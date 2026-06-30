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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 2023 işlem aralığının altına gerilerken $0.073 desteği ve $0.081 eşiği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 2023 işlem aralığının altına inerken kritik destek $0.073 seviyesinde kaldı.
  • 📉 Analistler, $0.073 korunursa $DOGE’de $0.081 yönünde tepki ihtimalinin sürdüğünü belirtiyor.
  • 📊 $0.08161 geri alınamazsa gözler önce $0.06556 desteğine, ardından $0.0572 ile $0.0550 taban bölgesine çevrildi.
  • 🧭 Karda olan DOGE arzının %17’ye gerilemesi satış baskısının derinleştiğine işaret etti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin fiyatı son 24 saatte %0,68 gerileyerek $0.07228 civarında işlem gördü. Fiyat gün içi dip seviyesine yakın seyrini korurken, önceki işlem aralığının altına inilmesi kısa vadeli görünümde temkinli bir tabloyu öne çıkardı.

İçindekiler
1 $0.073 seviyesi kısa vadede belirleyici konumda
2 Önceki aralığın altına inilmesi satış baskısını artırdı
3 Zincir üstü veriler baskının sürdüğüne işaret etti

$0.073 seviyesi kısa vadede belirleyici konumda

Piyasada izlenen ilk eşik $0.073 seviyesi oldu. Analist Ali Charts, günlük grafikte TD Sequential alım sinyali oluştuğunu ve bu bölgenin korunmasının kısa vadeli tepki yükselişi açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda olası trend yorgunluğunu ve dönüş noktalarını izlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. Tek başına alım satım kararı vermez, genellikle destek ve direnç seviyeleriyle birlikte değerlendirilir.

Ali Charts, $0.073 seviyesi korunursa DOGE fiyatının $0.081 yönünde bir tepki verebileceğini, bu desteğin kaybedilmesi halinde mevcut yükseliş senaryosunun zayıflayacağını vurguluyor.

$0.081 seviyesine doğru bir hareket, alıcıların yeniden güç kazandığına dair ilk işaretlerden biri sayılabilir. Bu bölgenin aşılması durumunda $0.084, $0.087 ve $0.090 seviyeleri bir sonraki direnç alanları olarak öne çıkıyor. Buna karşın $0.081 altında kalındığı sürece yükseliş denemeleri zayıf bir yapı içinde sınırlı kalabilir.

SeviyeÖnemi
$0.073İlk destek ve kısa vadeli karar bölgesi
$0.081İlk güçlü toparlanma eşiği
$0.06556Bir sonraki önemli destek
$0.0572 ile $0.0550Daha derin taban bölgesi

Önceki aralığın altına inilmesi satış baskısını artırdı

Analist Umair Orakzai, DOGE fiyatının 2023 işlem aralığındaki POC seviyesi olan $0.08161’in altına gerilediğine dikkat çekiyor. POC, belirli bir dönemde en fazla işlemin gerçekleştiği fiyat bölgesini ifade eder ve çoğu zaman önemli bir denge alanı olarak izlenir.

Umair Orakzai, $0.08161 seviyesinin artık toparlanma için aşılması gereken temel direnç haline geldiğini, bu seviye geri alınamazsa satış baskısının sürebileceğini aktarıyor.

Aşağı yönlü senaryoda öne çıkan ilk destek $0.06556 oldu. Bu seviyenin de kırılması halinde $0.060 ile $0.058 bandına doğru daha derin bir geri çekilme riski gündeme gelebilir. Daha geniş tabloda bazı analistler, $0.0572 ile $0.0550 arasındaki taban bölgesinin yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Zincir üstü veriler baskının sürdüğüne işaret etti

Zincir üstü tarafta da zayıflık dikkat çekti. Cryptollica, karda olan DOGE arzının %17’ye gerilediğini paylaştı. Bu oran, piyasada zarar yazan yatırımcı payının arttığını ve satış baskısının psikolojik olarak derinleşebileceğini gösteriyor.

Bu tablo tek başına fiyatın hemen dip yapacağı anlamına gelmiyor. Ancak $0.073 desteği korunur ve fiyat yeniden $0.081 üzerine çıkarsa, mevcut zincir üstü sıkışmanın kısa süreli bir toparlanmaya zemin hazırlaması mümkün görülebilir. Tersi durumda piyasa daha düşük bir taban arayışını sürdürebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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