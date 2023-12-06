Kripto Para Alanını Güçlendirecek! Hong Kong’dan Yeni Plan

Sürdürülebilir finans konusunda iddialı bir adım atan HKMA İcra Kurulu Başkanı Raymond Yu, gelecek yıl Şubat ayında düzenlenmesi planlanan Yeşil Finans Haftası planlarını açıkladı. Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) ve Hükümet, Dünya Bankası’nın Uluslararası Finans Kurumu ile ortaklaşa küresel bir iklim iş forumunu içeren bu etkinliği düzenlemek için işbirliği yapacak.

Hong Kong’un Yeşil Markasını Küreselleştirmek

Forum, yeşil finansmana geçiş konusundaki tartışmalar için uzmanları bir araya getirmeyi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile karma finansmana odaklanan bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemeyi amaçlıyor.

Yeşil Finans Haftası boyunca çeşitli finans kuruluşları, Hong Kong’un yeşil markasını küresel sahnede yükseltmek amacıyla yeşil finans etkinliklerine ev sahipliği yapacak. HKMA, bir hafta sürecek etkinliğin anlamlı tartışmalar ve girişimler için bir platform görevi görmesiyle, sürdürülebilir finans alanında Hong Kong için daha “küresel” ve sağlam bir kimlik öngörüyor.

Token’laştırılmız Yeşil Tahviller ve Fintech Sinerjisi

HKMA önümüzdeki aylarda ikinci tokenize yeşil tahvilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeşil finans ve fintech arasındaki sinerjiyi vurgulayan Yu, itfa süreci için Blockchain’e işaret etti. Bu durum Blockchain’in operasyonel verimlilik potansiyelinin altını çiziyor. Ayrıca HKMA, Blockchain ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin tokenize yeşil tahvillere entegrasyonunu araştırıyor.

Bu yenilik, tahvil sahiplerine proje ayrıntıları, geliştirme ilerlemesi ve çevresel etki dahil olmak üzere yeşil yatırımlar hakkında şeffaf bilgiler sunmayı ve yatırımların yeşil odağını kaybetme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Yeşil Tahvil ve Kredilerde Üstel Büyüme

Yu, Hong Kong’un yeşil finans alanındaki kayda değer büyümeye dikkat çekti. Sadece iki yıl önce 11 milyar dolar olan yeşil tahviller ve yeşil krediler, yedi kattan fazla bir artışla 80 milyar dolar gibi etkileyici bir rakama ulaştı.

Bu önemli büyümeye rağmen, Yu yeşil finans sektöründe daha fazla genişleme için geniş bir alan olduğuna inanmakta ve gelişiminde sürekli bir ivme öngörmekte.

Yeşil Tahvil Nedir?

“Yeşil Tahviller” kavramına kısaca baktığımızda konunun iklim değişimi ile doğrudan bağlantısı bulunuyor. Buna göre yeşil tahviller, iklim değişiminin önlenmesi ve çevre konulu projelerde kullanılmak üzere izahnamelerde kabul edilen şartlara uygun bir şekilde ihraçcıların piyasalardan yapacakları borçlanma için çıkarılan sabit getirili menkul kıymetlerdir.