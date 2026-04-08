ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından kripto piyasalarda yükseliş ivmesi

Kripto para piyasasında son iki haftadır süren jeopolitik endişelerin hafiflemesinin ardından yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. ABD ile İran arasındaki kısa süreli ateşkes, petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti ve riskli varlıklara yönelik iştahı artırdı. Ancak enerji piyasasındaki mevcut dinamikler nedeniyle bu tablonun kalıcı olup olmayacağı konusunda görüşler temkinli.

Bitcoin ve altcoinlerde yükseliş

Önde gelen kripto paralarda kayda değer artışlar yaşandı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 3 primle 71.600 dolara yükselirken, ether, XRP ve solana gibi coinlerde yüzde 5’in üzerinde kazançlar görüldü. Altcoinlerin öne çıkması, geniş kapsamlı fiyat artışlarını yansıtan CoinDesk 20 Endeksi’nde de belirginleşti; endeks yüzde 4,2’lik değer artışıyla Bitcoin’in performansını geride bıraktı.

İran’ın, küresel petrol taşımacılığı için stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı geçici olarak yeniden açması petrol piyasasında hareketliliğe yol açtı. ABD ham petrolünün fiyatı neredeyse yüzde 16 gerileyerek varil başına 95 dolara düştü. Enerji fiyatlarındaki bu sert düşüş, enflasyon baskılarının hafiflemesine ve FED’in faiz artırımı ihtimalinin zayıflamasına yol açtı. Geleneksel olarak, bu tür gelişmeler kripto paralar dahil riskli varlıklarda yukarı yönlü hareketleri destekliyor.

Ayrıca, Bitcoin ve ether için 30 günlük zımni oynaklık oranındaki gerileme, piyasadaki korkunun azaldığını gösteriyor. Spot ETF’lerin iki yıl önce piyasaya girmesinden bu yana, bu tür volatilite göstergeleri risk iştahının nabzını tutan önemli veriler arasında yer alıyor. Son dönemde fiyat dalgalanmalarının azaldığı gözleniyor.

Piyasa dinamikleri ve kurumsal ilgi

Kurumsal yatırımcıların katılımına dair yeni gelişmeler de gündemde. ABD’de yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık varlığı yöneten Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’inin ilk defa işleme açılması bekleniyor. ETF’nin işlem hacminin ve fon girişlerinin güçlü olması durumunda, bu kurumsal ilginin sürdüğüne yönelik yeni bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Marex tarafından yapılan değerlendirmeye göre, son dönemde ETF’ler üzerinden kurumsal talep artışı yeniden görülmeye başlandı. Fon girişlerinin olduğu dönemlerde, düşüşlerden sonra toparlanma daha hızlı gerçekleşiyor ve fiyatlar momentum azalsa da daha yüksek seviyelerde kalabiliyor.

Öte yandan, son yükselişin arka planında kısa pozisyonların hızlı bir şekilde kapatılmasının da etkisi var. ABD-İran gerilimi beklentisiyle açılan pozisyonların tasfiye edilmesiyle, 24 saat içinde toplamda 431 milyon dolarlık kısa pozisyon likide oldu. Mart başından bu yana görülen en büyük tasfiye ile birlikte, piyasada yeni alıcılar çıkmadığı takdirde bu tür hızlı yükselişlerin ardından dalgalı hareketler gözlenebiliyor.

Petrol fiyatları kısa sürede önemli oranda gerilese de, şubat sonundaki çatışma öncesine göre hâlâ 30 dolar yukarıda seyrediyor. Ayrıca, sağlanan ateşkesin geçici olması ve petrol taşıma rotaları ile sigorta maliyetlerinde eski düzeylere dönülmemiş olması nedeniyle önümüzdeki dönemde petrolün 100 dolar civarında kalması olası görünüyor. Bu da kriptonun ve diğer riskli varlıkların önündeki en önemli belirsizliklerden biri olarak işaret ediliyor.

Diğer yandan, ABD dolarında yaşanan zayıflama ve Avrupa ile Asya borsalarındaki sıçrama küresel risk iştahının geçici olarak arttığına işaret ediyor. Avrupa genelinde seyahat ve otomotiv hisselerinde de belirgin yükseliş gözlendi.

Teknik olarak incelendiğinde, Bitcoin fiyat grafiğinde 50 günlük ortalamanın üzerine çıkıldığı görülüyor. Kısa vadede yükseliş eğiliminin sürebileceği; 100 günlük ortalama olan 76.100 doların ise bir sonraki direnç noktası olarak izlenebileceği belirtiliyor. Düşüş ihtimalinde ise mart ayı sonundaki dip seviyeler olan 65.000 dolar civarı destek olarak öne çıkıyor.