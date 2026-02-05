Tether’ın USDT’si 500 Milyon Kullanıcıyı Aştı: Büyüme Sürerken Riskler ve Peg Endişeleri Gündemde

Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen, Tether’ın ABD Dolarına endeksli kripto varlığı USDT, 534 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak yeni bir dönüm noktasına imza attı. Tether, ABD merkezli bir blockchain şirketi olarak 2014 yılında kuruldu ve USDT isimli stabil kripto varlığıyla sektörde istikrarlı değer arayışında önemli bir rol oynuyor.

Kullanıcı Sayısındaki Artış Devam Ediyor

Şirketin 2025 yılı dördüncü çeyrek raporuna göre, yalnızca bu dönemde 35 milyondan fazla yeni kullanıcı katıldı. Böylece Tether, sekiz çeyrek üst üste 30 milyonun üzerinde kullanıcı eklemeyi sürdürdü. Kripto piyasasında Ekim 2025’te başlayan daralmaya rağmen, USDT’nin toplam arzı yükselmeye devam etti.

Tether yetkilileri, genişlemeyi kullanıcıların tasarruf yapma, ödeme gerçekleştirme ve sınır ötesi transfer ihtiyacına bağladı. Şirkete göre bu büyüme, spekülatif işlemlerden ziyade temel finansal ihtiyaçlardan besleniyor.

Şirket, “USDT’nin dayanıklılığı, özellikle birikim ve transfer taleplerinden kaynaklanıyor,” açıklamasında bulundu.

Rapor, uzun vadeli USDT sahiplerinin cüzdan bakiyelerinde ve işlemlerinde de rekor seviyelere işaret etti. Ancak toplam kullanıcı tahminlerinin hem zincir üzerindeki cüzdanları hem de borsa kullanıcılarını içerdiği ve bu sayıların kesin olarak doğrulanmasının güç olduğu aktarıldı.

Finansal Rezervlerde Genişleme ve Kripto Piyasasındaki Konumu

Tether’in açıkladığı rezervler, 192,9 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın 141,6 milyar doları ABD Hazine tahvillerinden oluşuyor. Şirketin elindeki tahvil miktarı, bir ülke olsaydı, dünya çapında ilk sıralarda yer almasını sağlayacak düzeye ulaştı.

Ayrıca, şirketin elindeki Bitcoin miktarı 96.184 adede, altın rezervleri de 127,5 tona yükseldi. Tether tarafından yapılan açıklamada bunun, teminat varlıklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Tether, “Rezervlerimizin yapısını çeşitlendirmek ve güvenliği artırmak istiyoruz,” ifadesini kullandı.

2025’in son çeyreğinde, USDT’nin zincir üzerindeki günlük işlem hacmi 4,4 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca, merkezi borsalardaki spot işlemlerin yüzde 61,5’i USDT aracılığıyla yapıldı. Bu oran, USDT’nin kripto piyasalarındaki temel ödeme aracı rolünü pekiştiriyor.

Arzdaki Artış, Peg Dalgalanmaları ve USDT’nin Sistemdeki Yeri

2026 yılının başında, Tether ve rakibi Circle’ın birlikte üç günde yaklaşık 3 milyar dolarlık stabil kripto varlığı piyasaya sürdüğü bildirildi. 4 Şubat’ta Lookonchain isimli analiz hesabı, Tether’ın 1 milyar dolarlık yeni USDT ihraç ettiğini duyurdu.

Büyük ölçekli ihraçlar, piyasada genellikle nakit girişine işaret olarak yorumlanırken, yeni tokenların çoğu zaman hemen dolaşıma girmemesi de dikkat çekiyor. Bu süreçte, Tether’ın piyasa hakimiyetinin güçlenmesi beraberinde incelemeleri ve tartışmaları artırdı.

USDT’nin değeri kısa süreliğine 1 dolar seviyesinin hemen altına, 0,9980 dolara kadar geriledi. Bu, son beş yılın en düşük seviyesi olarak belirtildi. Uzmanlar, böyle durumlarda peg’in (1 dolara eşitlik) kalıcı bozulmasının geniş çaplı sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

USDT’nin piyasa hacminin hızlı artışı, Ethereum’un ardından en büyük ikinci kripto varlık olabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Son veriler, kullanıcı, rezerv ve işlem hacmi artışının sürdüğünü gösteriyor. Ancak, sistemdeki likidite ve riskin önemli bir kısmı tek bir stabil kripto varlıkta toplanıyor.