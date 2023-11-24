Shiba Inu (SHIB)

Yüzde 50 Artış Geldi, Shiba Coin Fiyatı Nasıl Etkiler?

Özet

  • Shibarium ağındaki işlemler düne göre yüzde 50 arttı.
  • Ağdaki işlemler artsa gelen yeni kullanıcılar günlük 20 civarında.
  • Shiba Coin fiyatında istikrarlı artış için Shibarium büyümesi şart.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarla yeni tanışan yatırımcıların bir kısmı meme coinlere çok fazla şey borçlu. Peki ama neden? Bugün en büyük ikinci meme coindeki son durumu ve yeni yatırımcılar için bu alanın önemini ele alıyoruz. Shiba Coin fiyatı artacak mı? Shibarium cephesindeki son gelişmeler neler?

İçerikler
Yeni Yatırımcılar ve Meme CoinlerShibarium’da Yüzde 50 Artış

Yeni Yatırımcılar ve Meme Coinler

Kriptoyla tanışan çok sayıda yeni yatırımcı ilk olarak meme coinlere yöneldi. Özellikle DOGE ve Shiba Inu yeni yatırımcıların kriptoya gelmesinde büyük rol oynadı. Bunun sebebi elbette parabolik rallilerin risk iştahını zirvelere çıkarmasıdır.

Para kazanma dürtücü çok başka bir şey ve kriptoyla hiç alakası olmayanlar bile meme coinlerdeki binler katlık artışı gördükten sonra bu alana giriyor. Çevrenizdeki yatırımcılar sorduğunuzda birçoğunun meme coinlerdeki parabolik rallilerden etkilenerek bu alana girdiğini duyabilirsiniz. Bol sıfırlı fiyatları ve boğa sezonundaki anormal büyümeleriyle meme coinler benimsemeye katkı sağlıyor.

2021 ortasında Shiba Coin’in kısa sürede 4 sıfırı birden sildiği günleri dün gibi hatırlıyorum. Herkes Shiba Coin’den bahsediyordu ve Binance listelemesiyle birlikte fiyat 9-10 sıfırlı halinden 4 sıfırlı seviyelere yükseldi. Listelemeye kadar olan süreçte zaten sıfırların çoğunu atmıştı.

Ciddi kazançlar elde eden yatırımcılar sonrasında farklı meme coinlere yöneldi ve Floki, PEPE gibi birkaç alternatif hariç çoğundan yüzde 99’u aşan kayıplar gördüler. Shiba Coin sıfırları silerken ikinci Shiba bu olacak denilen altcoinler hatırlıyorum. Bunların hiçbiri şu anda büyük borsalarda işlem görmüyor. Bu da meme coin alanındaki devasa riski gözler önüne seriyor.

Shibarium’da Yüzde 50 Artış

Uzun süredir Shiba Coin’in layer2 çözümünü eleştiriyorum ve halen yeni kullanıcı çekmek noktasında başarılı olduğunu söyleyemem. Ancak günlük işlemlerde enteresan bir toparlanma oldu ve bu devam ederse fiyata da yansımaları olabilir. Shibarium‘da son 24 saat içinde 43.690 işlem gerçekleştirildi. Bu rakam önceki günün yüzde 50 üzerinde.

Shibarium toplam işlemlerinde dört milyon sınırını da aştı ancak bu işlemlerin çoğu ilk lansman döneminden gelme. Sorun şu ki ağa dün sadece 23 yeni kullanıcı geldi ve bu istikrarlı büyüme sinyali değil. Mevcut kullanıcıların ilgisindeki artış olumlu olsa da Shibarium’un kayda değer, ilgi çekecek ve dışarından yatırımcıları getirecek protokollere ihtiyacı var.

You Might Also Like

Veriler Açıklandı 24 Saatte Tam Yüzde 128 Arttı! Shiba Coin Fiyatı Yükselişi Başlayacak Mı?

Altcoin Analiz: Shiba Coin Fiyat Tahminleri ve Güncel Tahminler

1 SHIB Kaç Dolar? Detaylı Shiba Inu Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Yüzde 48.000! SHIB Topluluğu Bu Gelişme İle Coştu! Shiba Inu’da Ralli Başlayacak mı?

1 SHIB Kaç Dolar? Detaylı Shiba Inu Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri Neler?

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Geç Oldu Ama Başladı! İlk 10 Kripto Para Arasında Şimdi Buna Dikkat
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Justin Sun’dan HTX ve Poloniex Hack Saldırıları İçin Açıklama Geldi
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Blur (BLUR) Coin Nasıl Alınır?
Altcoin
Kriptoda Haftanın Geniş Özeti 24 Kasım
Kripto Para
Yatırımcılar Geç Kalmamış Olabilir! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de Köprüden Önce Son Çıkış Mı?
Altcoin
Son Dakika: Justin Sun’dan HTX ve Poloniex Hack Saldırıları İçin Açıklama Geldi
KRIPTO PARA BORSALARI
Lost your password?