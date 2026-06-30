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Kripto Para

Theo, Fidelity International’ın tokenleştirilmiş likidite fonuna 20 milyon dolar ayırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Theo, Fidelity International'ın tokenleştirilmiş likidite fonuna 20 milyon dolar ayırdı.
  • 📊 Bu tahsis, yaklaşık 55,1 milyon dolarlık FILQ fonunda dikkat çeken bir paya işaret ediyor.
  • 🏦 Sygnum işlemi yürütürken Chainlink veri sağlıyor ve JPMorgan günlük net varlık değerini onaylıyor.
  • 🌍 Tokenleştirilmiş Hazine pazarı, Haziran 2025'teki 6,9 milyar dolardan Haziran 2026'da 14,6 milyar dolara çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Onchain sermaye piyasaları platformu Theo, Fidelity International’ın USD Digital Liquidity Fund ürününe 20 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Şirket, bu adımla varlık yöneticisinin tokenleştirilmiş fonuna sermaye ayıran ilk kripto yerel platform olduğunu belirtiyor.

İçindekiler
1 Yatırımın yapısı ve FILQ’nun kapsamı
2 Fon büyüklüğü ve şirket verileri
3 Tokenleştirilmiş Hazine ürünlerinde büyüme hızlandı
4 Geleneksel finans kurumları yeni ürünler sunuyor

Yatırımın yapısı ve FILQ’nun kapsamı

İşlem, kurumsal müşterilere düzenlenmiş bankacılık, saklama ve tokenleştirme hizmetleri sunan İsviçre merkezli dijital varlık bankası Sygnum üzerinden gerçekleştirildi. Bu tahsisle birlikte FILQ, Theo’nun kurumsal tokenleştirilmiş Hazine ürünü thBILL’in yapısına eklendi.

FILQ, Sygnum’un Desygnate platformu üzerinde kurulan ve Moody’s tarafından Aaa mf notu verilen tokenleştirilmiş bir ABD doları likidite fonu olarak öne çıkıyor. Fon, sermayenin korunması ve likiditenin sürdürülmesi amacıyla çeşitlendirilmiş kısa vadeli para piyasası araçlarına yatırım yapıyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş fon, geleneksel bir finansal ürünün blockchain üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Net varlık değeri ise bir fonun portföyündeki varlıkların toplam değerinden yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan birim değerini ifade eder.

Theo, 20 milyon dolarlık yatırımın Fidelity International’ın tokenleştirilmiş fonuna sermaye ayıran ilk kripto yerel platform olmasını sağladığını kaydetti.

Yayımlanan bilgilere göre Chainlink, fonun onchain net varlık değeri ile dağıtım verilerini Runtime Environment altyapısı üzerinden sağlıyor. JPMorgan ise günlük net varlık değeri verilerini alıyor ve onaylıyor.

Fon büyüklüğü ve şirket verileri

Fidelity International, 31 Mart itibarıyla toplam 1,06 trilyon dolar varlık yönettiğini açıkladı. Theo ise ürünlerinin 60’tan fazla ülkede 80 bini aşkın kullanıcı üzerinden 1 milyar doların üzerinde kümülatif işlem hacmi ürettiğini bildirdi.

RWA.xyz verilerine göre FILQ şu anda zincir üzerindeki varlıklarda yaklaşık 55,1 milyon dolarlık büyüklüğe sahip. Bu tablo, Theo’nun 20 milyon dolarlık tahsisinin fonun toplam büyüklüğü içinde kayda değer bir paya karşılık geldiğine işaret ediyor.

KalemVeri
Theo’nun FILQ yatırımı20 milyon dolar
FILQ onchain varlık büyüklüğü55,1 milyon dolar
Fidelity International toplam yönetilen varlık1,06 trilyon dolar
Theo kullanıcı sayısı80 binden fazla

Tokenleştirilmiş Hazine ürünlerinde büyüme hızlandı

Tokenleştirilmiş ABD Hazine ürünleri, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi pazarında en büyük segment haline geldi. RWA.xyz verileri, bu alanın son bir yılda iki kattan fazla büyüdüğünü gösteriyor. Haziran 2025 sonunda yaklaşık 6,9 milyar dolar olan dağıtılmış değer, Haziran 2026 sonu itibarıyla yaklaşık 14,6 milyar dolara yükseldi.

RWA.xyz, 64 binden fazla yatırımcı tarafından tutulan 83 tokenleştirilmiş Hazine ürününü izliyor. Circle, BlackRock, Ondo, Franklin Templeton ve Securitize tarafından sunulan ürünlerin her biri 2 milyar doların üzerinde dağıtılmış değere ulaştı.

RWA.xyz verileri, tokenleştirilmiş ABD Hazine ürünlerinin gerçek dünya varlıkları pazarında en büyük alan olduğunu ve son bir yılda 6,9 milyar dolardan 14,6 milyar dolara çıktığını gösteriyor.

Geleneksel finans kurumları yeni ürünler sunuyor

Pazardaki genişleme, geleneksel finans kuruluşlarının yeni fon lansmanları ve dağıtım ortaklıklarıyla eş zamanlı ilerliyor. JPMorgan, mayıs ayında Ethereum üzerinde JLTXX adlı tokenleştirilmiş devlet para piyasası fonunu devreye aldı. Bu ürün, ABD Hazine bonoları ve gecelik geri alım anlaşmalarına yatırım yapıyor.

Franklin Templeton da sonraki ay MoonPay ile iş birliğine giderek BENJI tokenleştirilmiş para piyasası fonuna kurumsal erişimi genişletti. Bu yapı, uygun kurumsal yatırımcıların desteklenen stabilcoinler ile tokenleştirilmiş fon erişimi arasında zincir üstünde işlem akışıyla geçiş yapmasına imkan tanıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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