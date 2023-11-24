CoinGecko, Zash’i Satın Alarak Kripto Para Hizmeti Kapsamını Genişletti!

Dünyanın en büyük bağımsız kripto para veri toplayıcısı olarak bilinen CoinGecko platformu, kripto para hizmeti kapsamını genişletmek amacıyla stratejik bir hamleyle önde gelen NFT veri altyapısı ve istihbarat şirketi Zash’i satın aldığını duyurdu. Bu stratejik satın alma, CoinGecko’nun güvenilir, doğru ve kapsamlı kripto verileri sunma taahhüdünü güçlendirirken, coin/token’ler ve NFT’ler için tek noktadan veri toplama ve sağlama konumunu daha da pekiştiriyor.

CoinGecko, Zash’i Satın Aldı

Zash, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Solana ve Bitcoin Ordinals’da 87 farklı pazarda kurumsal düzeyde, endekslenmiş NFT verileri sunan bir şirket olarak öne çıkıyor. Zash, NFT meta verilerini, geçmiş işlemleri ve borç verme verilerini kapsamakta ve ayrıca büyük ölçekte yıkama işlemlerini tespit etmek için tescilli algoritmalar ve gelişmiş veri bilimi tekniklerini kullanmaktadır.

CoinGecko’nun CEO’su ve kurucu ortağı TM Lee, Zash’in benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirterek, “Zash, piyasadaki en kapsamlı NFT veri kapsamına sahip olağanüstü bir ürün oluşturdu. Bu satın alma hepsi bir arada coin/token ve NFT piyasa verileri ile kripto para topluluğuna değer sunma taahhüdümüz ve bağlılığımızla uyumludur” dedi.

Zash’in veri setleri ve şekillendirilebilir API’si, projelerin karmaşık Blockchain veri uygulamalarını hızla oluşturmasını sağlıyor. Zash’in verilerini kullanan NFTfi, Metaversal ve Metaquants gibi önemli Web3 projeleri CoinGecko’nun müşteri tabanına dahil edilecek. CoinGecko, Zash’in NFT verilerini 2024 yılının 2’nci çeyreğine kadar API teklifine dahil ederek kullanıcılara entegre bir sağlayıcıdan yararlanma imkanı sunmayı ve hem coin/token hem de NFT verilerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlamayı planlıyor. Veriler ayrıca CoinGecko’nun mevcut NFT taban fiyat izleyicisine de dahil edilecek.

Satın alma anlaşmasının şartları açıklanmasa da Web3 Studios‘un bu işlemde mali danışman olarak görev aldığı belirtildi.

CoinGecko ve Zash Hakkında

CoinGecko, 2014 yılından bu yana milyonlarca kripto para yatırımcısı tarafından güvenilen bir veri kaynağı olarak öne çıkıyor. Platform, dünya genelinde 900’den fazla kripto para borsasından 10 binin üzerinde kripto parayı takip ederek kapsamlı bilgiler sunuyor.

Zash ise kurumsal düzeyde NFT ve zincir üstü veri sağlayan en doğru NFT veri API’si konumunda. Ethereum, Solana, Bitcoin Ordinals, Binance Smart Chain ve Polygon gibi tüm büyük Blockchain’lerde ölçekli olarak çalışan Zash, yıkama ticareti (washing trader) gibi risklere karşı istihbarat sağlayabiliyor.