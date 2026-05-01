BITCOIN (BTC)

Btc nisanı yüzde 11,87 artışla kapattı mayıs 76.960 dolar seviyesiyle başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin nisanı yüzde 11,87 artışla kapattı ve mayısa 76.960 dolar seviyesinden giriş yaptı.
  • Son aylarda art arda gelen balina alımları, BTC’de güçlü toparlanma sağladı.
  • Opsiyon piyasasında riskten korunma devam ediyor, kritik seviye 75.500 dolar olarak öne çıktı.
  • 🔥 Piyasada ilgi $BTC ’de yoğunlaşırken, altcoinlerde güven düşük seyrediyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, nisan ayını yüzde 11,87 net büyümeyle tamamlayarak yılın başından bu yana en güçlü performansını sergiledi. Lider kripto para, üst üste ikinci ayı yeşilde kapattı ve 2026’nın en iyi ayını geride bıraktı. Mayıs ayının ilk günlerinde ise 76.960,11 dolar seviyesine çıkarak, yılın ikinci çeyreğinde şu ana kadar yüzde 12,94’lük değer artışına ulaştı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in bu yükselişi, yeni bir yükseliş beklentisini de beraberinde getirdi.

İçindekiler
1 Küresel piyasalar ve haber akışı Bitcoin’i zorladı
2 Balinalar ve büyük şirketler piyasaya yön verdi
3 Opsiyon piyasasında temkinli hava sürüyor

Küresel piyasalar ve haber akışı Bitcoin’i zorladı

Bitcoin’in güçlü nisan performansı, önceki beş ay boyunca yaşanan net kayıpların ardından geldi. Korku ve açgözlülük endeksi nisan sonunda 26 puana işaret etti; bu da yatırımcıların hâlâ temkinli davrandığını ve büyük alım pozisyonlarına girmeye çekindiğini gösterdi. Fakat ay sonunda ‘aşırı korku’ havasından uzaklaşıldı ve alımlar hızlandı.

Tarihte nisan ayları, Bitcoin için genellikle kazançlı geçerken; sadece beş defa bu dönemde zararla kapattı. Geçen yıl da benzer bir ivme yakalayan BTC, ilerleyen aylarda tarihi zirveler görmüştü. Mayıs ayı ise son beş yıllık verilerde görece düşüşlere ve ani fiyat hareketlerine sahne oldu.

Nisan boyunca lider kripto para, hem küresel ekonomik dalgalamalara hem de kripto piyasası içerisindeki çeşitli şoklara maruz kaldı. Bu süreçte saldırılar ve güvenlik açıkları rekor seviyelere yükseldi. Diğer yandan, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve petrol şokları da piyasalarda tedirginlik yarattı, bu da bazı yatırımcıların hisse senedi ve petrol vadeli işlemlerine yönelmesine neden oldu.

Balinalar ve büyük şirketler piyasaya yön verdi

Bitcoin’in yükselişi, özellikle büyük yatırımcıların alımlarındaki artışla hızlandı. Balinalar ile birlikte bireysel cüzdan sahipleri de spot ve vadeli piyasalarda aktif rol oynadı. En dikkat çeken hamlelerden biri, büyük ölçekte Bitcoin birikimiyle tanınan kurumsal bir şirketin 20 Nisan itibarıyla 34.164 adet BTC alımıyla gerçekleşti.

2026 Nisanında balina alımlarının ve kurumsal yatırımların artması, BTC’nin hızlı toparlanmasına ve piyasa üzerindeki baskının azalmasına yol açtı.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti de geçen aya göre artarak 58,2’ye yükseldi. Buna karşılık altcoin ve tokenlere olan ilgi düşük kaldı. Piyasa oyuncuları, son aylarda merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerine olan güven kaybı ve sık yaşanan saldırılar nedeniyle Bitcoin’e daha fazla ağırlık vermeye devam etti.

Opsiyon piyasasında temkinli hava sürüyor

Bitcoin opsiyon piyasası, kısa vadeli bir rahatlama rallisinin işaretlerini vermeye başladı. 1 Mayıs’ta 1,74 milyar dolarlık BTC opsiyonu ve 394 milyon dolarlık ETH opsiyonu sona erdi. Haftalık BTC opsiyonlarının put/call oranı 1,1 düzeyindeydi; bu durum yatırımcıların hâlâ aşağı yönlü risklere karşı koruma sağladıklarını gösteriyor.

Opsiyon vade tarihinde piyasa, 76.000 dolar civarında ‘maksimum acı’ seviyesine oldukça yaklaştı. Artık put opsiyonları yoğun şekilde 75.500 dolarda toplanmaya başladı ve böylece riskten korunma seviyesi daha yukarı taşındı.

En yüksek alım opsiyonları 79.500-80.000 dolar bölgesinde birikti. Bu bandın aşılması, yeni bir yükseliş ivmesi için tetikleyici olabilir. Ancak opsiyon piyasası genelinde hâlâ riskten korunmayı önceleyen bir eğilim hâkim.

Haftalık opsiyonların vadesinin fiyatı sıkıştırdığı bu dönemde, piyasada ani yön değişikliklerine neden olabilecek hareketler yaşanabileceği belirtiliyor. Yatırımcılar, Bitcoin fiyatının uzun süre ‘maksimum acı’ seviyesinde tutulmasından kaçınmak için pozisyonlarını yeniden düzenliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
