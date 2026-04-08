SEC kripto varlık politikalarını gözden geçiriyor: Yedi davada geri adım

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son dönemde yaptığı açıklamayla kripto varlıklarla ilgili geçmişteki bazı uygulamalarında eksikler olduğunu belirtti. SEC, yedi kripto şirketine açılan davalarda federal menkul kıymetler yasalarının yanlış yorumlandığını kabul etti.

Geçmiş davalardaki hatalara vurgu

Yayınlanan belgede SEC, bugüne kadar kayıt ve belge tutma yükümlülüğü kapsamında farklı şirketlere karşı 95 ayrı işlem başlatıldığını ve toplamda 2,3 milyar dolarlık cezaya hükmedildiğini açıkladı. Komisyon, aralarında yedi kripto şirketine yönelik açılan davaların da bulunduğu bu süreçte doğrudan yatırımcı zararından söz edilemeyeceğini, aynı şekilde yatırımcıya bir koruma ya da fayda da sağlanmadığını savundu.

SEC tarafından yapılan değerlendirmede, geçmişteki bu tür davaların federal yasalardaki tanımlamaların yanlış yorumlanması sonucu ortaya çıktığı ve bunun Komisyon kaynaklarının yanlış kullanılmasına yol açtığı bildirildi. Ayrıca, dosya hacminin büyüklüğüne öncelik verilmesi nedeniyle gerçek anlamda yatırımcı korumasına yeterince odaklanılmadığı da not edildi.

Şubat 2025’ten itibaren yedi kripto odaklı davanın düşürüldüğü açıklandı. Bu davalar arasında Coinbase, Binance, Cumberland, Consensys Software, Payward (Kraken), Dragonchain ve Balina şirketlerine yönelik süreçler yer aldı. Komisyon, 2025 mali yılı itibarıyla kripto varlıklar konusunda uygulamada gerekli değişikliklere gidildiğine işaret etti.

Yeni yaklaşım ve yönetim politikaları

Son gelişmeler, ABD yönetiminin genel olarak kriptoya daha olumlu bakan bir yaklaşıma yöneldiğini gösteriyor. SEC Başkanı Paul Atkins’in Nisan 2025’te göreve gelmesinin ardından, kurum öncülüğünde yeni politikalar öne çıkmaya başladı. Atkins, Komisyon’un geçmişte yeniliklere ayak uyduramadığını ve bu nedenle fırsatların kaçırıldığını vurguladı.

Şubat ayında yaptığı açıklamada Atkins, SEC’in kripto varlıklar üzerindeki denetimini yeniden yapılandırmak için çalıştıklarını ve önceki uygulamaların önemli bir fırsat kaybı olduğuna inandığını belirtti.

SEC, ocak ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile birlikte “Kripto Projesi” ismiyle yeni bir düzenleme girişimi başlattı. Bu adım, kripto alanında daha güncel ve koordineli bir düzenleme politikası oluşturmayı hedefliyor.

Her iki kuruluş da geçen ay yayımladığı rehberde, dijital varlıkların büyük bölümünün menkul kıymet olarak görülmediği değerlendirmesini paylaştı. Atkins, yeni yaklaşım sayesinde piyasa aktörlerinin düzenlemelere daha net şekilde uyum sağlayabileceğini aktararak,

“On yılı aşkın süren belirsizlikten sonra bu yorum, piyasa katılımcılarına kripto varlıkların menkul kıymetler yasaları kapsamında nasıl değerlendirileceğine dair açık bir çerçeve sunacak.”

şeklinde görüşlerini iletti.

Paul Atkins ayrıca, kripto şirketlerinin yatırımcı korumasını sürdürerek kaynak toplayabilmesini kolaylaştıracak bir “girişim muafiyeti” önerisini de gündeme getirdi. Atkins, hazırlanmakta olan taslağın şu anda federal düzenlemelerin yayımlanmadan önce denetlendiği ilgili ofisin incelemesine iletildiğini kaydetti.