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Tron (TRX)

TRON, 0,3164 dolar seviyesinde kritik desteği test ederken hedef bölge 0,37 ile 0,38 dolar aralığı oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRON, 0,3164 dolar seviyesinde kritik desteği yeniden test etti.
  • 📈 Teknik göstergeler, $TRX için satış baskısının zayıfladığına işaret etti.
  • 🏦 Tron Inc., ortalama 0,3209 dolardan 155.821 TRX alarak rezervini 700,8 milyon tokenin üzerine çıkardı.
  • 🧭 Destek korunursa fiyatın 0,37 ile 0,38 dolar aralığına yönelmesi mümkün görülüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

TRON’un yerel tokeni TRX, teknik göstergelerdeki toparlanma sinyalleri eşliğinde kritik bir destek bölgesini yeniden test ediyor. Piyasada satış baskısının zayıfladığına işaret eden veriler, bu seviyenin korunması halinde kısa vadede yukarı yönlü eğilimin güç kazanabileceğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı
2 Göstergelerde toparlanma sinyali izlendi
3 Tron Inc. alımları dikkat çekti

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı

Haberde yer alan verilere göre TRX, yazım sırasında 0,3164 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 469,25 milyon dolar, piyasa değeri ise 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %1,09 düşüş yaşansa da, mevcut fiyat yapısının ve kurumsal alımların olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tuttuğu aktarıldı.

Kripto para analisti Aman’a göre TRON fiyatı, mevcut piyasa döngüsü boyunca hem direnç hem de destek olarak çalışan önemli bir bölgeyi yeniden sınadı. Bu alanın geçmişte sert fiyat hareketlerine zemin hazırlaması nedeniyle yatırımcıların odağı bu seviyede yoğunlaştı.

Analist Aman’ın değerlendirmesine göre TRON fiyatı, piyasa döngüsü boyunca defalarca çalışan kritik destek bölgesini yeniden test ediyor ve bu alanın korunması yeni alımları öne çıkarabilir.

Fiyatın destek üzerinde kalması halinde yükseliş eğiliminin teknik açıdan güçlenebileceği belirtiliyor. Haberde, böyle bir senaryoda alıcı ilgisinin yeniden canlanmasının mümkün olduğu ve TRX’in 0,37 ile 0,38 dolar aralığına yönelme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Göstergelerde toparlanma sinyali izlendi

Teknik tarafta göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI’da yukarı yönlü bir hareket görüldüğü aktarıldı. RSI, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını izlemek için kullanılan temel momentum göstergeleri arasında yer alıyor. Haberde bu göstergedeki yükselişin, satış ivmesinin zayıflamaya başladığına ve alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret ettiği kaydedildi.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genel olarak 30 altı aşırı satım, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir.

Tron Inc. alımları dikkat çekti

Şirket tarafında ise Tron Inc.’nin rezervlerini büyütmeye devam ettiği görüldü. Haberde paylaşılan verilere göre şirket, ortalama 0,3209 dolardan 155.821 TRX satın aldı. Bu son alımla birlikte Tron Inc.’nin elindeki toplam TRX miktarı 700,8 milyon adedin üzerine çıktı.

GöstergeVeri
TRX fiyatı0,3164 dolar
24 saatlik değişim-%1,09
24 saatlik hacim469,25 milyon dolar
Piyasa değeri30 milyar dolar
Son alım155.821 TRX
Ortalama alım fiyatı0,3209 dolar
Toplam rezerv700,8 milyon TRX üzeri
Olası hedef bölge0,37 ile 0,38 dolar

Tron Inc.’nin son 155.821 TRX alımı, şirketin toplam rezervini 700,8 milyon tokenin üzerine taşıdı ve ekosisteme yönelik uzun vadeli yaklaşımını öne çıkardı.

Tron Inc., TRX dijital varlık hazinesini büyütmeyi hissedar değerini artırma hedefinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor. Habere göre şirket, bilançosunu güçlendirmek için TRX yatırımlarını artırmayı ve kripto varlıklarda olası uzun vadeli büyümeden yararlanmayı amaçlıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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