İsviçre’nin büyük bankaları, frank bazlı stabilcoin için pilot uygulama başlattı

İsviçre’nin önde gelen altı büyük bankası, Swiss Stablecoin AG ile birlikte frank endeksli bir stabilcoin projesini hayata geçirmek üzere ortak hareket etme kararı aldı. İsviçre’nin en büyük bankası UBS tarafından yapılan açıklamaya göre, finans sektörünün önde gelen oyuncuları yeni dijital para biriminin potansiyelini test edecek.

Frank endeksli dijital para için sektör iş birliği

UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank ve BCV bankaları ile Swiss Stablecoin AG, ülke finans sistemine blokzincir tabanlı ödemeleri entegre etmeye yönelik bir deneme ortamı oluşturdu. Bu iş birliği sayesinde, test sürecinde gerçek işlemler simüle edilebilecek ve katılımcılar belirlenen sınırlar dahilinde transferler gerçekleştirebilecek.

Proje kapsamında, kullanıcı sayısı ve işlem tutarına üst limit getirilerek risk seviyesi kontrol altında tutulacak. İsviçre’de henüz yaygın ve yasal bir frank bazlı stabilcoin bulunmuyor. Bankalar, bu pilot uygulama ile böyle bir dijital token teknolojisinin ödemeler, takas işlemleri ve blokzincir tabanlı uygulamalarla geleneksel para arasındaki geçişlerde nasıl avantaj sağlayabileceğini değerlendirmek istiyor.

Çalışmada özellikle ödeme süreçlerinin hızlanması ve programlanabilir paranın finans hizmetlerinde kullanılma potansiyeli ön planda tutulacak. Ayrıca, proje sandık ortamı diğer finans kuruluşları ve şirketlerin katılımına da açık olacağı için sektörde geniş bir tecrübe tabanı oluşturulması hedefleniyor.

Deneyim toplama ve Avrupa’daki gelişmeler

Deneme sürecinin 2026’ya kadar sürdürülmesi planlanıyor. Bu süreçte İsviçre’deki çeşitli kurumlar, blokzincir teknolojisinin gerçek hayattaki ödeme akışlarında nasıl çalıştığını görebilecek. Katılımcılar, stabilcoin uygulamasının operasyonel açıdan getirdiği avantajlar, karşılaşılan zorluklar ve piyasaya tam ölçekli olarak girip giremeyeceği konusunda deneyim kazanacak.

Test ortamının, yalnızca mevcut konsorsiyum üyelerine değil başka bankalara ve şirketlere de açık olması, uygulamanın ülke genelinde daha kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini sağlayacak.

Frank bazlı stabilcoin projesi, İsviçre’nin finansal inovasyon konusunda attığı önemli adımlar arasında yer alıyor. Henüz yasal olarak düzenlenmiş ve yaygın kullanıma sahip bir frank stabilcoini bulunmadığı için bu pilot uygulamanın elde edeceği sonuçlar, ülkenin dijital para yol haritası açısından büyük önem taşıyacak.

Bu gelişme, Avrupa genelinde dijital para alanındaki hareketliliğin arttığını da gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde BBVA, ING ve UniCredit gibi büyük Avrupalı bankaların oluşturduğu konsorsiyum, Qivalis adlı dijital euro projesi için iş birliği başlatmıştı. Qivalis’in, ABD merkezli Tether ve Circle gibi dolar bazlı stabilcoin’lere Avrupa’dan alternatif olma amacıyla 2026’nın ikinci yarısında tanıtılması planlanıyor.

İsviçre’deki pilot uygulama ise, ulusal düzeyde blokzincir tabanlı ödeme sistemlerinin günlük finans dünyasına entegrasyonu açısından önemli bir deneyim alanı sunacak.