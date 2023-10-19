4.7 Milyar Dolarlık Altcoin Projesinden Sürpriz Hamle! Büyük Ses Getirecek!

Polygon‘un (MATIC) arkasındaki şirket olan Polygon Labs, yeni bir yönetişim teklifi olan PIP-29’u tanıtarak bir Protokol Konseyi kurulmasının planladığını açıkladı. Kurulması planlanan Protokol Konseyi, Polygon’un akıllı sözleşme güncellemelerini denetlemekten sorumlu olacak ve 13 üyeden oluşacak.

Protokol Konseyi’nde Yer Alacak İsimler

En büyük 12’nci altcoin MATIC‘in ağı Polygon’un arkasındaki şirket olan Polygon Labs, akıllı sözleşmelerdeki değişiklikleri yönlendirmek amacıyla bir Protokol Konseyi kurma planı olan PIP-29’u tanıttı. Protokol Konseyi, Polygon’un sistem düzeyindeki akıllı sözleşmelerinde yapılacak değişiklikleri denetlemekle sorumlu olacak olan 13 üyeden oluşacak. Yönetişim teklifi, Protokol Konseyi’nde sektörün önde gelen isimlerinin ve kuruluşlarının yer alacağını gösteriyor.

Polygon’un sistem mimarisi açısından akıllı sözleşmelerin güncellenebilirli büyük bir öneme sahip ve bu nedenle Protokol Konseyi’nin hem güvenliği hem de güncellenmiş sürümlere sorunsuz bir geçiş sağlamak gibi önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Önerilen konsey üyeleri listesinde zincir üzeri analist ZachXBT, Polygon’un baş bilgi güvenliği sorumlusu Mudit Gupta, Coinbase‘in protokol operasyonları lideri Viktor Bunin, Sommelier Finance kurucusu Zaki Manian, The Daily Gwei sunucusu Anthony Sassano, Ethereum Vakfı Araştırmacısı Justin Drake, Polygon zkEVM’nin kurucu ortağı Jordi Baylina, Ethereum Fransa Başkanı Jerome de Tychey, güvenlik danışmanı Least Authority CEO’su Liz Steininger, zincir üzeri risk denetçisi Gauntlet, veri sağlayıcısı L2Beat gibi sektörün önde gelen birçok isim ve kuruluş yer alıyor.

Protokol Konseyi’nin Görevi

Protokol Konseyi, Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerde hem mevcut hem de gelecekteki Polygon 2.0 güncellemesiyle ilgili zaman kilitli değişiklikleri denetlemekle görevli olacak. Polygon 2.0 güncellemesinin 2024’ün ilk yarısında yayınlanmasının beklenmesi nedeniyle, Protokol Konseyi’nin çok önemli bir görevi üstlenecek.

Polygon’un akıllı sözleşmelerinde yapılacak düzenli değişiklikler için Protokol Konseyi üyeleri arasında 10 günlük bir zaman kilit süresi olacak ve en az 7 üyenin onayı aranacak. Protokolde acil bir değişiklik gerektiğinde ise zaman kilit olmadan en az 10 üyenin onayı aranacak. Yönetişim teklifi, bu tür değişikliklere ilişkin prosedürlerin Polygon iyileştirme tekliflerinde belirtilen çerçeveye uygun ve şeffaf olacağını vurguluyor. Bu nedenle yönetişim mekanizmasının, zincir üzeri oylamayla belirlenen mevcut topluluk liderliği tabanlı yönetişimden bağımsız çalışacağını belirtmek gerekiyor.