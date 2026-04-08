BITCOIN (BTC)

Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

  • Morgan Stanley'nin spot Bitcoin ETF'si piyasaya sunulmak üzere işlem onayı bekliyor.
  • Düşük maliyetli fon, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisini artırabilir.
Morgan Stanley, yaklaşık 1,9 trilyon dolar yönetilen varlığa sahip olan önde gelen bir Wall Street bankası olarak, ilk spot Bitcoin ETF’sini piyasaya sunmaya yaklaşıyor. MSBT kodu ile NYSE Arca’da işlem görmesi beklenen fonun, iznin çıkması halinde çarşamba günü açılış yapacağı belirtiliyor. Morgan Stanley’nin bu adımı, ABD’deki ilk 11 spot Bitcoin ETF’sinin ardından piyasaya çıkacak on ikinci örnek olacak.

Düşük maliyet ve yeni çözüm stratejileri

Morgan Stanley Bitcoin Trust, yatırımcılara doğrudan Bitcoin’i kendi başlarına bulundurmadan kripto paraya ulaşım imkânı sunacak. Fon, gerçek Bitcoin’leri elinde tutacak ve CoinDesk’in ilgili gün kapanış oranını baz alacak. Varlıkların saklama işlemleri BNY Mellon ve Coinbase Custody tarafından yönetilecek.

Fonun öne çıkan bir özelliği ise düşük yıllık işletim ücreti. Yüzde 0,14’lük oran ile Morgan Stanley, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonundaki yüzde 0,25’e kıyasla daha uygun bir maliyet sunuyor. Bu avantaj, fonun piyasadaki diğer rakiplerinden sıyrılmasına imkân tanıyacak. Başlangıçta yaklaşık 1 milyon dolar sermaye ve 50 bin adet pay ile işleme açılması planlanıyor.

Fon, kaldıraç ya da türev ürünler kullanmayacak ve aktif alım-satım stratejilerine başvurulmayacak. Bu sayede Bitcoin’in fiyat hareketlerine birebir paralel bir performans hedefleniyor.

Piyasada etkileri ve kurumsal ilgi

Morgan Stanley, dijital varlık alanındaki adımlarını ivmelendiriyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda spot Solana ETF’leri için de başvuruda bulunmuştu. Banka, Zero Hash ile yapılacak iş birliği sayesinde 2026 yılının ilk yarısında E*Trade platformunda Bitcoin, Ethereum ve Solana alım-satımına imkân tanımayı planlıyor.

Yatırım dünyasında spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal yatırımcılar için önemli bir araç haline geldi. 2024 yılının ocak ayında piyasaya sürülen ilk 11 spot fon, o tarihten bu yana toplamda 56 milyar dolardan fazla net giriş çekti. Böylece kripto para dünyasına yönelik ilgi artmaya devam ediyor.

Bu fonlarla beraber, türev ürünlere olan ilgi de hız kazanıyor. Özellikle iShares Bitcoin Trust fonuna bağlı opsiyon işlemlerinin, şubat ayında Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara etkide bulunduğu değerlendiriliyor.

Son yıllarda devreye alınan bu tür yatırım araçları, Bitcoin’in ana akım finansal sisteme entegrasyonunu hızlandırırken dalgalanma seviyelerini de aşağıya çekiyor. Piyasada, Bitcoin’in oynaklığı Wall Street’in korku endeksi VIX ile daha uyumlu hareket etmeye başladı. Fiyat düşüşlerinde volatilitenin arttığı, yükselişlerde ise azaldığı gözleniyor.

Morgan Stanley’nin hayata geçireceği yeni ETF’nin, piyasa dinamiklerinde gözlenen bu eğilimleri güçlendirmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
