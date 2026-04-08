Bitcoin ve kriptoyla bağlantılı hisselerde ateşkes sonrası güçlü yükseliş

  • Bitcoin’de ve kriptoyla ilgili hisselerde ateşkes sonrası dikkat çekici yükselişler izlendi.
  • Geleneksel ve dijital piyasalarda volatilite azalırken risk iştahı artış gösterdi.
Bitcoin, ABD ile İran arasında duyurulan iki haftalık ateşkesin ardından hızlı bir yükseliş kaydederek 72.750 dolara kadar çıktı. Bu seviyelerden sonra hafif bir geri çekilme ile fiyat 72.000 doların hemen altına yerleşti.

Küresel risk iştahında artış ve piyasalarda hareketlilik

Bu yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı; hisse senedi piyasalarında da risk alma eğilimi güçlendi. Invesco QQQ endeksi gün öncesi işlemlerde yüzde 3,3’ten fazla değer kazandı. IGV kodlu teknoloji yazılım endeksi de benzer bir performans sergiledi.

Altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlendi. Ons başına fiyat yüzde 2’den fazla artarak 4.800 dolara ulaştı. Buna karşılık petrol fiyatları düşüşe geçti. ABD ham petrolü WTI bir ara 92 dolara kadar geriledi, sonrasında 96 dolara toparlansa da son 24 saatte yüzde 12,5’in üzerinde kayıp verdi. Brent tipi petrolün fiyatı ise bir günde yüzde 7,5’ten fazla azaldı.

Kripto ve teknoloji hisselerinde güçlü kazançlar

Geleneksel piyasalarla birlikte kriptoya bağlı hisselerde de artışlar yaşandı. Bitcoin’in kurumsal olarak tutulmasına öncülük eden, Michael Saylor tarafından yönetilen Strateji şirketinin hisselerinde, dijital varlık odaklı Galaxy Digital, ABD merkezli kripto borsası Coinbase ve stabilcoin alanında faaliyet gösteren Circle’da kayda değer yükselişler dikkat çekti.

Benzer şekilde, yapay zeka ve yüksek performanslı veri merkezi işletmeleri de genel yükselişten faydalandı. IREN ve Cipher Digital hisseleri sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 9 oranında değer arttı.

Geniş tabanlı yükselişler kripto odaklı varlıklarda da etkili oldu. Ancak bu hareketlilik dalgalanmanın azaldığı bir ortamda yaşandı. VIX endeksi yüzde 20 gerilerken, Bitcoin’in beklenen oynaklık seviyesini gösteren Volmex İmplied Volatility Index (BVIV) yüzde 6’dan fazla düşerek 46 seviyesine indi. Bu göstergeler piyasalarda daha sakin bir ortam oluştuğuna işaret ediyor.

ABD tahvil piyasası da önemli ölçüde istikrara kavuştu. 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 1,5 gerileyerek yüzde 4,2’ye çekildi.

Kripto paralar ve teknoloji hisselerindeki pozitif hava, geleneksel varlık sınıflarının da risk algısındaki değişimlerden etkilenebildiğini gösterdi. Kripto ile bağlantılı şirketler, gün öncesi işlemlerde bu olumlu trendden önemli ölçüde fayda sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

