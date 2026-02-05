BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Durgunluk Sinyalleri: Tarihi Verilere Göre Olası Riskler ve 2026 Yılına İşaretler

Özet

  • Bitcoin’in son fiyat hareketleri geçmiş ayı piyasalarıyla karşılaştırıldı.
  • On-chain verilere göre 40.000 dolar seviyesi kritik risk noktası olarak tartışıldı.
  • Altın-Bitcoin dinamiği, 2026 yılında olası bir değişime işaret etti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bir kripto analiz podcast’i olan Tapping Into Crypto’nun son bölümünde, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketleri geçmiş ayı piyasaları ile karşılaştırılarak tartışıldı. Programda, hem zincir üstü göstergeler hem de genel makroekonomik gelişmeler üzerinden, kripto piyasasının yakın vadede daha fazla değer kaybı yaşayıp yaşamayacağı konusunda farklı değerlendirmeler öne sürüldü.

İçindekiler
1 Piyasalardaki Dalgalanmanın Genişlemesi
2 Geçmiş Ayı Piyasalarıyla Karşılaştırma
3 On-Chain Verilere Göre 40.000 Dolar Seviyesi Kritik
4 Altın-Bitcoin İlişkisi ve 2026 Yılı Belirsizliği

Piyasalardaki Dalgalanmanın Genişlemesi

Podcast’in açılışında, Bitcoin’deki zayıflığın sadece kripto piyasasıyla sınırlı olmadığı ifade edildi. Sunucular, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlere ve kaldıraçlı yatırım ürünlerindeki ani dalgalanmalara dikkat çekti. Bu hareketliliğin, piyasadaki risk iştahının yalnızca dijital varlıklarla sınırlı kalmadığını gösterdiği aktarıldı.

Sunucular, piyasadaki bu değişimlerin çeşitli varlık sınıflarında “zorunlu tasfiye” süreçlerine yol açabileceğini belirtti.

Piyasanın farklı segmentlerinde görülen volatilite, yatırımcıların birden fazla kanalda pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Geçmiş Ayı Piyasalarıyla Karşılaştırma

Bitcoin’in bugünkü fiyat hareketi, daha önceki ayı piyasalarıyla karşılaştırıldığında daha hafif bir geri çekilme olarak yorumlandı. Geçmiş döngülerde, kripto piyasalarının 12 ila 13 ay süren belirgin düşüş dönemleri yaşadığı ve yüzde 70’i aşan düşüş oranlarına ulaştığı hatırlatıldı. Şu anki durumda ise Bitcoin, son zirvesinden bu kadar kısa sürede daha düşük bir oranda gerilemiş durumda.

Podcast’te şu değerlendirmeye yer verildi:

On-chain veriler, ABD doları karşısında daha derin bir geri çekilmenin mümkün olabileceğine işaret ediyor.

On-Chain Verilere Göre 40.000 Dolar Seviyesi Kritik

Analizde, uzun vadeli Bitcoin sahiplerine ait zincir üstü veriler ele alındı. Sunucular, bazı maliyet seviyelerine yaklaşılması durumunda, yatırımcıların zararını telafi etmek amacıyla satış baskısının artabileceğini ifade ediyor. Eğer bu baskı 70.000 dolar bandı civarında şiddetlenirse, Bitcoin’in değerinde 40.000 dolara kadar bir gerilemenin mümkün olabileceği öne sürüldü.

Tarihsel süreçlere göre, fiyat baskısı arttıkça yatırımcı duyarlılığının hızla olumsuzlaşabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, zincir üstü göstergelerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Altın-Bitcoin İlişkisi ve 2026 Yılı Belirsizliği

Sunucular, Bitcoin ve altın arasında tekrarlayan bir dinamiğe işaret etti. Tarihsel olarak altının yaklaşık 14 ay boyunca Bitcoin’e göre daha iyi performans gösterdiği, ardından göreli kuvvette bir değişimin başladığı belirtildi. Bu döngüye ilişkin olarak, Şubat veya Mart 2026 döneminin bir dengeleme sürecine işaret edebileceği görüşü aktarıldı.

Uzmanlara göre, bu dönemde bir fiyat dip noktasının oluşması beklenmese de, piyasadaki güç dengelerinin tekrar Bitcoin lehine dönebileceği sinyalleri bulunuyor.

İlayda Peker
