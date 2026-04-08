Güney Kore’de stablecoin ve reel varlıkların tokenleştirilmesi için yeni yasal düzenleme önerisi

Güney Kore’de iktidar partisi, reel varlıkların dijitalleştirilerek tokenleştirilmesi ve stablecoin’lerin mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmesi için yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda hazırlanan teklifle, günlük hayatta kripto tabanlı ürünlerin kullanımının daha kurumsal bir zeminde devam ettirilmesi hedefleniyor.

Tokenleştirilmiş reel varlıklar için yeni şartlar

Seul merkezli bir ekonomi dergisinin haberine göre, Güney Kore’nin önde gelen siyasi partisi Demokrat Parti, dijital varlıklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kapsamlı bir yasa tasarısına reel varlıklara bağlı token’larla ilgili maddeler ekledi. Bu düzenleme kapsamında, reel varlıkların tokenleştirilmesiyle piyasaya sürülecek dijital varlıkların teminatlarının, Sermaye Piyasası Yasası’nda belirtildiği şekilde bir tröst hesabında tutulması gerekecek.

Varlıkların güvence altına alınmasına ilişkin daha ayrıntılı hükümler ise başkanlık kararnamesiyle netleştirilecek. Böylece tokenleştirilmiş varlıkların korunmasına ve izlenmesine yönelik süreçlerin yasal çerçevede şekillenmesi bekleniyor.

Teklifte ayrıca, reel varlıklara dayalı dijital token ihraç eden şirketler için yeni yükümlülüklerin getirilmesi planlanıyor. İlgili kurumların gözetiminde işlemlerin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor.

Stablecoin’lere yönelik düzenlemeler ve istisnalar

Tasarı, stablecoin’leri ise ülkedeki Döviz İşlemleri Kanunu kapsamında bir ödeme aracı olarak tanımlıyor. Böylece stablecoin şirketleri, ayrı bir kayıt sürecinden geçmeye gerek kalmadan yerel döviz otoriteleri tarafından denetlenecek. Yani stablecoin’ler, geleneksel döviz mevzuatına benzer bir gözetim mekanizmasına tabi tutulacak.

Ayrıca, mal ve hizmet alımlarında küçük ölçekli stablecoin işlemlerine döviz bildirimi muafiyeti getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemenin, stablecoin’lerin günlük kullanımı teşvik ederken büyük işlemleri izleme yoluyla piyasa istikrarı sağlaması düşünülüyor.

ABD’de devam eden tartışmaların aksine, Güney Kore’de hazırlanmakta olan yasa teklifiyle birlikte hareketsiz stablecoin bakiyelerine faiz getirisi sunulmasının da yasaklanması gündeme geldi.

Dijital Varlık Temel Yasası olarak adlandırılan bu yeni düzenleme, ülkedeki dijital varlıklara ilişkin ikinci kapsamlı yasal paket olarak öne çıkıyor. Ancak teklif, bugüne kadar yasal süreçte çeşitli gecikmelere neden oldu. Bu nedenle 2025 yılı olarak planlanan yürürlük tarihi şimdilik ertelenmiş durumda.