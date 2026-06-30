Binance, Microsoft ve Meta dahil 5 tokenize hisse ürününü USDT paritesinde işleme açtı

Binance, Microsoft, Meta, Palantir, Lumentum ve Invesco QQQ Trust fonuna dayalı beş tokenize hisse ürününü USDT paritesinde spot piyasada işleme açtı. Yeni listeleme, kripto piyasasında gerçek dünya varlıklarına dayalı ürünlere yönelen ilginin sürdüğünü gösterdi.

RWA tarafında hacim hızlı büyüdü

Binance Research verilerine göre borsa, RWA türevlerinde küresel işlem hacminin %55,7’sini elinde tutuyor. Yüksek oynaklık görülen günlerde kripto borsalarındaki tokenize hisse hacminin, geleneksel hisse platformlarının 4 ila 21 katına çıktığı kaydedildi.

CoinGecko verileri de bu büyümeyi destekledi. Binance, MEXC ve Hyperliquid öncülüğündeki kripto RWA türev piyasasında işlem hacmi Mayıs 2026’da 347,17 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, Ocak 2025’teki 0,23 milyar dolarlık seviyeye göre çok sert bir artışa işaret etti.

Mayıs 2026 itibarıyla kripto RWA türevlerinde işlem hacmi 347,17 milyar dolara çıktı; bu alanın ana taşıyıcıları arasında Binance, MEXC ve Hyperliquid öne çıktı.

Aynı dönemde yatırımcıların daha çok kaldıraçlı ve kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanan ürünleri tercih ettiği görüldü. 2026 boyunca geleneksel finans bağlantılı sürekli vadeli işlem ürünlerinin hacmi, standart RWA spot işlemlerinin 8 katından daha yüksek seyretti.

Gösterge Düzey Binance’in RWA türevlerindeki payı %55,7 Ocak 2025 kripto RWA türev hacmi 0,23 milyar dolar Mayıs 2026 kripto RWA türev hacmi 347,17 milyar dolar Yüksek oynaklık günlerinde tokenize hisse hacmi Geleneksel platformların 4 ila 21 katı

Tokenize hisse segmentinde teknoloji şirketleri öne çıktı

Tokenize hisse segmenti, 2026’nın ilk beş ayında geçen yılın tamamını geride bıraktı. İşlem hacmi 831 milyon dolardan Mayıs ayında 34 milyar dolara yükseldi. İkincil piyasada ilginin özellikle teknoloji şirketlerinde toplandığı, Nvidia ve Tesla bağlantılı ürünlerin öne çıktığı, Micron Technology tarafında ise hacmin 13,16 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Microsoft ürününün eklenmesi de bu eğilimle uyumlu görünüyor. Böylece Binance, yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı büyük teknoloji markalarının tokenize versiyonlarını genişletmiş oldu. Invesco QQQ Trust ise Nasdaq 100 endeksini izleyen bir borsa yatırım fonu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Depo sertifikası, bir hisseyi doğrudan mülkiyet olarak değil, o varlığa bağlı ayrı bir menkul kıymet şeklinde temsil eden araçtır. Bu yapı fiyatı izleyebilir, ancak çoğu durumda oy hakkı, doğrudan temettü hakkı ve gerçek hisse sahipliği sağlamaz.

Ürün yapısında hukuki ve operasyonel riskler bulunuyor

Buna karşın bStocks altyapısıyla sunulan bu ürünlerin yapısı, doğrudan hisse sahipliği anlamına gelmiyor. BTech Holdings Limited tarafından ihraç edilen araçlar yalnızca depo sertifikası niteliği taşıyor. Bu nedenle yatırımcılar, fiyat hareketine erişim sağlasa da şirketlerde oy hakkı, gerçek temettü hakkı veya doğrudan pay sahipliği elde etmiyor.

bStocks üzerinden alınan ürünler, yatırımcıya Microsoft veya Meta hisselerinde doğrudan mülkiyet vermiyor; araçlar yalnızca ilgili piyasa fiyatlarına bağlı depo sertifikaları olarak işlem görüyor.

Bu yapı aynı zamanda ihraççı riski de barındırıyor. Yatırımcı, kredi ve operasyonel riskleri üstlenmiş oluyor. Binance ile bağlantılı bir yapıda sorun yaşanması halinde, alıcıların Wall Street’te işlem gören gerçek Microsoft ya da Meta hisselerini talep etme hakkı bulunmuyor.