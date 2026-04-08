Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’un yargı sürecinde Yüksek Mahkeme kararına savcılıktan itiraz

Kripto para mikser hizmeti Tornado Cash’in geliştiricilerinden Roman Storm ile ilgili davada, ABD federal savcıları yeni bir hukuk tartışmasına tepki gösterdi. Storm’un avukatları, ABD Yüksek Mahkemesi’nin yakın zamanda internet sağlayıcısı Cox ile ilgili verdiği bir kararın müvekkilleri için örnek oluşturduğunu savunmuştu. Ancak savcılık, bu kararın Storm’un davasıyla benzerlik taşımadığını bildirdi.

Savcılardan Yüksek Mahkeme kararına karşı görüş

Storm’un avukatları, Cox internet sağlayıcısının kullanıcılarının telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamayacağı yönündeki mart ayında verilen kararı mahkemeye iletti. Bu kararın, Storm’un yargılandığı kara para aklama suçlamasına etki edebileceği belirtilmişti.

Savcılık ise iki dosya arasında ciddi farklar olduğunu öne sürdü. Cox’un, kullanıcılarına yönelik ihlalleri önlemeye çalıştığı belirtilirken, Storm ve Tornado Cash’in benzer önlemler almak yerine platformda yasa dışı faaliyetin önüne geçmek konusunda adım atmadığına dikkat çekildi.

Storm’un platformun kontrolü konusunda bilgi almak isteyen mağdurlara gerçeğe aykırı açıklamalar yaptığı, o dönemde ekibiyle birlikte Tornado Cash’in altyapısında 250’den fazla değişiklik gerçekleştirdiği ve yasa dışı işlemleri engelleyebilecek önlemleri tartışıp uygulamadan vazgeçtiği aktarıldı.

Savcılık, Storm’un kullanıcılarının yasadışı işlerine tepkisinin göstermelik olduğunu, Cox’un ise ihlallerin yüzde 98’ine karşı etkin mekanizmalar geliştirdiği vurgusunu yaptı.

Davada son gelişmeler ve benzer yargılamalar

Storm’un yargılandığı davada, geçtiğimiz ay savcılık heyeti sonuçlanmamış iki suçlama için yeniden yargılama talep etti. Dosyada, bu ek yargılamanın 2026 Ekim ayında başlaması yönünde teklif sunuldu.

Roman Storm, Ağustos ayında jüri tarafından izinsiz para transferine aracılık etmekten suçlu bulunmuştu. Ancak kara para aklama ve yaptırımlardan kaçma suçlamaları için oybirliği oluşmadı.

Adalet Bakanlığı Suç Bölümü’nde geçici olarak yardımcı başsavcılık görevini yürüten Matthew J Galeotti, kod yazmanın suç olmadığını belirtirken, kasten yasa dışı faaliyete yardımcı olanlar için soruşturmanın süreceğini kaydetti.

Tornado Cash benzeri bir hizmet sunan Samourai Wallet’ın kurucu ortakları ise kara para aklama suçunu kabul etmiş, mahkemede ceza almıştı. Bu dosyada Keonne Rodriguez 5 yıl, William Lonergan Hill ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.