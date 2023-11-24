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Bitcoin Lightning Cüzdan Sağlayıcı Wallet of Satoshi’den Tepki Çeken Adım

Özet

  • Wallet of Satoshi, ABD bölgesinde hizmetlerini sona erdirdi.
  • Yaşanan bu süreç ise birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.
  • Ekosistemde yaşanan yoğunluğun ortasında ekibin bu adımı merak konusu oldu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Bitcoin Lightning ekosisteminde cüzdan sağlayıcı olarak hizmet veren Wallet of Satoshi, kullanıcıların hizmetine sunduğu mobil uygulamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırdı. Bu hamlenin ardından firma ileriye dönük planlarında ABD’de müşterilerine hizmet vermeyeceğini açıkladı. Wallet of Satoshi ekibi, kısa süre önce alınan karar için herhangi bir özel neden belirtmekten kaçındı.

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ABD ve Kripto Piyasasına Yönelik BaskıWallet of Satoshi Ekibinden Dikkat Çeken Açıklama

ABD ve Kripto Piyasasına Yönelik Baskı

Ekibin aldığı kararın ardından yaşanan gelişmeler ile birlikte bu adım, ABD’de ikamet eden müşteriler için hayal kırıklığı yarattı ve birçok kullancılı bu sürecin ardından tepki verdi. Wallet of Satoshi’nin mobil uygulaması yazının yazıldığı sırada diğer ülkelerde de indirilebilir durumda. Bitcoin Lightning uygulaması, ABD’de ikamet eden mevcut kullanıcılara fonlarının erişilebilir olduğunu, varlıkların çekilebileceği ve başka bir cüzdan hizmetine aktarılabileceği konusunda güvence vermeyi unutmadı.

Kullanıcılar daha önce özellikle Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı alınan son yasal süreç ile birlikte ülkede yaşanan kripto piyasasını çevreleyen yasal düzenleyici ortamın bir sonucu olarak uygulamanın ABD’de yasaklanmış olabileceğini öne sürdü. Bu sürecin Lightning Network ağında yaşanan yoğunluğun ortasında gelmesi ise ciddi bir soru işareti uyandırdı.

Wallet of Satoshi Ekibinden Dikkat Çeken Açıklama

Yaşanan bu süreçte firma yetkilileri uygulamanın uygulama mağazalarından kaldırmasının kendi kararları olduğunu belirterek soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Bitcoin yazılım geliştiricisi Synonym’in CEO’su John Carvalho, süreç ile ilgili şu yorumda bulundu:

Wallet of Satoshi‘nin yerel yönetmeliklere ya da yasalara karşı yapamayacağı ya da yapmak istemediği şekillerde uyması gerekiyordu.”

Firma yetkilileri, gelecekte yaşanabilecek gelişmeler ile birlikte ABD’ye geri dönüş konusunda umutlu olmaya devam ettiği ise şu ifadeler ile dile getirdi:

“Gelecekteki gelişmelerin ABD’deki operasyonlarımızı yeniden gözden geçirmemize ve muhtemelen devam ettirmemize olanak sağlayacağından umutluyuz.”

Wallet of Satoshi en popüler Bitcoin Lightning cüzdanlarından biri olarak biliniyor ve Kasım ayında bir milyondan fazla Lightning Network ödemesinin platform üzerinden gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte firma daha önce kullanıcıların Bitcoin varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayan gözetim dışı çözümlerin aksine kullanıcıların fonları üzerindeki kontrolü elinde tutan uygulamasının gözetim niteliği nedeniyle kripto topluluklarının eleştirilerine maruz kalmıştı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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