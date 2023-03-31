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Copy trading (işlem kopyalama) veya sosyal trading (social trading) adı verilen bu kavram, yatırımcıların başka yatırımcıların yatırım stratejilerini otomatik olarak takip etmelerine olanak tanıyan bir yatırım yöntemidir. Copy trading, bir yatırımcının bir başka yatırımcının yaptığı yatırım hamlelerini otomatik olarak kopyalamasına izin verir.

Bu yöntem, bir yatırımcının kendi bilgisi, tecrübesi veya zamanı olmadığı durumlarda faydalı olabilir. Bu durumda, yatırımcı, deneyimli bir yatırımcının yatırım kararlarını takip ederek aynı sonuçları elde etme şansına sahip olabilir. Copy trading, genellikle sosyal trading platformlarında mevcuttur ve yatırımcıların diğer yatırımcıların portföylerini otomatik olarak takip etmelerini sağlayan bir dizi araç sunar.

Copy Trading Avantajları Nelerdir?

Kolay ve erişilebilir: Copy trading, yatırımcıların herhangi bir özel bilgi veya tecrübe gerektirmeden, diğer başarılı yatırımcıların başarılı stratejilerini takip ederek yatırım yapmasını sağlar.

Riskleri azaltır: Diğer yatırımcıların yatırım stratejilerini takip ederek yatırım yapmak, kendi başına yatırım yapmaktan daha az risklidir. Çünkü başarılı yatırımcıların stratejileri zaten test edilmiş ve doğru olduğu kanıtlanmıştır.

Daha fazla fırsat: Copy trading, yatırımcılara daha fazla yatırım fırsatı sunar. Çünkü diğer yatırımcıların yatırım stratejileri genellikle birçok farklı varlığa odaklanır.

Öğrenme imkanı: Yatırımcılar, diğer yatırımcıların stratejilerini takip ederek, piyasalar ve yatırım dünyası hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Bu, yatırımcıların gelecekte kendi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Hızlı karar alma: Copy trading, yatırımcıların piyasa hareketlerine hızlı ve doğru bir şekilde tepki vermesine olanak tanır. Çünkü yatırımcılar, diğer yatırımcıların stratejilerini takip ederek hızlı bir şekilde karar verebilirler.

Ancak, copy trading’in de bazı dezavantajları vardır. Bunlar arasında, yatırımcıların yatırım kararlarını tamamen bir başkasına bırakması ve bu nedenle yatırımcıların risk almadan bile para kaybetme riski bulunması yer alır. Ayrıca, copy trading, yatırımcıların kendi risk toleranslarına ve yatırım hedeflerine uygun olmayan yatırım stratejilerini takip etme riski de taşır.

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