İngiltere Parlamentosu’nda Stablecoin’lere Yönelik Eleştiriler

İngiltere’nin üst kanadı olan Lordlar Kamarası’nda yapılan halka açık oturumda stablecoin’lerin mevcut ve gelecekteki rolüne ilişkin çeşitli eleştiriler dile getirildi. Oturum, stablecoin’lerin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair meclis soruşturmasının bir parçası olarak düzenlendi.

Stablecoin’lerin Finansal Sistemdeki Yeri Tartışıldı

Ekonomi alanında yazılarıyla bilinen Financial Times yazarı Chris Giles, komiteye verdiği ifadede stablecoin’lerin İngiltere’de net bir yasal çerçeve ve düzenleme olmaması nedeniyle yaygın bir şekilde benimsenmediğini söyledi. Giles, bu varlıkların mevcut durumda yüksek riskli olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Stablecoin’lerin bankaların İngiltere finansal sistemindeki işlevini anlamlı biçimde değiştiremeyeceğini ifade eden Giles, ülkedeki bankaların halihazırda düşük maliyetli ve hızlı transfer imkanlarına sahip olduğunu vurguladı.

Stablecoin’lerin yegane işlevinin kripto varlıklara geçiş için bir araç olması dışında fazla bir rolü olmadığını düşünüyorum.

İllegal Kullanım Risklerine Dikkat Çekildi

Giles, stablecoin’lerin ödeme aracı haline gelmeleri durumunda faiz ödememesi gerektiğini de savundu. Mevcut faizli cari hesapların tüm finansal sistemi dönüştürmediğini ifade ederek, bu konuda oluşan endişelerin abartılı olduğunu öne sürdü.

Stablecoin’lerin ciddi düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini dile getiren Giles, güçlü teminat kuralları ve likidite önlemlerinin gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu dijital varlıkların yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Stablecoin’ler, yeni nesil “nakit çantası” olarak yasa dışı faaliyetler için cazip hale gelebiliyor. Bu nedenle Müşterini Tanı ve Kara Para Aklama karşıtı gereklilikler daha sıkı olmalı.

ABD’deki Stablecoin Yasalarına Eleştiri

Komitede konuşan bir diğer isim ise ABD’li hukuk profesörü Arthur E. Wilmarth Jr oldu. Wilmarth, stablecoin’lere kıyasla tokenlaştırılmış mevduatların daha güvenli ve etkili olduğunu ifade etti. Wilmarth, George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesör olarak görev yapıyor ve bankacılık hukuku alanında çalışmalarıyla tanınıyor.

ABD’de çıkarılan ve bankalar dışındaki kuruluşların stablecoin ihraç etmesini mümkün kılan GENIUS Act’i eleştiren Wilmarth, yasanın büyük bir hata olduğunu savundu.

Stablecoin gibi bir ödeme aracı yalnızca tam düzenlemeye tabi bankalar tarafından sunulmalı.

Wilmarth, bankalar dışındaki ihraççıların adeta bir düzenleme etrafından dolaşarak finansal sisteme dahil olduğunu, bunun da yüzyıllar içerisinde inşa edilen denetim çerçevesini zayıflattığını iddia etti.

Profesör Wilmarth, ABD’de stablecoin düzenlemelerinde hatalar yapıldığını öne sürerken İngiltere’nin bu konuda daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini düşündüğünü de aktardı.