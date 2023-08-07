Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.000 doların altına düşüp tekrar çıkmakla meşguldü. Bir süredir fiyatta adeta fırtına öncesi sessizliği yaşıyoruz. Bu tarz dönemler genelde büyük kırılmalara yol açtığı için son derece kritiktir. Diğer taraftan USDT fiyatı 1 doların altında kalmaya devam ediyor. Binance CEO’su tarafından başlatılan korku şimdi Huobi hakkındaki iddialarla büyüyor.

Bitcoin Yükselir Mi?

Bitcoin (BTC) fiyatı 31.000 ve 28.000 dolar aralığında uzun süredir işlem görüyor. Bu destek ve direnç bölgeleri arasındaki uzun süreli hareket artık yakında büyük bir kırılmanın gerçekleşeceğini söylüyor. Yaklaşan kırılma fiyatın da net biçimde yönünü belirleyecek.

Haftalık ve günlük zaman dilimi okumalarının her ikisi de belirsizdi. Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz BTC için karışık okumalar sağlıyor. Yükseliş tarafında, fiyat yılın başından bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca arttı. Bu süre zarfında, uzun alt fitillere sahip olan ve yükselen destek hattını doğrulayan iki düşük tepe gördük. Bunların her ikisi de güçlü yükseliş işaretleri olarak kabul edilir. Destek hattı şu anda 28.000 dolarda.

Bununla birlikte fiyat Temmuz ayında uzun bir üst fitille düşüş mum çubuğu da oluşturdu. Bu da 31.000$’lık yatay alanı direnç olarak doğruladı. Haftalık RSI’daki sapma da düşüş ihtimalini destekliyor.

Bitcoin Destek ve Direnç Seviyeleri

Haftalık zaman dilimine benzer şekilde, altı saatlik zaman dilimi de belirsiz bir okuma sağlar. BTC’nin fiyatı 13 Temmuz’dan bu yana, azalan paralel bir kanalın içinde yer alan bir hareketle düştü. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, bu da kanaldan nihai bir kopuşun muhtemel olduğu anlamına gelir. Fiyatın kanalın üst kısmında işlem görüyor olması bir artış olasılığını artırıyor. Bu gerçekleşirse 31.000 dolarlık direnç test edilebilir.

Fakat direnç çizgisi dün BTC fiyatını reddetti. Bu aşağı doğru bir hareket başlatırsa kanalın destek hattı olan 27.500 dolar bölgesine %5,5’lik düşüş muhtemeldir. Güncel talep eksikliği, piyasadaki hakim FUD, gelecek enflasyon verisindeki tedirginlik, artan enerji fiyatlarının Ağustos enflasyonunu şişirmesi derken ayıların elinde çok fazla koz var.

Peki kırılma yaşandıktan sonra ne olacak? Eğer 31.000 dolar direnci sürpriz biçimde aşılırsa fiyatın 35.000 dolara gitmesi muhtemeldir. Tersi senaryoda Bitcoin fiyatı 25.000 dolara kadar inebilir.