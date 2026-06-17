TRON, 0,3164 dolar seviyesinde kritik desteği test ederken hedef bölge 0,37 ile 0,38 dolar aralığı oldu

TRON’un yerel tokeni TRX, teknik göstergelerdeki toparlanma sinyalleri eşliğinde kritik bir destek bölgesini yeniden test ediyor. Piyasada satış baskısının zayıfladığına işaret eden veriler, bu seviyenin korunması halinde kısa vadede yukarı yönlü eğilimin güç kazanabileceğini gösteriyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı

Haberde yer alan verilere göre TRX, yazım sırasında 0,3164 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 469,25 milyon dolar, piyasa değeri ise 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %1,09 düşüş yaşansa da, mevcut fiyat yapısının ve kurumsal alımların olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tuttuğu aktarıldı.

Kripto para analisti Aman’a göre TRON fiyatı, mevcut piyasa döngüsü boyunca hem direnç hem de destek olarak çalışan önemli bir bölgeyi yeniden sınadı. Bu alanın geçmişte sert fiyat hareketlerine zemin hazırlaması nedeniyle yatırımcıların odağı bu seviyede yoğunlaştı.

Analist Aman’ın değerlendirmesine göre TRON fiyatı, piyasa döngüsü boyunca defalarca çalışan kritik destek bölgesini yeniden test ediyor ve bu alanın korunması yeni alımları öne çıkarabilir.

Fiyatın destek üzerinde kalması halinde yükseliş eğiliminin teknik açıdan güçlenebileceği belirtiliyor. Haberde, böyle bir senaryoda alıcı ilgisinin yeniden canlanmasının mümkün olduğu ve TRX’in 0,37 ile 0,38 dolar aralığına yönelme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Göstergelerde toparlanma sinyali izlendi

Teknik tarafta göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI’da yukarı yönlü bir hareket görüldüğü aktarıldı. RSI, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını izlemek için kullanılan temel momentum göstergeleri arasında yer alıyor. Haberde bu göstergedeki yükselişin, satış ivmesinin zayıflamaya başladığına ve alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret ettiği kaydedildi.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genel olarak 30 altı aşırı satım, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir.

Tron Inc. alımları dikkat çekti

Şirket tarafında ise Tron Inc.’nin rezervlerini büyütmeye devam ettiği görüldü. Haberde paylaşılan verilere göre şirket, ortalama 0,3209 dolardan 155.821 TRX satın aldı. Bu son alımla birlikte Tron Inc.’nin elindeki toplam TRX miktarı 700,8 milyon adedin üzerine çıktı.

Gösterge Veri TRX fiyatı 0,3164 dolar 24 saatlik değişim -%1,09 24 saatlik hacim 469,25 milyon dolar Piyasa değeri 30 milyar dolar Son alım 155.821 TRX Ortalama alım fiyatı 0,3209 dolar Toplam rezerv 700,8 milyon TRX üzeri Olası hedef bölge 0,37 ile 0,38 dolar

Tron Inc.’nin son 155.821 TRX alımı, şirketin toplam rezervini 700,8 milyon tokenin üzerine taşıdı ve ekosisteme yönelik uzun vadeli yaklaşımını öne çıkardı.

Tron Inc., TRX dijital varlık hazinesini büyütmeyi hissedar değerini artırma hedefinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor. Habere göre şirket, bilançosunu güçlendirmek için TRX yatırımlarını artırmayı ve kripto varlıklarda olası uzun vadeli büyümeden yararlanmayı amaçlıyor.