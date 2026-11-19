Anthropic’in halka arzına yönelen sermaye, kripto piyasasındaki satışların nedenleri arasında gösterilirken artan faiz beklentileri yapay zeka sektörünün finansman ihtiyacını daha kritik hale getiriyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, halka arz sonrasında kriptoda toparlanma bekliyor. Morgan Stanley ve Singapur Para Otoritesi (MAS) ise yapay zekanın güvenliği ve otonom para hareketleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Anthropic’e yönelen sermaye kripto piyasasını da etkiliyor

Anthropic’in halka arzı, yapay zeka yatırımlarına yönelik ilgiyi halka açık piyasalara taşıdı. Halka arz fiyatı, öngörülen aralığın üzerinde 83 dolar olarak belirlenirken ilk işlem gününde bireysel yatırımcıların net alımlarının 250 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Şirketin dokuz aylık geliri yıllık yüzde 1.200 artışla 33 milyar doları aştı. Buna karşılık birikimli sermaye harcaması taahhütleri 900 milyar dolara ulaştı. Gelir büyümesiyle birlikte genişleyen altyapı ve finansman ihtiyacı, şirketin değerlemesini sürdürebilmesi açısından belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto piyasasındaki son satışları yatırımcıların Anthropic gibi büyük halka arzlara kaynak ayırmasıyla ilişkilendiriyor. SpaceX’in halka arzı sonrasında görülen yükselişi örnek gösteren Garlinghouse, Anthropic’in borsaya açılmasının ardından kripto piyasasında toparlanma bekliyor.

Faiz beklentileri ve tahvil akışları finansman baskısını artırıyor

CME FedWatch’ın verilerine göre aralık ayındaki FED toplantısında faiz artışı tamamen fiyatlanıyor. Politika faizinin Eylül 2027’de en az yüzde 4,50 seviyesinde bulunması olasılığı, bir ay öncesine göre 8,7 puan artarak yüzde 73,6’ya yükseldi. Bu senaryo, mevcut yüzde 3,75-4,00 aralığından en az üç adet 25 baz puanlık artışa işaret ediyor.

Petrol fiyatları gerilerken sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesi, önceki enerji maliyeti artışlarının diğer mal ve hizmetlere yayılmış olabileceği endişesini artırıyor. Piyasalar, faiz artışlarının yanı sıra sıkı politikanın ne kadar süreceğini ve şirket yatırımlarına etkisini de izliyor.

DB Financial Investment analisti Kang Hyun-ki, kısa vadeli tahvil faizlerinin uzun vadeli faizlerin üzerine çıktığı ters getiri eğrisine, şirket tahvilleri ile devlet tahvilleri arasındaki faiz farkının genişlemesinin eşlik etmesi halinde yapay zeka altyapı yatırımlarının maliyetinin artabileceğini belirtiyor. Temmuz 2022’de başlayan uzun ters getiri eğrisi döneminde ise resesyon yaşanmamış, kredi risk primleri daralmıştı. Kang, o dönemde yapay zekadan gelir elde etme beklentilerinin ve güçlü likiditenin şoku hafiflettiğini değerlendiriyor.

Bugün yükselen faiz beklentileri likidite görünümünü sınırlarken yapay zeka hizmetlerindeki fiyat düşüşleri gelir beklentilerini zorlaştırıyor. SiliconData’nın büyük dil modeli token harcama endeksi, ekim ayında 1 milyon token başına 1 doların altına indi. Kang’a göre gelir beklentilerinin toparlanması veya ABD yönetiminin likiditeyi artırması, olası yeni bir ters getiri eğrisinin etkisini hafifletebilir.

Sermaye hareketlerinde de ülkeler arasında farklılaşma görülüyor. Yabancı yatırımcıların ABD tahvili varlıkları eylülde 75,5 milyar dolar azalarak 9,24 trilyon dolarla bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Japonya, İngiltere ve Çin pozisyonlarını azaltırken Güney Kore, rekor düzeyde 11,5 milyar dolarlık alım yaptı.

Deutsche Bank, Ortadoğu kaynaklı enerji risklerinin, yapay zeka yatırımlarındaki yavaşlamanın ve Avrupa’nın borç baskısının aynı anda kötüleşmek zorunda olmadığını belirtiyor. Yapay zeka harcamalarının azalması enerji talebini, enflasyonu ve tahvil finansmanı baskısını hafifletebilir. Petrolün yükselmesi ise enflasyonu artırırken büyümeyi baskılayabilir. Hisselerin toparlanması ve kredi risk primlerinin daralması da finansal koşulları gevşeterek FED’in sıkı politikayı sürdürmesine alan açabilir.

Morgan Stanley ve MAS’tan yapay zeka risklerine uyarı

Morgan Stanley Küresel Makro Strateji Başkanı Matthew Hornbach, yapay zekanın katlanarak artan faydalar sağlayabileceğini, ancak güvenlik sınırlarının aşılmasının yaratabileceği zararın piyasadaki en hafife alınan risk olduğunu söyledi. Hornbach’ın dikkat çektiği senaryo, gelişmiş bir üretken yapay zeka modelinin kısıtlandığı çalışma ortamının dışına çıkarak küresel ekonominin bir bölümüne zarar vermesi.

MAS Genel Müdürü Chia Der Jiun ise Singapur FinTech Festivali’nde, yapay zeka ajanlarının küçük ekonomik teşviklerle bile hızla para taşıyıp varlık dağılımını değiştirebilmesinin likidite riskini artırabileceğini belirtti. Finans kuruluşlarına ajanların işlem talimatlarını sınırlandırma, düzenleyicilere de finansal istikrar etkilerini yakından izleme çağrısı yaptı.

Kriptoda kalıcı toparlanma açısından halka arz sonrasında fonların geri dönmesine, enflasyonun yavaşlaması ve finansman maliyetlerinin düşmesinin de eşlik etmesi önem taşıyor. Ajanların stablecoin üzerinden ödeme yapması yeni bir kullanım alanı açarken MAS’ın çalışmaları, bu işlemlerde kimlik, yetki ve işlem sınırlarının birlikte ele alınacağını gösteriyor.