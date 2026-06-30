XRP 1,06 dolar desteğinde tutunursa 1,35 dolara doğru toparlanma ihtimali güçleniyor

XRP, teknik göstergeler ve zincir üstü verilerin işaret ettiği kritik bir eşikte işlem görüyor. Fiyat son günlerde 1,00 ile 1,06 dolar bandında dalgalanırken, analistler bu bölgenin kısa vadeli yön açısından belirleyici olduğunu değerlendiriyor. Santiment verilerine göre XRP, 25 Haziran’da yaklaşık 1,01 doları gördükten sonra 1,04 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, son 19 ayın en düşük noktalarından biri olarak öne çıktı.

Teknik görünümde kısa vadeli toparlanma sinyali

Ali Charts, günlük XRP grafiğinde Tom DeMark Sequential göstergesinin alım sinyali ürettiğini belirtiyor. Göstergede oluşan “9” mum yapısı, yatırımcıların kısa vadeli düşüş yorgunluğunu izlemek için takip ettiği işaretlerden biri kabul ediliyor. Analist, bu yapının geçmişte çoğu zaman bir ila dört günlük tepki yükselişine zemin hazırladığını aktarıyor.

Ali Charts, günlük grafikte görülen Tom DeMark Sequential “9” sinyalinin ve Morning Star Doji formasyonunun, XRP’de yerel dip oluşumu ihtimalini güçlendirdiğini ve alım hacmi artarsa fiyatın 1,30 dolara yönelebileceğini değerlendiriyor.

Analist ayrıca günlük grafikte iki ayrı yükseliş dönüş sinyali görüldüğünü kaydediyor. Bunlardan ilki Tom DeMark Sequential alım sinyali olurken, son üç günlük işlemin Morning Star Doji mum formasyonu oluşturduğu belirtiliyor. Teknik analizde bu yapı, olası yerel dip bölgelerini tespit etmek için kullanılıyor.

UTXO Realized Price Distribution verisi de 1,06 doları önemli bir destek tabanı olarak öne çıkarıyor. Bu seviye yakınında 830 milyondan fazla XRP el değiştirdi. Ali Charts, XRP 1,06 doların üzerinde kalırsa 1,27 ve 1,35 dolar seviyelerine doğru toparlanmanın gündeme gelebileceğini, buna karşılık günlük kapanışın 1,06 doların altına inmesi halinde 0,80, 0,62 ve 0,51 dolar riskinin masada kalacağını söylüyor.

Mini sözlük: UTXO Realized Price Distribution, belirli fiyat seviyelerinde en son hangi miktarda varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir dağılım verisidir. Analistler bu veriyi, güçlü destek ve direnç bölgelerini saptamak için kullanır.

Gösterge Seviye Anlamı Ana destek 1,06 dolar Üzerinde kalınırsa toparlanma ihtimali korunuyor Yukarı hedefler 1,27 ve 1,35 dolar Alım ilgisinin güçlenmesi halinde izleniyor Aşağı riskler 0,80, 0,62 ve 0,51 dolar 1,06 dolar altındaki günlük kapanışta öne çıkıyor

Zincir üstü verilerde ilgi artarken satış baskısı sürüyor

Zincir üstü tarafta hareketlilik artmış durumda. Ali Charts, günlük aktif XRP adreslerinin son iki haftada yaklaşık 23 binden 40 bine yaklaştığını ve bunun yüzde 50’ye yakın artışa işaret ettiğini belirtiyor. Aynı dönemde aktif adreslerdeki artışın yüzde 72’ye ulaştığı, buna karşılık açık pozisyon büyüklüğünün Temmuz 2025’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği ifade ediliyor. XRP fiyatı 1 doların üzerinde kalmasına rağmen 1,10 dolar direnç bölgesinin altında sıkışmış görünüyor.

Santiment, XRP Ledger üzerinde bir günde 4.941 yeni cüzdan oluşturulduğunu ve bunun son üç aydan uzun süren dönemin en güçlü ağ büyüme sıçraması olduğunu açıkladı. Santiment, XRP Ledger’ın XRP işlemlerini destekleyen blokzincir ağı olduğunu ve cüzdan artışının ağ kullanımındaki canlanmayı yansıtabileceğini kaydetti.

Santiment, yeni cüzdan sayısındaki sıçramanın XRP’nin 1 dolar destek alanına yakın seyrettiği dönemde gerçekleştiğini, sosyal duyarlılıkta da her 1 düşüş yorumuna karşılık 3,7 yükseliş yorumu görüldüğünü bildiriyor.

Buna karşın artan ağ etkinliği satış baskısını ortadan kaldırmış değil. Ali Charts, büyük yatırımcıların aktif adres sayısı yükselirken XRP dağıtımını sürdürdüğünü aktarıyor. Analiste göre büyük cüzdanlar beş gün içinde 30 milyondan fazla XRP sattı. Bu tablo, adres hareketliliğinin yalnızca yeni alım talebinden değil, varlıkların borsalara taşınmasından da kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Kurumsal ilgi ve düzenleme takibi sürüyor

Kurumsal tarafta ise XRP’ye yönelik ilginin tamamen zayıflamadığı görülüyor. Piyasa verilerine göre 29 Haziran’da XRP spot ETF’lerine 15,34 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Bitwise 11,94 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Canary XRPC 3,40 milyon dolar giriş kaydetti. Toplam kümülatif net giriş 1,485 milyar dolara ulaştı.

Piyasa katılımcıları ayrıca ABD’deki CLARITY Act sürecini izliyor. Kripto analisti Crypto Crusader, Ripple ve XRP çevresindeki daha geniş tablonun gözden kaçırıldığını savunuyor. Analist, Ripple’ın yasanın ilerlemesinden önce küresel düzenleyici erişim alanını güçlendirmeye çalıştığını öne sürüyor. Ancak CLARITY Act sürecinin, Senato tatilden döndükten sonra yasa yapıcıların başka düzenlemelere odaklanması nedeniyle geciktiği belirtiliyor.