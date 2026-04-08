Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Güney Kore’de kripto para borsalarına çekim işlemlerinde yeni standart zorunluluğu

Bilmeniz Gerekenler

  • Güney Kore’de kripto borsalarına çekim işlemlerinde gecikme standardı zorunlu hale getirildi.
  • Düzenleme, dolandırıcılığı önlemeyi ve kullanıcı güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
Güney Kore’de finans otoriteleri, yerli kripto para borsalarının para çekme işlemleri için tek ve katı bir gecikme sistemi uygulamasını mecburi hale getirdi. Alınan bu kararın, son dönemde artan telefonla dolandırıcılık vakalarında hızlı para transferinin önünü kesmeyi hedeflediği belirtildi. Finansal Hizmetler Komisyonu ile Finansal Denetim Servisi tarafından yapılan duyuruda, borsaların kullanıcılarına sunduğu esnek çekim süresi uygulamalarının kaldırıldığı açıklandı.

İçindekiler
1 Telefon dolandırıcılığına karşı ulusal düzenleme
2 Yerel uygulamadan ulusal standarda geçiş

Telefon dolandırıcılığına karşı ulusal düzenleme

Daha önce kripto para platformları, hızlı işlem imkânı sağlamak için istisnai durumlarda müşterilerine bekletmeden çekim hakkı tanıyabiliyordu. Ancak dolandırıcı grupların bu boşluklardan yararlanıp, mağdurlara borsaların kurallarını aştıracak şekilde talimat verdiği bildirildi. Çoğu dolandırıcılık vakasında mağdurlardan, nakit varlıklarını hızla kripto paraya çevirmeleri ve anında borsa dışına göndermeleri isteniyor; çekim işlemlerine getirilecek gecikme, kurbanların kararlarını gözden geçirmesine veya olası uyarıların yetkililere ulaşmasına zaman kazandırabiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm kripto para borsalarının para çekme istisnası tanıdığı durumlarda tek tip kriteri uygulaması isteniyor. Bu kriterler hesap geçmişi, işlem alışkanlıkları ve anormal davranış değişikliklerini içeriyor. Yetkililer, bu sıkı prosedür sayesinde anında para çekebilecek kullanıcı oranının yüzde 1’in altında kalmasını öngörüyor. Öte yandan, borsaların kimlik doğrulama kontrollerini güçlendirmesi ve fon hareketlerini daha ayrıntılı izlemesi bekleniyor.

Yerel uygulamadan ulusal standarda geçiş

Söz konusu adım, bugüne kadar kripto endüstrisi tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinden ulusal düzeyde bir standartlaştırmaya geçiş anlamı taşıyor. Daha önce borsalar, kullanıcılarından gelen özel talepler doğrultusunda bireysel politikalar uygulayabiliyor ve bazı kullanıcılara hızla çekim yapma olanağı tanıyordu.

ABD ve Avrupa gibi diğer büyük piyasalarda da çekim sürecine ilişkin gecikme uygulamaları bulunuyor ancak bu düzenlemeler şirketler özelinde farklılık gösterebiliyor. Bazı uluslararası borsalar, kullanıcılara kendi isteğine göre çekim işlemlerine zaman kısıtı koyma tercihi de sunabiliyor.

Güney Koreli yetkililer, bu yeni zorunluluğun dolandırıcılıkla mücadelede etkili olacağı görüşünde. Ayrıca uygulamanın sektörde daha yüksek güvenlik standartlarını yaygınlaştırması bekleniyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Servisi, ülkede finansal regülasyonlardan sorumlu başlıca kurumlar arasında yer alıyor. Son dönemde kripto varlık piyasalarındaki risklere karşı daha kapsamlı önlemler alınması konusunda aktif rol üstleniyorlar.

Regülatörler tarafından yapılan son açıklamada, yeni çekim gecikmesi standardının kripto borsaları için bağlayıcı olduğu ifade edildi. Bu sayede platformlar arası uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Güney Kore’de stablecoin ve reel varlıkların tokenleştirilmesi için yeni yasal düzenleme önerisi

Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’un yargı sürecinde Yüksek Mahkeme kararına savcılıktan itiraz

SEC kripto varlık politikalarını gözden geçiriyor: Yedi davada geri adım

ABD Mevduat Sigorta Kurumu’ndan stabilcoin düzenlemelerinde yeni adım

Amerikalı Demokratlar, CFTC’ye Yönelik Tahmin Piyasaları İçin Sıkı Denetim Talebinde Bulundu

SEC yeni kripto düzenlemesi için sona yaklaştı

Beyaz Saray’a sunulan yeni kripto varlık düzenleme çerçevesi gündemde

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ateşkes sonrası kripto paralar için görünüm nasıl değişti?
Bir Sonraki Yazı İsviçre’nin büyük bankaları, frank bazlı stabilcoin için pilot uygulama başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından kripto piyasalarda yükseliş ivmesi
Kripto Para
ABD piyasaları ve kripto paralarda son durum, Trump’ın yeni açıklaması
Ekonomi Kripto Para
İsviçre’nin büyük bankaları, frank bazlı stabilcoin için pilot uygulama başlattı
Kripto Para STABILCOIN
Ateşkes sonrası kripto paralar için görünüm nasıl değişti?
Ekonomi Kripto Para
Güney Kore’de stablecoin ve reel varlıkların tokenleştirilmesi için yeni yasal düzenleme önerisi
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Lost your password?