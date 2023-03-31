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Kripto para alım satım botu, otomatik olarak kripto para birimleri ile işlem yapabilen bir yazılımdır. Bu botlar, bir yatırımcının kripto para birimleri piyasasında işlem yaparken kullanabileceği bir araçtır. Kripto para trading botları, belirli bir yatırım stratejisine göre programlanabilir. Örneğin, bir yatırımcı, piyasanın belirli bir fiyat seviyesine düştüğünde otomatik olarak alım yapacak bir bot programlayabilir. Ayrıca, bir yatırımcı, belirli bir piyasa koşulu karşılandığında otomatik olarak satım yapacak bir bot da programlayabilir.

Kripto para trading botlarının avantajları arasında, piyasaları sürekli takip edebilme yeteneği, hızlı işlem yapabilme yeteneği, insan faktöründen kaynaklanabilecek duygusal karar verme hatalarını önleme ve işlem stratejilerini kesintisiz bir şekilde uygulama bulunmaktadır. Ancak, kripto para trading botlarının dezavantajları da bulunmaktadır. Bu botlar, piyasa koşullarının çok değişken olduğu kripto para birimi piyasasında bile hata yapabilirler. Ayrıca, bir yatırımcı, botun yanlışlıkla yanlış bir işlem yapması veya hatalı bir programlama sonucu kayıplar yaşayabilir.

En İyi Kripto Alım Satım Botları

Kripto para dünyasında çokça merak edilen bu konuya biraz açıklık getirmek ve en iyi ve çok kullanılan otomatik alış satış (trading) botlarının bir listesini yapmak istedik. Fakat unutulmamalı ki, bu botlar ile yaşayacaklarınız bizim yaşadıklarımızla veya başka kullanıcıların yaşadıklarıyla benzerlik göstermeyebilir, çünkü bir çok etken (piyasa, fiyatlar, büyük haberler, farklı coin’ler, farklı parametreler ve algoritmalar vs.) bu botların sonuçlarını ciddi ölçüde etkilemektedir.

TraderWagon

TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir platformdur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. TraderWagon aynı zamanda Social Trading yapmanıza olanak tanır. Social Trading fikri basittir: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalar. TraderWagon’da iki tür kullanıcı vardır, Lider Yatırımcılar ve Kopya Yatırımcılar. Lider Yatırımcılar, portföyleri yöneten ve diğer yatırımcıların portföyünü takip etmesine ve kopyalamasına izin veren yatırımcılardır. Kopya Yatırımcılar, Lider Yatırımcıların işlemlerini takip eden ve kopyalayan yatırımcılardır. TraderWagon‘da başarılı yatırımcıların alım-satım stratejilerini kopyalayarak kazanç sağmak mümkündür.

3Commas

Basitçe kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olan 3Commas ile seçilen çiftler üzerinde otomatik olarak işlem yapılabilir. Kendi botunuzu yazılım bilgisi gerekmeden tasarlayabilirsiniz. Şu an fiyat/performans olarak en iyi botlardan biri olarak biliniyor. Raporlar vasıtasıyla günlük performanslara erişebilir ve stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

TradeSanta

2018 yılında kurulan TradeSanta, 7/24 işlem yapmaya izin veriyor. Sistem popüler alım satım stratejilerini denemeye imkan tanıyor. Şimdiye kadar 20,000’e yakın trader bu hizmeti seçti ve şu ana kadar 700,000 civarında işlem yapıldı. TradeSanta; Binance, Bittrex, Bitfinex ve HitBTC’yi destekliyor ve ayrıca Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor.