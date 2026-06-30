XRP’de kritik destek kırıldı! Yüzde 32’lik senaryoda piyasayı hangi seviyeler bekliyor?

Kripto para analisti Ali Martinez, XRP için hazırladığı son yol haritasında zincir üstü veriler ile teknik göstergeleri birlikte değerlendirdi. Martinez’e göre XRP, piyasada önemli görülen 1,06 dolar desteğinin altına sarktı ve bu kırılma, düşüş eğiliminin daha derin seviyelere taşınabileceğine işaret etti.

1,06 dolar seviyesinin kaybı öne çıktı

Gerçekleşen fiyat dağılımı verileri, 1,06 dolar civarında 830 milyondan fazla XRP’nin el değiştirdiğini gösterdi. Bu bölge, alıcıların en güçlü savunma alanlarından biri olarak öne çıkıyordu. 30 Haziran sonu itibarıyla fiyatın bu yüksek hacimli alanın altına inerek 1,03 dolara gerilemesi, teknik görünümde baskıyı artırdı.

Bu kırılmayla birlikte söz konusu bölgede pozisyon alan çok sayıdaki yatırımcı zarar yazan konuma geçti. Bu durum, fiyat yukarı yönlü toparlanmaya çalışsa bile satış baskısının artmasına yol açabilecek bir direnç alanı oluşturdu. Martinez, günlük grafikte görülen alım sinyallerinin de bu tabloyla zayıfladığını değerlendirdi.

Ali Martinez, XRP’nin 1,06 doların üzerine yeniden çıkamaması halinde görülen tepkinin kalıcı bir dönüşten çok geçici bir duraklama olarak kalabileceğini vurguladı.

Balina satışları ile bireysel yatırımcı hareketi ayrıştı

Martinez’in değerlendirmesinde XRP yatırımcıları arasında belirgin bir ayrışma dikkat çekti. Büyük cüzdanların, kripto piyasasındaki genel likidite çıkışıyla birlikte satış yönünde hareket ettiği; buna karşılık daha küçük yatırımcıların bu baskıyı karşılamaya çalıştığı görüldü.

XRP ağındaki günlük aktif adres sayısının yaklaşık yüzde 50 artarak 40 bine yaklaşması, bireysel tarafta ilginin sürdüğüne işaret etti. Yine de bu artış, tek başına fiyat görünümünü tersine çevirmek için yeterli bulunmadı.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde kısa vadeli yorulma ve olası dönüş noktalarını izlemek için kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. Gösterge, tek başına kesin yön vermez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Günlük grafikte TD Sequential göstergesinin yerel bir tepki sinyali üretmesi, kısa vadede iyimser beklentileri canlı tuttu. Ancak Martinez, 1,06 dolar seviyesi geri alınmadan bu sinyalin sınırlı etkide kalabileceğini belirtti.

Haftalık görünümde iki ana hedef öne çıkıyor

Haftalık zaman diliminde XRP’nin uzun vadeli yükselen kanalın üst bandında dirençle karşılaştığı görüldü. Son yol haritasında 1,06 doların korunamaması, aşağı yönlü iki ana hedefi öne çıkardı.

İlk hedef 0,80 dolar seviyesi olarak gösterildi. Bu nokta, işlem kanalının orta bölümüne denk geliyor ve en yakın güçlü hacim bloğunu barındırıyor. İkinci ve daha kritik hedef ise 0,70 dolar olarak öne çıktı. Bu bölge, küresel trendin alt sınırı ile geçmişte birikimin yoğunlaştığı alanın kesiştiği nokta olarak değerlendirildi.

Martinez’in yol haritası, düşüşün sürme olasılığının güçlendiğine işaret ederken piyasa açısından asıl belirleyici unsurun haftalık mum kapanışı olacağına dikkat çekti. 1,06 doların altında balina satışlarının sürmesi ve bireysel yatırımcı tarafında panik kaynaklı çözülmenin hızlanması halinde, XRP’de yüzde 30’a yaklaşan ek geri çekilme ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.