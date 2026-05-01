Kripto Para Hukuku

Bithumb’un faaliyet kısıtlaması mahkeme kararıyla kaldırıldı 24,6 milyon dolarlık para cezası ise belirsizliğini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 💥 Güney Kore’de Bithumb’un faaliyet yasağı mahkeme kararıyla kaldırıldı.
  • 🚨 24,6 milyon dolarlık para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı netleşmedi.
  • 📊 Borsaya 6,65 milyon işlemde kara para aklamayla mücadele kuralı ihlali tespit edildi.
  • ⚡ Kritik durum: Yasağın kaldırılması sonrası $Bithumb yeniden sektörün odağında.
Güney Kore’de kripto para borsası Bithumb hakkında uygulanan altı aylık kısmi faaliyet yasağı, Seul İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildi. Güney Kore merkezli ajans Yonhap’ın aktardığına göre, Seul İdare Mahkemesi 2. İdari Dairesi Hakimi Gong Hyeon-jin, yapılan başvurunun sunulduğu gün Bithumb’un yürütmeyi durdurma talebini kabul etti.

Bithumb’a yönelik yaptırımlar

Bithumb’a yönelik yaptırımlar, ülkenin Finansal Bilgi Ünitesi’nin (FIU) Mart ayında aldığı karar sonrası gündeme geldi. Borsa, 6,65 milyon işlemle yerel kara para aklamayla mücadele kurallarında büyük ihlallerle suçlandı. Bunlar arasında 3,55 milyon işlemde kimlik doğrulama süreçlerinin tamamlanmaması ve 3,04 milyon işlemde gerekli bloklamaların yapılmaması da bulunuyor. Aynı dönemde Bithumb’a 36,8 milyar won (24,6 milyon dolar) para cezası kesildi ve borsanın belirli alanlarda faaliyetlerine altı ay ara vermesi istendi.

Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından Mart ayında yapılan açıklamada, yaptırımların Spesifik Finansal İşlem Bilgisinin Raporlanması ve Kullanımı Kanunu’na aykırı uygulamalar nedeniyle verildiği belirtildi. Ancak, mahkemenin 24,6 milyon dolarlık para cezası kararını da askıya alıp almadığı konusunda henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Güney Kore’den kripto piyasasına sıkı denetim

Bithumb’ın aldığı yaptırımlar, Güney Koreli düzenleyicilerin kripto varlık piyasasında denetimi sıkılaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. 2025 yılında, aynı düzenleyici kuruluş olan FIU, ülkedeki en büyük borsa olan Upbit’in işletmecisi Dunamu’ya da benzer şekilde üç aylık kısmi faaliyet yasağı ve 35,2 milyar won ceza uyguladı. Öte yandan, bir başka borsa olan Korbit de 2,73 milyar won tutarında daha düşük bir para cezası ile karşılaştı. Kurum ayrıca, bu borsalara çeşitli kurumsal uyarılar da yöneltti.

Bithumb, 2014 yılında kuruldu ve günümüzde işlem hacmi açısından Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak öne çıkıyor. CoinGecko verilerine göre, borsa özellikle son yıllarda yoğun işlem trafiğine sahne oldu.

Kişisel veri incelemesi ve sektörde son gelişmeler

Bithumb’ın faaliyetlere devam etmesi sektör açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, ülkede kişisel verilerin korunmasına dair soruşturmalar da sürüyor. Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Upbit ve Bithumb dahil olmak üzere çeşitli platformların sipariş defterlerini yurt dışındaki şirketlerle paylaşıp paylaşmadıklarını araştırıyor.

Bithumb özelinde yaşanan bu karar, şirketin geçtiğimiz aylarda müşterilere yanlışlıkla milyarlarca dolarlık bitcoin gönderdiğinin ortaya çıkmasından sonra geldi. Bu olaylar ışığında, şirketin yasal süreçleri ve veri paylaşımıyla ilgili incelemeleri yakından izleniyor.

Sektördeki diğer işlem platformlarının da benzer şekilde denetim ve ceza uygulamalarıyla karşılaşması, Güney Kore’nin kripto piyasasına yönelik düzenleyici yaklaşımının giderek daha sertleştiğini gösteriyor.

FIU’dan yapılan açıklamada, Bithumb’ın işlemlerde kimlik tespiti prosedürüne yeterince uymadığı ve gereken bloklamaları gerçekleştirmediği, bu nedenle ağır yaptırım uygulandığı belirtildi.

Bithumb’ın şimdilik kısmi faaliyet yasağından kurtulmuş olsa da, sürecin ilerleyen günlerde para cezasıyla ilgili yeni gelişmelere sahne olabileceği bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

