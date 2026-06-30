Birleşik Krallık’ta kripto için kritik takvim netleşti! 2027’ye giderken şirketleri neler bekliyor?

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi FCA, uzun süredir beklenen kripto varlık düzenleme çerçevesini kesinleştirdi. Yeni kurallar, alım satım platformları, stabilcoin ihraççıları, saklama hizmeti sunan şirketler ve diğer dijital varlık işletmelerini kapsıyor. Zorunlu yetkilendirme rejimi 25 Ekim 2027’de başlayacak.

Kapsam genişledi, mevcut kayıtlar yeterli olmayacak

Yeni çerçeve; tüketicinin korunması, operasyonel dayanıklılık, piyasa bütünlüğü ve finansal risk yönetimi başlıklarında yükümlülükler getiriyor. FCA, kripto sektörünün bazı bölümlerini geleneksel finans hizmetlerinde uygulanan standartlarla uyumlu hale getirirken, dijital varlıkların kendine özgü yapısını da dikkate aldığını belirtti.

Kuruma göre Birleşik Krallık’ta düzenlemeye tabi kripto faaliyetleri yürüten şirketlerin yeni rejim kapsamında ayrıca yetki alması gerekecek. Halihazırda Kara Para Aklama Düzenlemeleri kapsamındaki kayıtlar ise otomatik olarak yeni sisteme taşınmayacak.

FCA, yeni çerçevenin kripto sektörü için daha fazla düzenleyici netlik sağladığını ve sorumlu yeniliği desteklediğini belirtirken, tüketicilerin geleneksel finans hizmetlerine benzer daha güçlü korumalardan yararlanacağını, ancak kripto yatırımlarının yüksek risk taşımayı sürdüreceğini vurguladı.

Kurallar; kripto alım satım platformları, aracı kurumlar, saklama şirketleri, stabilcoin ihraççıları, kredi verme ve borç alma hizmetleri, staking servisleri ve açık bir kontrol yapısına sahip bazı merkeziyetsiz finans işletmelerini de içine alıyor.

Sektör geri bildirimi sonrası bazı maddeler yumuşatıldı

Sektörden gelen geri bildirimlerin ardından düzenleyici kurum bazı tekliflerde esnekliğe gitti. Buna göre geri ödeme tahmini zorunluluğu kaldırıldı, belirli güvencelerle sınırlı grup içi saklama düzenlemelerine izin verildi ve rezerv havuzlarında yüzde 5’e kadar fazla varlık tutulmasının önü açıldı.

Çerçeve ayrıca içeriden öğrenenlerin işlemleri ile piyasa manipülasyonunu hedef alan piyasa suistimali kuralları da getiriyor. Büyük işlem platformları sektör öncülüğündeki izleme yaklaşımını sürdürürken, FCA zincir üstü gözetim yükümlülüklerinin bir bölümünü daralttı ve içsel bilgiye ilişkin raporlama şartlarını yeniden şekillendirdi.

Stabilcoin ihraçlarına yönelik ihtiyati çerçevede de değişiklik yapıldı. Daha önce önerilen yüzde 2’lik sermaye katsayısı yüzde 1’e indirildi.

Başvuru takvimi 2026’da açılıyor

FCA, yetkilendirme başvuru sürecini 30 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında açacak. Böylece şirketlere, kurallar 25 Ekim 2027’de zorunlu hale gelmeden önce onay alma fırsatı tanınacak. İşletmelerin hazırlık yapabilmesi için ön başvuru destek görüşmeleri ise temmuz ayında başlayacak.

Bu tarihe kadar FCA’nin kripto şirketlerine yönelik gözetimi ağırlıklı olarak kara para aklamayı önleme yükümlülükleri ve finansal tanıtımlarla sınırlı kalacak.

Hukuk çevreleri düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyor

Norton Rose Fulbright ortağı Hannah Meakin, yeni çerçevenin Birleşik Krallık’ta kripto varlıkları daha yerleşik bir düzenleyici yapıya taşıma yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi. Norton Rose Fulbright, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük hukuk firmaları arasında yer alıyor.

Meakin, tüketicinin korunması, yönetişim ve piyasa bütünlüğü gibi finans sektöründe bilinen standartların uygulanmasının, daha geniş benimsenmenin önünde duran bazı temel riskleri gidermeyi amaçladığını ifade etti. Buna karşılık düzenleyicinin, özellikle alım satım ve stabilcoin alanlarında kripto piyasalarının fiili işleyişini dikkate alan daha hedefli yükümlülükler tasarladığına işaret etti.

FCA Ödemeler ve Dijital Finans Yürütme Direktörü David Geale de yeni yapının sektöre daha fazla düzenleyici netlik sunduğunu ve sorumlu yeniliği desteklediğini kaydetti.