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UNISWAP (UNI)

Uniswap, Arc iş birliğinin ardından altı günlük yükseliş serisinde %18,54 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap tokenı $UNI altı günlük yükseliş serisinde 3,19 dolara çıkarak son 24 saatte %18,54 arttı.
  • 📈 Yükselişte, Arc ile duyurulan ve 4,4 trilyon dolarlık geçmiş işlem hacmine dayanan altyapı ortaklığı etkili oldu.
  • 📊 UNI vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar cuma günündeki yaklaşık 135 milyon dolardan salı günü 168 milyon dolara yükseldi.
  • 🧭 Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, UNI için 2025 yıl sonunda 6,50 dolar ve 2030 sonunda 100 dolar hedefi açıkladı.
Onur Atam
Onur Atam

Uniswap’in tokenı UNI, son 24 saatte %18,54 yükselerek 3,19 dolara çıktı. Haziran ayı başlarında 2,33 dolar civarında görülen dip seviyenin ardından gelen bu hareket, varlıkta üst üste altıncı günlük yükselişe işaret etti. Günlük işlem hacmi 726,93 milyon dolar olurken piyasa değeri de 2 milyar dolara yaklaştı.

İçindekiler
1 Arc ortaklığı fiyat hareketinin odağına yerleşti
2 Vadeli işlemlerde ilgi arttı
3 Hedef fiyat tahminleri ve teknik seviyeler

Arc ortaklığı fiyat hareketinin odağına yerleşti

Piyasadaki yükselişte, Uniswap ile Arc arasında duyurulan stratejik iş birliği öne çıktı. Tarafların açıklamasına göre bu ortaklık, stabilcoin işlemleri ve finansal uygulamalara odaklanan Arc kullanıcılarına Uniswap’in takas altyapısını API entegrasyonu üzerinden açacak. Şirketin paylaştığı bilgilere göre söz konusu altyapı, bugüne kadar 4,4 trilyon doların üzerinde toplam işlem hacmini destekledi.

Mini sözlük: Arc, finansal uygulamalar, stabilcoin ödemeleri ve yapay zeka odaklı kullanım senaryoları için geliştirilen bir altyapı platformu olarak tanımlanıyor. API entegrasyonu ise farklı uygulamaların bir protokolün işlem altyapısına doğrudan bağlanmasını sağlıyor.

Uniswap, doğrulanmış X hesabından yaptığı paylaşımda, stabilcoinler için tasarlanmış zincirde derin likidite sunduğunu vurguladı.

Genel piyasa görünümünde de risk iştahının toparlandığı görüldü. Bitcoin’in 67.000 doların üzerinde tutunması, daha geniş kripto piyasasında alım eğilimini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Vadeli işlemlerde ilgi arttı

UNI vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü de fiyat hareketine eşlik etti. Pazartesi günü 152 milyon dolar olan açık pozisyonlar salı günü 168 milyon dolara yükseldi. Cuma günündeki yaklaşık 135 milyon dolarlık seviyeye kıyasla bu artış, piyasadaki katılımın kademeli biçimde güçlendiğini gösterdi.

GöstergeSeviye
UNI fiyatı3,19 dolar
24 saatlik değişim%18,54
İşlem hacmi726,93 milyon dolar
Açık pozisyon, pazartesi152 milyon dolar
Açık pozisyon, salı168 milyon dolar

Piyasa analisti World Of Charts, 16 Haziran’da yaptığı değerlendirmede UNI’nin uzun süredir devam eden düşüş trend çizgisi ile yatay direncin kesiştiği kritik bir bölgeye yaklaştığını belirtti. Analiste göre bu alanın yukarı yönlü aşılması halinde önümüzdeki aylarda daha güçlü bir fiyat hareketi gündeme gelebilir.

Hedef fiyat tahminleri ve teknik seviyeler

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, UNI için 2025 yıl sonu hedefini 6,50 dolar, 2030 sonu tahminini ise 100 dolar olarak açıkladı. Kendrick, Uniswap’i yalnızca bireysel yatırımcı işlemlerinin ötesinde, geleneksel finans için temel piyasa altyapılarından biri olarak konumlandırdı. Uniswap, merkeziyetsiz borsa protokolleri arasında öne çıkan bir yapı olarak biliniyor.

Geoff Kendrick’in değerlendirmesi, Uniswap’in yalnızca spekülatif işlemlerle değil, tokenlaştırılmış finansal araçların yaygınlaşmasıyla birlikte daha geniş bir piyasa altyapısı rolü üstlenebileceği görüşüne dayanıyor.

Teknik göstergelerde ise günlük grafikte RSI 54 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesinden uzaklaştı. MACD histogramının pozitife dönmesi de satış baskısının zayıfladığına işaret etti. UNI ayrıca 2,77 dolardaki orta Bollinger bandının üzerine çıkarken üst bandın 3,22 dolarda bulunduğu aktarıldı.

Yakın vadede 3,03 dolardaki 50 günlük üstel hareketli ortalama ile 3,37 dolardaki 61,8% Fibonacci düzeltme seviyesi önemli direnç noktaları olarak izleniyor. Aşağı yönde ise 2,91 dolar ilk destek, 2,33 dolar ise daha güçlü taban bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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