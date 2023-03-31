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Ortalık Alev Aldı! Dev Ethereum Balinası Bu Altcoin’den Milyarlarcasını Yuttu!

Üst düzey bir kripto para balinası bugün dikkat çekici bir şekilde köpek temalı altcoin'den milyarlarcasını satın aldı.
13:50
31 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Üst düzey bir kripto para balinası bugün dikkat çekici bir şekilde milyarlarca Shiba Inu (SHIB) satın aldı. Bu hamle, PuppyNet olarak adlandırılan Shibarium Beta sürümünden sonra SHIB token’larının günlük yakım oranındaki büyük artışın ortasında geldi.

99.29 Milyar SHIB Satın Aldı

Blockchain’lerdeki balina adreslerini takip eden WhaleStats, 31 Mart’ta “BlueWhale0073” adlı bir Ethereum balinasının 1.05 milyon dolar değerinde 99.29 milyar SHIB satın aldığını bildirdi. WhaleStats verileri BlueWhale0073’ın en büyük 254’ncü Ethereum balinası olduğunu ve SHIB’in yanı sıra USDT gibi stablecoin’lerle birlikte Compound (COMP), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC) ve Sanin Inu‘da (SANI) tuttuğunu gösteriyor.

Blockchain kaşifi Etherscan ise kripto para balinasının şu anda 65.82 milyar SHIB tuttuğunu ortaya koyuyor. Bu, balinanın 18 milyon doların üzerinde değere 10 bin 159 ETH’nin ardından en çok SHIB tuttuğu anlamına geliyor. Öte yandan kripto para balinası ayrıca 1.08 milyon dolar değerinde 985 bin 593 MATIC token satın aldı.

BlueWhale0073’ın yaptığı gibi kripto para balinaları, ay boyunca Shibarium Beta sürümünün yayınlanmasının ardından büyük miktarlarda SHIB satın almaya devam ettikleri görüldü.

Shiba Inu’nun Yakım Oranı Fırladı

Tüm bunlarla birlikte Shibarium’da gerçekleştirilen her işlem SHIB yaktığı için SHIB yakım oranı arttı ve geliştiriciler her yıl 100 trilyon SHIB yaktıklarını iddia ediyor. Shibburn portalına göre SHIB yakım oranı son 24 saatte yüzde 700’ün üzerinde arttı. Topluluk 6 işlemde 8.2 milyon SHIB token’ı yaktı. Son 7 günde, topluluk tarafından 868 milyon SHIB token’ının yakımı yapıldı.

hafta boyunca yatay hareket ederken Shiba Inu bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,56 düşüşle 0,00001056 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in işlem hacmi ise son 24 saatte  yüzde 20’nin üzerinde düşüşle 158.7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. İşlem hacmindeki bu durum yatırımcılar arasındaki ilginin düştüğü anlamına geliyor.

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