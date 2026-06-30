140’tan fazla şirket, Open USD stabilcoinini 2026’da Solana ağında piyasaya süreceğini açıkladı

140’tan fazla şirket, Open USD adı verilen yeni bir stabilcoinin Solana ağı üzerinde 2026’da yerel olarak kullanıma sunulması için bir araya geldi. Girişime katılanlar arasında Visa, Stripe, Mastercard, American Express, Coinbase, Ripple, Bybit ve Solana da bulunuyor.

Ortak sahiplik modeli öne çıkıyor

Salı günü yapılan duyuruya göre Open USD, Open Standard adlı bağımsız bir şirket üzerinden ortaklar tarafından sahip olunacak ve işletilecek. Yapı, tek bir ihraççıya bağlı kalmadan daha geniş katılımlı bir yönetim modelini hedefliyor.

Open Standard’ın kurucu CEO’su Zach Abrams, mevcut stabilcoinlerin kurumsal ölçekte kullanımında bazı temel sorunların öne çıktığını söyledi. Abrams, şirketlerin bugün token basımı ve geri alımı sırasında ücretlerle karşılaştığını, rezerv getirilerine sınırlı erişebildiğini ve ürün yol haritasında tek bir ihraççının kararlarına bağımlı kaldığını belirtti.

Open Standard CEO’su Zach Abrams, mevcut stabilcoinlerin güçlü yönleri bulunduğunu, ancak şirketlerin büyük ölçekte kullanım için açık, düşük maliyetli, yüksek işlem kapasiteli, geniş erişilebilir ve kendi çıkarlarıyla uyumlu bir yapıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Açıklanan modele göre şirketler Open USD basım ve geri alım işlemlerini ücret ödemeden yapabilecek. Ayrıca yapay hacim sınırı uygulanmayacak. Open USD rezervlerinden elde edilen gelirlerin tamamı ortaklar arasında paylaşılacak.

Mini sözlük: Rezerv getirisi, bir stabilcoini destekleyen nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesinden doğan geliri ifade eder. İhraççı kontrollü modellerde bu gelir genellikle tek bir şirketin bilançosunda kalırken, paylaşımlı yapılarda ortaklar arasında dağıtılabilir.

Stripe desteği dikkat çekti

Girişime verilen desteğin en somut örneklerinden biri Stripe cephesinden geldi. Şirket, Open USD’yi kendi sisteminde işletmeler için varsayılan stabilcoin haline getirmeyi planlıyor. Stripe, küresel dijital ödeme altyapısı sağlayan büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

Stripe Teknoloji ve İş Başkanı Will Gaybrick, şirketlerin küresel ve endüstriyel ölçekte çalışacak bir stabilcoine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Open USD’nin Stripe üzerinde faaliyet gösteren işletmeler için varsayılan stabilcoin olacağını kaydetti.

Gaybrick, bu ihtiyacın yalnızca bugünkü ekonomik ölçekle sınırlı olmadığını, daha yoğun işlem akışlarının öne çıkacağı geleceğe göre şekillendiğini ifade etti. Bu yaklaşım, Open USD’nin yalnızca ödeme aracı değil, geniş ölçekli kurumsal kullanım için altyapı ürünü olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Stabilcoin pazarı büyümeyi sürdürüyor

Open USD’nin duyurusu, stabilcoin pazarındaki hızlı büyümenin sürdüğü bir döneme denk geldi. Messari verilerine göre stabilcoinlerin toplam piyasa değeri 298 milyar dolara ulaştı.

BNY Ürün ve İnovasyon Direktörü Carolyn Weinberg, yalnızca stabilcoin pazarının 2030’a kadar 1,5 trilyon dolara çıkabileceğini öngörüyor. Weinberg, tarafsız yönetişim ve paylaşılan ekonomik yapı sunan Open USD benzeri bir modelin dijital varlıklarda yeni büyüme aşamasının önünü açma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Başlık Veri Katılımcı şirket sayısı 140’tan fazla Ağ Solana Beklenen çıkış yılı 2026 Stabilcoin piyasa değeri 298 milyar dolar 2030 tahmini 1,5 trilyon dolar