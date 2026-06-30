Shiba Inu’da işlem hacmi 24 saatte 438 milyar tokena gerilerken düşüş eğilimi güç kazandı

Shiba Inu, alıcıların yeniden denge kurmakta zorlandığı bir dönemden geçiyor. Kripto para piyasasının genelinde baskı sürerken, SHIB tarafında hem teknik göstergeler hem de zincir üstü veriler yatırımcı güveninin zayıfladığına işaret ediyor. Fiyat hareketiyle birlikte işlem hacmindeki belirgin daralma da satış baskısının hafiflemediğini gösteriyor.

İşlem hacmi ve teknik görünüm zayıfladı

En dikkat çeken verilerden biri işlem aktivitesinde görüldü. Daha önce trilyonlarca tokenın el değiştirdiği seanslar yaşayan SHIB’de son 24 saatte hacim 438 milyar token seviyesinde kaldı. Bu tablo, spekülatif ilginin zayıfladığını ve piyasayı yeni geri çekilmeler karşısında daha kırılgan hale getirdiğini ortaya koyuyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluk desteğiyle öne çıkan bir memecoin olarak biliniyor.

SHIB’de günlük grafikte kalan sınırlı olumlu yapı da bozuldu ve fiyat, haziran boyunca oluşan kısa vadeli sıkışma alanının altına indi.

Günlük zaman diliminde öne çıkan kısa vadeli konsolidasyon yapısının aşağı yönlü kırılması, teknik görünümü daha da olumsuzlaştırdı. Bu kırılmanın ardından SHIB, $0.0000042 bölgesine doğru geriledi. Varlık halen 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu da olası tepki yükselişlerinin önünde birden fazla direnç katmanı bulunduğunu gösteriyor.

Gösterge Mevcut durum 24 saatlik hacim 438 milyar token Fiyat bölgesi $0.0000042 civarı Hareketli ortalamalar 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında

Piyasa akışı satış baskısının sürdüğünü gösteriyor

Kısa vadeli ortalamaların üzerine dönülmediği sürece toparlanma girişimlerinin güçlü satışla karşılaşabileceği değerlendiriliyor. Spot piyasada net çıkışlar düzenli biçimde sürerken, vadeli işlemler tarafındaki akışların ise zayıf ve düzensiz kaldığı görülüyor. Bu yapı, yön konusunda net bir güç birikimi oluşmadığını ortaya koyuyor.

Tasfiyelerin son derece sınırlı kalması, ne alıcıların ne de satıcıların güçlü ve kararlı bir pozisyon aldığına işaret ediyor.

Kaldıraç kullanımının ve işlem hacminin aynı anda gerilediği dönemlerde piyasa çoğu zaman durağan bir evreye giriyor. Bu tür süreçler ise genellikle baskın trend yönünde sona eriyor. SHIB özelinde baskın yönün halen aşağı olduğu görülüyor. Bu nedenle düşük hacimli yatay seyir, tek başına istikrar işareti olarak değerlendirilmiyor.

Zincir üstü veriler güçlü bir birikime işaret etmiyor

Zincir üstü göstergeler de daha iyimser bir tablo sunmuyor. Borsalardaki rezervlerin düşüş eğiliminde kalması normal şartlarda olumlu kabul edilse de aktif adres sayısı ve işlem adedi, piyasa katılımındaki genel zayıflamayı dengeleyecek seviyeye ulaşmadı. Giriş ve çıkış hareketleri sürse de mevcut veriler güçlü bir birikim dalgasını doğrulamıyor.

Zayıf piyasa katılımı, bozulan teknik yapı ve sert biçimde gerileyen hacim birlikte değerlendirildiğinde, alıcıların kontrolü kademeli olarak kaybettiği bir görünüm öne çıkıyor. Kısa vadede yönün değişebilmesi için hem hacimde hem de fiyat yapısında daha belirgin bir toparlanma görülmesi gerekecek.