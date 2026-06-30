Coinbase ve Spiko, Avrupa’da UCITS fonlarına USDC ve EURC ile anlık giriş çıkış imkanı sundu

Avrupa’nın düzenlemeye tabi yatırım piyasasında blokzincir tabanlı finans açısından dikkat çeken bir adım atıldı. Coinbase ile Spiko, UCITS yapısındaki yatırım fonları için stabilcoin ile ödeme altyapısını devreye aldı. Bu düzenlemeyle yatırımcılar, fon payı alım ve satım işlemlerini geleneksel banka transferlerini beklemeden çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek.

UCITS fonlarında stabilcoin dönemi

Yeni entegrasyon kapsamında Spiko’nun AB Hazine bonosu para piyasası fonu ile ABD Hazine bonosu para piyasası fonu artık USDC ve EURC kabul ediyor. Böylece bu ürünler, Avrupa’da stabilcoin ile fonlanan ilk UCITS fonları arasına girdi. Sistem özellikle kurumsal yatırımcıların düzenlemeye tabi kısa vadeli kamu borçlanma araçları fonları ile dijital varlıklar arasında daha hızlı geçiş yapmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: UCITS, Avrupa Birliği’nde yatırımcı koruması ve risk dağılımı kuralları çerçevesinde oluşturulan, ortak yatırım fonları için kullanılan düzenleyici yapıdır. Bu çerçeve, fonların sınır ötesi dağıtımını kolaylaştırdığı için Avrupa’da yaygın biçimde kullanılır.

Yatırımcılar, klasik mutabakat sürelerini ve banka çalışma saatlerini beklemek yerine hafta sonu ve resmi tatiller dahil olmak üzere istedikleri anda USDC veya EURC ile fon payı alabilecek. Şirketler, fon payı bozdurma işlemlerinde de stabilcoinlerin dakikalar içinde cüzdanlara gönderilebildiğini aktardı. Bu yapının, sermayenin işlem süreçlerinde atıl kalma süresini azaltması bekleniyor.

Coinbase ve Spiko, düzenlemeye tabi finansal ürünlerin dijital varlıklarla uyum içinde çalışabileceğini ve bunun yapılırken mevzuata uyumdan ödün verilmediğini vurguladı.

Base ağı ve ödeme altyapısı öne çıktı

Altyapı, Coinbase Payments üzerinden çalışıyor ve işlemler Coinbase’in Ethereum katman 2 ağı Base üzerinde sonuçlanıyor. Coinbase ayrıca bu sürecin gerektirdiği cüzdan altyapısını ve ödeme araçlarını da sağlıyor. Şirketler, düzenlemeye tabi piyasalarda beklenen güvenlik ve uyum standartlarının bu modelde korunduğunu belirtiyor.

Mini sözlük: Base, Coinbase tarafından geliştirilen bir Ethereum katman 2 ağıdır. Bu tür ağlar, işlemleri daha düşük maliyet ve daha yüksek hızla gerçekleştirmek için ana zincirin üzerine kurulur.

UCITS fonları, Avrupa’daki en sıkı düzenlenen yatırım ürünleri arasında yer alıyor ve hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Bu nedenle stabilcoin ödemelerinin bu çerçeveye taşınması, geleneksel finans ile blokzincir altyapısı arasındaki bağın güçlenmesi bakımından önemli görülüyor.

Kurumsal ilgi artıyor

Bu adım, geleneksel piyasalardaki en önemli verimsizliklerden biri olan yavaş mutabakat süresine çözüm üretmeyi hedefliyor. Standart takas döngülerini beklemek yerine yatırımcıların fonlarına daha hızlı erişebilmesi, nakit yönetimini kolaylaştırabilir ve boşta bekleyen sermayeyi azaltabilir.

Coinbase’in atıf yaptığı EY Parthenon araştırmasına göre kurumsal yatırımcıların %88’i, aynı gün içinde tamamlanan T+0 menkul kıymet mutabakatını stabilcoinlerin temel kullanım alanlarından biri olarak görüyor.

Duyuru, kurumsal tarafta blokzincir tabanlı mutabakata olan ilginin arttığı bir dönemde geldi. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong da ABD’de akredite yatırımcı kurallarının değiştirilmesi çağrısını yineledi. Armstrong, mevcut yapının yalnızca varlıklı yatırımcılara açık kalan fırsatlar yarattığını savundu.

Öte yandan küresel dijital ödeme şirketi Checkout ile Coinbase arasında kurulan iş birliğiyle kurumsal müşteriler için stabilcoin kabulü de genişliyor. Bu gelişmeler, geleneksel ödeme kanalları ile blokzincir temelli mutabakat sistemleri arasındaki bağlantının giderek sıkılaştığına işaret ediyor.