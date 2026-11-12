🚨 Ripple'ın $RLUSD stabilcoini, PayPal USD'yi piyasa değerinde geride bıraktı.

Ripple’ın ABD doları destekli stabilcoini RLUSD, piyasa değerinde PayPal USD’yi geride bırakarak küresel ölçekte öne çıkan stabilcoinler arasındaki yerini güçlendirdi. CoinGecko verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 2,71 milyar dolara yükselirken, PayPal USD’nin piyasa değeri 2,69 milyar dolar seviyesinde kaldı.

İki yıldan kısa sürede hızlı büyüme

Aralık 2024’te resmi olarak kullanıma sunulan RLUSD’nin bu seviyeye iki yıldan kısa sürede ulaşması, varlığın kripto piyasasında hızlı bir büyüme sergilediğine işaret etti. Stabilcoin, özellikle kurumsal iş birlikleri ve borsa entegrasyonlarının artmasıyla daha geniş bir kullanım alanı kazandı.

XRP Ledger doğrulayıcılarından Vet, RLUSD’nin artık ABD doları destekli ilk 5 stabilcoin arasında bulunduğunu, ilk 3’e girme yolunda ilerlediğini söyledi.

Vet, RLUSD’nin artık ABD doları destekli ilk 5 stabilcoin arasında yer aldığını ve ilk 3’e yükselme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

XRPL üzerindeki etkisi büyüyor

Vet, Ripple’ın uzun süredir XRP Ledger altyapısının gelişiminde rol oynadığını belirtirken, RLUSD’nin daha yaygın kullanılmasının geleneksel finans kuruluşlarının bu blokzincire ilgisini hızlandırabileceğini kaydetti. Ona göre artan ödeme hacmi ve XRP Ledger üzerindeki kullanım yoğunluğu, RLUSD’nin sektördeki ağırlığını artırıyor.

Ayrıca RLUSD’nin bankalar ve kripto para borsalarıyla çok sayıda entegrasyonun önünü açtığı ifade edildi. Bu entegrasyonların, finans kuruluşlarını yalnızca XRPL altyapısını desteklemeye değil, aynı zamanda diğer tokenleştirilmiş varlıkları da bu ağ üzerinde kullanmaya yöneltebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: XRP Ledger doğrulayıcısı, ağdaki işlemleri doğrulayan ve defterin güncel halinin korunmasına katkı sağlayan teknik katılımcıdır. Bu yapı, ağın merkeziyetsiz biçimde çalışmasına destek verir.

Kurumsal ortaklıklar büyümeyi destekledi

RLUSD’nin yeni zirvesi, Ripple’ın son dönemde duyurduğu kurumsal ortaklıklar ve borsa entegrasyonlarının ardından geldi. Ripple, 28 Ekim’de Coinbase ile iş birliği kurduğunu açıkladı. Bu anlaşma kapsamında RLUSD, Coinbase Exchange, Coinbase Prime ve perakende işlem uygulaması üzerinden bireysel ve kurumsal kullanıcılara sunuldu.

Coinbase, aynı zamanda RLUSD için XRP Ledger, Ethereum ve Base ağlarında destek verdiğini duyurdu. Böylece stabilcoinin farklı blokzincirler üzerindeki erişimi genişlemiş oldu.

Coinbase, RLUSD için XRP Ledger, Ethereum ve Base ağlarında destek sunarak varlığın hem bireysel hem de kurumsal kullanıcı tabanına açıldığını açıkladı.

Bankacılık tarafında destek derinleşti

Ripple’ın bankacılık alanındaki ortaklıkları da genişliyor. RLUSD rezervlerinin saklayıcısı olan BNY ile ilişkinin derinleştiği belirtilirken, Standard Chartered da ekim ayında XRP Ledger üzerinde RLUSD için kurumsal saklama hizmeti başlattı. Bu gelişmeler, RLUSD’nin yalnızca kripto piyasasında değil, geleneksel finans tarafında da daha görünür hale geldiğini gösterdi.