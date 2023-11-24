Gözünüz Kulağınız Bu Altcoin’lerde Olsun! İşte Yıl Sonuna Kadar Yatırımcısını Zengin Edebilecek 5 Coin!

Kripto para piyasası, piyasa katılımcılarının ilk spot Bitcoin ETF’sinin potansiyel onayı konusunda kayda değer bir bekleyiş içinde olmasıyla Ekim ayı ortasında güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Bu toparlanma Kasım ayında da devam etti ve başlıca altcoin’lerin çoğunda büyük bir büyüme kaydedildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ETF onay kararına yaklaşırken, kripto para piyasasının önemli bir satın alım baskısı altında kalmaya devam etmesi beklenebilir. Bu heyecanlı bekleyiş aynı zamanda altcoin’lerde bir boğa koşusunu tetikleyebilir ve altcoin almak isteyenler için en iyi fırsatı sunabilir.

Bitcoin’e Yatırımcılarının Kar/Zarar Durumu

Bitcoin (BTC) cüzdan adreslerinin karda/zararda durumunu gösteren metrik, BTC yatırımcıları arasında karlılığa doğru önemli bir eğilim olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle veriler, tüm yatırımcılarının yüzde 81,67’sini oluşturan 41.05 milyon Bitcoin cüzdan adreslerinin şu anda karda olduğunu, yani varlıklarında gerçekleşmemiş kazançta olduğunu gösteriyor. Buna karşılık yatırımcıların yüzde 15,41’ini oluşturan ve yalnızca 7.75 milyon cüzdan adresi zararda yani gerçekleşmemiş bir kayıpla karşı karşıya.

Yatırımcıların bu büyük çoğunluğunun karda olması, piyasaya olan güveninin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Sizin için muhtemel bir altcoin rallisinde büyük patlama yapabilecek en iyi altcoin‘lerden bazılarını derledik.

Polygon (MATIC)

Yaklaşık iki yıl boyunca Polygon‘un MATIC’inin fiyatı birbirine yakınlaşan iki trend çizgisiyle karakterize edilen simetrik üçgen formasyonunun içinde hareket etti. Fiyat, alt trend çizgisinden dört kez toparlanırken üst trend çizgisinden iki kez geri çekilerek piyasa katılımcıları üzerindeki önemli etkisini açıkça gösterdi.

Kasım ayının başında MATIC‘e olan önemli yatırımcı girişi üst trend çizgisinin üzerinde güçlü bir kırılımaya neden oldu. MATIC’in fiyatı 0,69 doların ve kırılan üst trend çizgisinin üzerinde kalacak olursa alıcı desteğini güçlendirerek toparlanma beklentilerini artırabilir.

Kırılma sonrası gerçekleşecek yeniden test MATIC’in fiyatını 0,783 dolara düşürdü. Bununla birlikte, devam eden satın alım baskısıyla altcoin’in piyasa değeri potansiyel olarak iki katına çıkabilir ve Şubat ayının en yüksek seviyesi olan 1,56 dolara hareket edebilir.

XRP (XRP)

Piyasa genelindeki son düşüşün ortasında popüler altcoin’lerden XRP‘nin fiyatı 0,73 dolardaki son zirvesinden yüzde 22,5 düşüşle 0,57 dolara gerileyerek kayda değer bir düzeltme gördü. Ancak bu düzeltme, günlük zaman dilimindeki grafikte yükseliş trendinde yaygın bir gösterge olan bayrak formasyonunun oluşmasına neden oldu.

XRP’nin yatırımcıları 22 Kasım’da söz konusu bu formasyonun üst trend çizgisini kırdı ve bir sonraki sıçrama için hazır olduklarını gösterdiler. Şu anda 0,62 dolardan işlem gören altcoin’in fiyat, uzun vadeli üçgen formasyonun direnç trend çizgisini hedefleyerek yüzde 35 yükselebilir. Buradan gerçekleşecek bir kırılmayla XRP’dei çok daha şiddetli bir yükseliş olması beklenebilir.

Enjin Coin (ENJ)

Günlük zaman dilimi grafiğine bakıldığında Enjin Coin‘in fiyatının bir düşen kama formasyonu içinde hareket ettiği görülüyor. Bu grafik formasyonunun doğası genellikle bir düşüş trendinde görüldüğü gibi yorucu bir düşüş momentumunu yansıtmaktadır.

Yakın zaman önce, 7 Kasım’da üst trend çizgisinden yaşanan geri dönüş, fiyatın 0,27 dolar seviyesindende yüzde 20’lik bir düzeltmeye yol açtı. Bu formasyona göre, alt trend çizgisine ulaşmadan önce yüzde 25’lik bir düzeltme daha gerçekleşebilir.

ENJ’nin kitaba göre oynaması halinde düşen kama formasyonu genellikle fiyatın direnç trend çizgisini yeniden test ettiği potansiyel hedefleri belirleyen bir yükseliş patlaması yapabilir. Bu nedenle, üst trend çizgisinden olacak bir kırılmayla ENJ‘nin fiyatının 0,567 dolara ve ardından 0,747 dolara yükselmesi söz konusu olabilir.

The Graph (GRT)

Geçtiğimiz yedi ay boyunca The Graph‘ın GRT’sinin fiyatı, genellikle piyasa diplerinde görülen ters omuz baş omuz formasyonuna tutarlı bir şekilde eşlik etti. GRT’nin fiyatı şu anda 0,15 dolar civarında işlem görüyor ve modelin sağ omuz kısmını şekillendiriyor.

Güncel verilerle altcoin yüzde 10’luk bir kazanç gösteriyor ve 0,166 dolar civarında boyun çizgisi direncinden kırılma yapmaya doğru ilerliyor. Bu kırılmanın gerçekleşmesi alinde mevcut fiyattan yüzde 63,5’lik bir büyüme kaydedilmesi ve 2,05 dolara doğru bir ralli beklenebilir. Buna ek olarak GRT’de bu beklenen ralli Dow teorisine göre trendin tersine döndüğünün bir işareti olan 0,23 dolardaki son tepenin aşılmasını sağlayabilir.

Apecoin (APE)

Apecoin‘in APE’inin fiyatı yaklaşık bir aydır 1,56 dolar ile 1,28 dolar aralığında hareket ederek yatay bir seyir izliyor. Bu konsolidasyon, piyasa diplerinde görülen bir formasyon olan fincan kulp formasyonunun kulbunu oluşturuyor gibi görünüyor.

Gün içi yüzde 2,25’lik bir kazançla işlem gören APE, formasyonun boyun çizgisi direnci olan 1,56 dolara doğru ilerliyor. Olumlu piyasa duyarlılığıyla meydana elecek bir kırılmayla APE’in fiyatının formasyonun teorik öngörüleri doğrultusunda yüzde 36’lık bir artışla 2,10 dolara yükselmesi söz konusu olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.