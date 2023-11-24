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Blur (BLUR) Coin Nasıl Alınır?

Özet

  • Blur, NFT yatırımcıları ve koleksiyoncuları için adil ve topluluk odaklı bir platformdur.
  • Ethereum üzerinde hızla büyüyerek OpenSea'nın işlem hacmini geride bırakmıştır.
  • Blur, kendi kripto parası BLUR coin ile kullanıcılarına yönetişim katılımı, ödüller ve özel özelliklere erişim imkanı sunar.
Ömer Ergin
Ömer Ergin

NFT yatırımcıları ve koleksiyoncuları için adil ve topluluk odaklı bir platform oluşturmayı amaçlayan bir NFT pazar yeri Blur, Ekim 2022’de piyasaya sürülmüştür. Blur, Ethereum’daki en iyi NFT pazar yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemiştir, hatta OpenSea’nın işlem hacmini geride bırakmıştır. Platform, özellikle Opensea’ya meydan okuma stratejisinin bir parçası olarak sunulan ve büyük ilgi toplayan AirDrop ile dikkat çekmiştir. Bu yazımızda son olarak dev kripto para borsası Binance‘de listelenen Blur nedir, BLUR coin nasıl alınır gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

İçerikler
Blur Nedir?BLUR Coin Nereden Alınır?

Blur Nedir?

Blur’un temel hedefi, NFT ticaret topluluğunu güçlendirmektir. Bu çerçevede BLUR adlı kendi kripto parasını kullanır. BLUR, platformun yerel yönetişim token’ı olarak işlev görür ve sahiplerine yönetişim kararlarına katılma, ödüller kazanma ve özel özelliklere erişim sağlama imkanı tanır.

Blur, Ethereum’un Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca, NFT’leri farklı kaynaklardan toplayan bir NFT toplayıcısı görevi de görmektedir. Gelecekteki hedefler arasında, kullanıcıların Polygon üzerinde kendi NFT’lerini basabilmelerine olanak tanıyan bir NFT basma platformu işletmek bulunmaktadır. Blur ayrıca SolSea ve Metaplex gibi Solana tabanlı platformlar gibi daha fazla NFT platformunu ve protokolünü pazar yeri toplayıcısına entegre etmeyi planlamaktadır. Son olarak, kullanıcı deneyimini ve etkileşimini geliştiren daha fazla sosyal özellik, gelecekte daha kapsayıcı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır. Olası çözümler arasında sohbet odaları, liderlik tabloları, profiller, rozetler ve daha fazlası yer almaktadır.

BLUR Coin, platformun yönetişim token’ı olarak işlev görür ve toplam arzı 3 milyar adet ile sınırlıdır. Bu arz sınırı karşısında dolaşımdaki BLUR coin adeti ise 1.1 milyar adettir. Coin sahipleri, Blur İyileştirme Teklifleri (BIP’ler) için oy kullanarak platformun yönetişimine katkıda bulunabilirler.

Blur, kullanıcı dostu arayüzü, gas ücreti ön ayarları gibi özellikleri ve adil ticaret anlayışıyla NFT dünyasında dikkat çeken bir konumda yer almaktadır. Binance’de listelenmesi, Blur’un başarılı bir projeye dönüşme yolundaki adımlarını güçlendirmiştir.

BLUR Coin Nereden Alınır?

BLUR coin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden satın alınabilir. BLUR coin, 24 Kasım’da Binance’de BLUR/BTC, BLUR/USDT ve BLUR/TRY işlem paritelerinde listelenerek alım satıma açılmıştır.

BLUR coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance‘deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç işlem paritesinden de BLUR coin satın alınabilir.

BLUR/USDT işlem paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu işlem paritesinin arayüzüne gidilmelidir. İşlem paritesi arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından BLUR Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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