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Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği LUNC Coin genel piyasa düşüşünden payına düşeni aldı. Popüler altcoin Terra çöküşünün ardından bir grup iş bilen mağdurun elinde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Peki güncel fiyat alım yapmayı düşünenler için mantıklı mı? LUNC fiyatı kaç dolara kadar düşebilir?

Terra Classic (LUNC)

Geçtiğimiz yedi hafta boyunca, LUNC fiyatı 0,00016 dolarlık fiyattan güçlü bir destek aldı. Altcoin bu destekten birkaç kez toparlandı ve bu durum traderların bu seviyede agresif bir şekilde birikim yaptığını gösterdi. Ancak, piyasadaki artan satış baskısıyla birlikte LUNC fiyatı 3 Mart’ta bu önemli desteği kaybetti ve şimdi daha fazla düşüş riski altında. 3 Mart’ta kripto piyasası ani bir satışa tanık oldu ve büyük kripto para birimlerinin çoğunu daha düşük bir seviyeye indirdi. Böylece, LUNC fiyatı da benzer bir kaderle karşı karşıya kaldı ve aylık 0,00016 dolarlık destek bölgesinden büyük bir düşüş yaşadı.

Fiyat yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 0,000147 dolardan işlem görüyor ve 0,000143 dolarlık desteğin üzerinde kalmaya çalışıyordu. Söz konusu desteğin üzerinde oluşan uzun kuyruklu ret mumları, bu seviyede artan talep fiyatını gösteriyor.

LUNC Coin Yorum

LUNC Coin yatırımcıları için önümüzdeki saatlerde potansiyel 0,00016 testi son derece önemli olacak. Bu yeniden test, LUNC sahipleri için çok önemli olacaktır çünkü son çöküşün gerçek mi yoksa sadece panik satışının bir sonucu mu olduğunu gösterecek. Birçok altcoinde benzer bir durum söz konusu ve Bitcoin’in nasıl bir yol izleyeceği de bu süreçte önemli olacak. Temkinli hareket etmek isteyen yatırımcıların 0,00016 dolar üzerinde kapanışların ardından oyuna dahil olması muhtemeldir. Eğer fiyat 0,000143 dolar altında kalırsa 0,000127 dolar seviyelerine doğru düşüş hareketi devam edebilir.

Günlük RSI eğimi, piyasadaki satış baskısını yansıtacak şekilde düşüş bölgesinin derinliklerine daldı. Düşen LUNC fiyatı, Bollinger bandı göstergesinin alt desteğinin altına düştü ve bu da satış baskısının son derece agresif biçimde arttığını gösteriyor. Diğer taraftan hacimler de önemli ölçüde azaldı bu eğer toparlanmazsa LUNC Coin popülerliğiyle birlikte güçlü desteklerini daha hızlı kaybedebilir.

Kısa vadede 0,00016 dolar üzeri kapanışlarda hedef 0,000186 direnci olabilir.