıların ilgisindeki artış olumlu olsa da Shibarium’un kayda değer, ilgi çekecek ve dışarından yatırımcıları getirecek protokollere ihtiyacı var.