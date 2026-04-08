Güney Kore’de kripto para borsalarına çekim işlemlerinde yeni standart zorunluluğu

Güney Kore’de finans otoriteleri, yerli kripto para borsalarının para çekme işlemleri için tek ve katı bir gecikme sistemi uygulamasını mecburi hale getirdi. Alınan bu kararın, son dönemde artan telefonla dolandırıcılık vakalarında hızlı para transferinin önünü kesmeyi hedeflediği belirtildi. Finansal Hizmetler Komisyonu ile Finansal Denetim Servisi tarafından yapılan duyuruda, borsaların kullanıcılarına sunduğu esnek çekim süresi uygulamalarının kaldırıldığı açıklandı.

Telefon dolandırıcılığına karşı ulusal düzenleme

Daha önce kripto para platformları, hızlı işlem imkânı sağlamak için istisnai durumlarda müşterilerine bekletmeden çekim hakkı tanıyabiliyordu. Ancak dolandırıcı grupların bu boşluklardan yararlanıp, mağdurlara borsaların kurallarını aştıracak şekilde talimat verdiği bildirildi. Çoğu dolandırıcılık vakasında mağdurlardan, nakit varlıklarını hızla kripto paraya çevirmeleri ve anında borsa dışına göndermeleri isteniyor; çekim işlemlerine getirilecek gecikme, kurbanların kararlarını gözden geçirmesine veya olası uyarıların yetkililere ulaşmasına zaman kazandırabiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm kripto para borsalarının para çekme istisnası tanıdığı durumlarda tek tip kriteri uygulaması isteniyor. Bu kriterler hesap geçmişi, işlem alışkanlıkları ve anormal davranış değişikliklerini içeriyor. Yetkililer, bu sıkı prosedür sayesinde anında para çekebilecek kullanıcı oranının yüzde 1’in altında kalmasını öngörüyor. Öte yandan, borsaların kimlik doğrulama kontrollerini güçlendirmesi ve fon hareketlerini daha ayrıntılı izlemesi bekleniyor.

Yerel uygulamadan ulusal standarda geçiş

Söz konusu adım, bugüne kadar kripto endüstrisi tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinden ulusal düzeyde bir standartlaştırmaya geçiş anlamı taşıyor. Daha önce borsalar, kullanıcılarından gelen özel talepler doğrultusunda bireysel politikalar uygulayabiliyor ve bazı kullanıcılara hızla çekim yapma olanağı tanıyordu.

ABD ve Avrupa gibi diğer büyük piyasalarda da çekim sürecine ilişkin gecikme uygulamaları bulunuyor ancak bu düzenlemeler şirketler özelinde farklılık gösterebiliyor. Bazı uluslararası borsalar, kullanıcılara kendi isteğine göre çekim işlemlerine zaman kısıtı koyma tercihi de sunabiliyor.

Güney Koreli yetkililer, bu yeni zorunluluğun dolandırıcılıkla mücadelede etkili olacağı görüşünde. Ayrıca uygulamanın sektörde daha yüksek güvenlik standartlarını yaygınlaştırması bekleniyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Servisi, ülkede finansal regülasyonlardan sorumlu başlıca kurumlar arasında yer alıyor. Son dönemde kripto varlık piyasalarındaki risklere karşı daha kapsamlı önlemler alınması konusunda aktif rol üstleniyorlar.

Regülatörler tarafından yapılan son açıklamada, yeni çekim gecikmesi standardının kripto borsaları için bağlayıcı olduğu ifade edildi. Bu sayede platformlar arası uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.