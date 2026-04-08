ABD piyasaları ve kripto paralarda son durum, Trump’ın yeni açıklaması

  • Trump: ABD, nükleer meseleleri çözmek için İran'la işbirliği yapacak. İran'la gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz
  • Fed’in artık bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine inanılıyor. Swap piyasası, hafta başında neredeyse sıfır olan ihtimali %60’a çıkardı.
  • S&P 500 vadeli işlemleri %2,5 arttı. Brent %16 düşerken küresel tahviller güçleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Hürmüz Boğazının açılması ve diğer konularda İran ile geçici anlaşmaya varan ABD risk piyasalarına rahat nefes aldırdı. Süreç henüz noktalanmış değil ve ateşkes geçici. Üstelik Trump ve İran ateşkesin şartlarına dair birbirine zıt denebilecek türden açıklamalar yapmaya devam ettiğinden yatırımcılar halen temkinli.

ABD piyasaları ve kripto paralar

Ateşkesle birlikte piyasalarda riskten kaçış dalgası duruldu ve bu durum hisse senetleri ile tahvilleri yukarı çekti. Son yılların en büyük petrol fiyat düşüşünü gördük. Avrupa hisse senetleri bir yılın en büyük yükselişini yaşarken, S&P 500 vadeli işlemleri %2,5 arttı. Brent %16 düşerken küresel tahviller güçleniyor. İngiltere’nin 10 yıllık faiz oranları 22 baz puan düştü. Dolar, dört haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altın yükseldi.

2026 için Fed’in faiz artırım yapma ihtimalinin fiyatlandığı ortamdan şimdi indirim potansiyeline ilerliyoruz. Dahası Cuma günü gelecek ABD enflasyon raporunun negatif etkisi de anlaşmayla birlikte azaltılmış oldu.

İki haftalık ateşkesin bir parçası olarak İran, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vereceğini açıkladı; bu, dünya ekonomisini felce uğratma ve enflasyonu artırma tehdidi oluşturan petrol arzına olan bağımlılığı hafifletecek. Müzakere talepleriyle ilgili farklılıklar yatırımcıların kafasını karıştırsa da bunun iç siyasetle bağlantısı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Fed’in artık bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine inanılıyor. Swap piyasası, hafta başında neredeyse sıfır olan ihtimali %60’a çıkardı. Savaşın patlak vermesinden önce 2 faiz indirimi bekleniyordu.

BTC 71.500 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Trump’ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump yazı hazırlandığı sırada iki önemli açıklama paylaştı. Bunlardan ilki anlaşmanın 10 değil 15 madde içerdiğiydi. İkinci paylaşım hemen ardından geldi ve İran’a silah tedarik eden ülkelere %50 gümrük vergisi vadediyor.

“Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli bir rejim değişikliği sürecinden geçtiğine karar verdiğimiz İran ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır! Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte derinlere gömülmüş (B-2 bombardıman uçakları) tüm nükleer “tozları” ortaya çıkararak ortadan kaldıracaktır. Bu bölge şu anda olduğu gibi, geçmişte de çok sıkı bir uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri!) altında tutulmuştur. Saldırı tarihinden bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştır. İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varılmıştır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

İran’a silah tedarik eden ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri’ne satılan tüm mallara derhal %50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır!”

Uranyum zenginleştirme konusunda İran “izin verildi” derken Trump halen yasak diyor. Bunun gibi çelişkilerin önümüzdeki saatlerde yeni bir gerilimi tetikleyip tetiklemeyeceği belirsiz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
