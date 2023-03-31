Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Para Alım Satım Botu Nedir?

13:54
31 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para alım satım botu, otomatik olarak kripto para birimleri ile işlem yapabilen bir yazılımdır. Bu botlar, bir yatırımcının kripto para birimleri piyasasında işlem yaparken kullanabileceği bir araçtır. Kripto para trading botları, belirli bir yatırım stratejisine göre programlanabilir. Örneğin, bir yatırımcı, piyasanın belirli bir fiyat seviyesine düştüğünde otomatik olarak alım yapacak bir bot programlayabilir. Ayrıca, bir yatırımcı, belirli bir piyasa koşulu karşılandığında otomatik olarak satım yapacak bir bot da programlayabilir.

Kripto para trading botlarının avantajları arasında, piyasaları sürekli takip edebilme yeteneği, hızlı işlem yapabilme yeteneği, insan faktöründen kaynaklanabilecek duygusal karar verme hatalarını önleme ve işlem stratejilerini kesintisiz bir şekilde uygulama bulunmaktadır. Ancak, kripto para trading botlarının dezavantajları da bulunmaktadır. Bu botlar, piyasa koşullarının çok değişken olduğu kripto para birimi piyasasında bile hata yapabilirler. Ayrıca, bir yatırımcı, botun yanlışlıkla yanlış bir işlem yapması veya hatalı bir programlama sonucu kayıplar yaşayabilir.

En İyi Kripto Alım Satım Botları

Kripto para dünyasında çokça merak edilen bu konuya biraz açıklık getirmek ve en iyi ve çok kullanılan otomatik alış satış (trading) botlarının bir listesini yapmak istedik. Fakat unutulmamalı ki, bu botlar ile yaşayacaklarınız bizim yaşadıklarımızla veya başka kullanıcıların yaşadıklarıyla benzerlik göstermeyebilir, çünkü bir çok etken (piyasa, fiyatlar, büyük haberler, farklı coin’ler, farklı parametreler ve algoritmalar vs.) bu botların sonuçlarını ciddi ölçüde etkilemektedir.

TraderWagon

TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir platformdur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. TraderWagon aynı zamanda Social Trading yapmanıza olanak tanır. Social Trading fikri basittir: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalar. TraderWagon’da iki tür kullanıcı vardır, Lider Yatırımcılar ve Kopya Yatırımcılar. Lider Yatırımcılar, portföyleri yöneten ve diğer yatırımcıların portföyünü takip etmesine ve kopyalamasına izin veren yatırımcılardır. Kopya Yatırımcılar, Lider Yatırımcıların işlemlerini takip eden ve kopyalayan yatırımcılardır. TraderWagon‘da başarılı yatırımcıların alım-satım stratejilerini kopyalayarak kazanç sağmak mümkündür.

3Commas

Basitçe kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olan 3Commas ile seçilen çiftler üzerinde otomatik olarak işlem yapılabilir. Kendi botunuzu yazılım bilgisi gerekmeden tasarlayabilirsiniz. Şu an fiyat/performans olarak en iyi botlardan biri olarak biliniyor. Raporlar vasıtasıyla günlük performanslara erişebilir ve stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

TradeSanta

2018 yılında kurulan TradeSanta, 7/24 işlem yapmaya izin veriyor. Sistem popüler alım satım stratejilerini denemeye imkan tanıyor. Şimdiye kadar 20,000’e yakın trader bu hizmeti seçti ve şu ana kadar 700,000 civarında işlem yapıldı. TradeSanta; Binance, Bittrex, Bitfinex ve HitBTC’yi destekliyor ve ayrıca Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Kredi Kartıyla Nasıl Bitcoin Alınır?
Kredi Kartıyla Nasıl Bitcoin Alınır?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Copy Trading (İşlem Kopyalama) Nedir?
Copy Trading (İşlem Kopyalama) Nedir?
Sosyal Trading Nedir?
Sosyal Trading Nedir?
Bitcoin ve Kripto Para Trading Botları
Bitcoin ve Kripto Para Trading Botları
Bir Sonraki Adım Yeni Rekorlar! Kripto Para Milyarderinden İddialı Altın, Gümüş ve Bitcoin Yorumu!
Bir Sonraki Adım Yeni Rekorlar! Kripto Para Milyarderinden İddialı Altın, Gümüş ve Bitcoin Yorumu!
CoinShares, Güncel Verileri Paylaştı: Kripto Para Piyasasında Büyük Ölçekli Fon Çıkışı!
CoinShares, Güncel Verileri Paylaştı: Kripto Para Piyasasında Büyük Ölçekli Fon Çıkışı!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Haberi Goldman Sachs Verdi! Fed Ara Verecek!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Haberi Goldman Sachs Verdi! Fed Ara Verecek!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023