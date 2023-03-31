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Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Bitcoin'in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti.
14:35
31 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2’lik bir değer kaybı kaydederek 28.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki düşüşün de etkisiyle sabah saatlerinden bu yana düşük oranlı değer kayıpları kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin, 28.000 Doların Altına Geriledi

Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2’lik bir değer kaybı kaydederek 28.000 doların altına geriledi ve 27.960 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte sabah saatlerinden bu yana düşük oranlı değer kayıpları kaydetmeye başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1790 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan XRP ise güne %1 gibi düşük oranlı bir değer kaybı ile başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin etkisiyle Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 85 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, gün içerisinde piyasada pozitif ayrıştı ve %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 0,38 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

CoinMarketCap verilerine göre ise piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri Hedera (HBAR), Casper (CSPR) ve Cardano (ADA) olurken en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri ise Stacks (STX), Flare (FLR) ve Nexo (NEXO) oldu.

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