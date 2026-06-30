Şili düzenleyicisi Plusspay’in kaydını iptal etti, soruşturmada $84 milyonluk şüpheli işlem bağlantısı kuruldu

Şili’de kripto para platformu Plusspay’in kaydı, düzenleyici kurumun kararıyla iptal edildi. Bu adımın ardından platformun ülkede müşteri kabul etme ve hizmet sunma yetkisi kaldırıldı. Yetkililer, şirketin elinde tuttuğu müşteri varlıklarını da iade etmesini istiyor.

Kaydın iptaline götüren süreç

Şili finansal düzenleyicisi Comisión para el Mercado Financiero, 26 Haziran’da Plusspay’in arkasındaki Inversiones Plusservice SpA’nın kaydını geri çektiğini açıkladı. Kurumun kararı, şirketin Şili’de faaliyet yürütmesini fiilen durdururken elde kalan müşteri mevduatlarının geri ödenmesini de zorunlu kıldı. CMF, Şili’nin finans piyasalarını denetleyen başlıca kurumlar arasında yer alıyor.

Plusspay, kendisini Şili’de düzenlenen bir finansal hizmet sağlayıcısı olarak tanıtıyordu. Ancak şirketin tam faaliyet iznine değil, yalnızca kayıt statüsüne sahip olduğu belirtildi. Şili mevzuatına göre bir şirketin önce fintech siciline kaydolması, ardından ayrıca operasyon izni alması gerekiyor.

CMF, Plusspay’in kayıt aşamasını tamamlamış olmasına rağmen gerekli ikinci onayı almadan kendisini düzenlenmiş bir platform gibi tanıttığını açıkladı.

Şüpheli para akışı ve soruşturma

Soruşturmaya göre Plusspay, Şili pesosu cinsinden yatırılan fonları ağırlıklı olarak Tether ve USD Coin gibi stabilcoinlere dönüştürdü. Savcılık makamları, bu varlıkların daha sonra yurt dışındaki cüzdanlara ve banka hesaplarına aktarıldığını belirtiyor.

Yetkililer, bu ağla bağlantılı şüpheli işlemlerin toplam tutarını 84 milyon doların üzerinde hesaplıyor. Söz konusu fonların, Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua ile bağlantılı yasa dışı faaliyetlerden kaynaklandığı öne sürüldü. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, 2024 yılında Tren de Aragua’yı küresel suç örgütü olarak sınıflandırmıştı.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan kripto para türüdür. USDT ve USDC bu alanda en yaygın kullanılan örnekler arasında bulunur.

Platformun kurucusu 38 yaşındaki Venezuela vatandaşı Jose Manuel Rios Guaido hakkında Güney Metropolitan Bölge Savcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Rios Guaido’nun Şili bankacılık sistemi içindeki para akışını gizlemek için Bex markasını taşıyan çeşitli paravan şirketler kullandığını ileri sürüyor. Aynı adresle bağlantılı bir şirketin Florida’da da tespit edildiği aktarıldı.

Şirketin yeni kullanıcı kabulünü durdurması istendi, ancak mevcut müşterilere ait tüm mevduatların iadesi için işlem yapmasına izin verildi.

Şili’de yetki sorunu ve denetim genişlemesi

Plusspay, 2021’de kuruldu ve platform 2023’te kripto saklama ile aracılık hizmetleri sunmak üzere faaliyete geçirildi. Şirket 2024’ün başında kayıt yaptırdı, ancak ikinci aşamadaki yetkilendirme sürecini tamamlamadan pazarlama faaliyetlerine başladı.

CMF, tam yetki almadan çalışan platformların kendilerini lisanslı gibi gösterebildiğine dikkat çekiyor. Düzenleyici kurumun bu şirketleri doğrudan kapatma yetkisi bulunmuyor. Buna karşılık ihlalleri savcılığa bildirebiliyor ve Plusspay örneğinde olduğu gibi kayıt iptaline gidebiliyor.

Kurum şimdi fintech sicilindeki tüm şirketleri güncel yükümlülüklere uyum açısından inceliyor. Plusspay dışında bazı şirketlerin de güncellenmiş bilgi gerekliliklerini karşılamadığı için işaretlendiği belirtildi. Şili Fintech Yasası kapsamında gerekli yetki olmadan faaliyet göstermek ciddi bir ihlal sayılıyor; buna dolandırıcılık suçlamalarının eklenmesi halinde yargı süreci daha da ağırlaşabiliyor.