Kripto yatırımcısı Loracle, petrol vadelilerinden 2 milyon dolar kâr elde etti

Kripto para piyasasında tanınan yatırımcı Loracle, kısa süre önce Hyperliquid platformunda yaptığı işlemlerle dikkat çekti. Loracle, ABD ile İran arasındaki ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sayesinde büyük bir gelir sağladı.

Hyperliquid’de yüksek hacimli petrol işlemleri

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 5 milyon dolar değerinde petrol vadelisi işlemi açan Loracle, piyasadaki düşüşü önceden öngörüp pozisyonunu sürdüren isimler arasında yer aldı. Çarşamba günü, petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerileyerek yüzde 15’ten fazla değer kaybetti.

Bu gelişme üzerine Loracle, açtığı kısa pozisyonu kapatma kararı aldı ve toplamda 2 milyon dolarlık net kâr elde etti. İşlemin detayları, merkeziyetsiz veri analiz şirketi Arkham Intelligence tarafından paylaşıldı.

Loracle’ın kripto para portföyünde, popüler stabil paralar olan USDT ve USDC’nin yanı sıra Ethereum ve bazı diğer kripto varlıklar bulunuyor. Portföyde yer alan varlıkların toplam değeri ise 8 milyon doların üzerinde.

Geleneksel varlıklarda merkeziyetsiz işlem hacmi artıyor

Hyperliquid gibi merkeziyetsiz finans platformları, kripto para yatırımcılarına sadece dijital varlıklarla sınırlı kalmadan, petrol gibi geleneksel piyasalarda da işlem imkânı sunuyor. Özellikle klasik finans piyasalarının kapalı olduğu haftasonları bu tür platformlar öne çıkabiliyor.

Son dönemdeki bölgesel çatışmalar ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Hyperliquid, kripto ve geleneksel varlık işlemleri için tercih edilen bir seçenek haline geldi. Platformda, petrolün yanı sıra ether ve Bitcoin gibi varlıklarda da yoğun işlem hacmi kaydedildi.

Hyperliquid’in son 24 saatlik işlem verilerine göre, WTI petrol vadelileri 2,45 milyar dolarlık hacme ulaştı. Böylece petrol vadelilerinin işlem hacmi ether ile bağlantılı perpetual ürünlerin önüne geçti.

En yüksek işlem hacmi ise Bitcoin ürünlerinde gözlendi. Brent petrol ise 1,3 milyar dolarlık hacmiyle dördüncü sırada yer aldı.