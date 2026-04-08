Ateşkes sonrası kripto paralar için görünüm nasıl değişti?

03:00’a yaklaşık 1,5 saat kala Trump ateşkesin kabul edildiğini açıkladı ve petrol hızla düşmeye başladı. Piyasa açılışıyla 93 doların altına gerileyen petrol korku ve endişenin azalmasını sağladı. Peki kripto paralar için tüm bu gelişmeler nasıl sonuçlar doğuracak?

Ateşkes ve kripto paralar

Risk piyasaları 2026 için artık faiz artırım potansiyelini fiyatlamaya başlamıştı ve BTC’nin ateşkesin olmadığı ortamda 60 bin doların altına inmesi bekleniyordu. Fakat tıpkı geçen sene olduğu gibi iletişimi, müzakere görüşmelerini ve ateşkes potansiyelini inkar eden İran imzaları attı 2 haftalık ateşkes devreye alındı. Bundan sonraki süreçte ateşkesin devamı hem ABD hem İran’ın lehine olduğundan bunun kalıcı hale gelmesi bekleniyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 72.761 dolara kadar yükseldi. Petrolse 93,7 dolardan alıcı buluyor, günlükte 92 doların altında dip yaptı. Sürecin akamete uğramaması halinde önümüzdeki saat ve günlerde 86,42 doların altına inilmesi yükseliş eğiliminin net biçimde tersine döndüğünü teyit edecek.

Altcoinler %5’i aşan kazançlar elde ederken Ether’in 2.200 doları aşması kripto paraların geri kalanında daha büyük kazançların kapıda olduğunu gösteriyor. BTC 71.500 dolar üzerinde kalıcı olabilir ve ETH 2.300 doları kazanıp koruyabilirse 2026’nın ilk gerçek yükselişini yaşayabiliriz.

Ateşkes kalıcı olur mu?

10 maddelik anlaşma ABD tarafından müzakere için iyi bir zemin olarak tarih edilirken İran bu şartların ABD tarafından kabul edildiğini söylüyor. Buradaki anlaşmazlık ateşkesi tehlikeye sokuyor. Ayrıca Hürmüz Boğazının açılması ve sorunsuz gemi geçişinin başlaması ateşkesin devamı için son derece önemli. Elbette bu süreçte İran’ın saldırıları durdurması gerek.

BAE kaynakları yazı hazırlandığı sırada İran güçlerinin bölgeye balistik füzeler ateşlediğini açıkladı. Aynı zamanda, haberlere göre İran’ın Basra Körfezi’ndeki Sirri Adası bombalanıyor. İran medyasına göre, Sirri Adası’na yönelik saldırılar Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İsrail bu ateşkesten memnun olmadığını saatlerdir ifade ediyor ve İran’ın BAE saldırıları doğruysa devamında gelecek olası misilleme hamlesi gerilimi tırmandırabilir. Petrol fiyatının 93 dolar altında kalıcılık elde edememesi ve BTC’nin henüz 75 bin dolara yaklaşamamasının sebebi piyasaların ateşkesin ömründen emin olmayışı.