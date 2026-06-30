🚨 Hollanda savcılığı, 30 bin müşterinin fonlarına erişemediği Knaken için iflas talebinde bulundu.

Hollanda Kamu Savcılığı, kripto para platformu Knaken Cryptohandel ile bağlantılı Stichting Knaken Payments için Rotterdam Mahkemesi’nden iflas kararı verilmesini istedi. Savcılık, bu adımın kamu yararı gerekçesiyle atıldığını açıkladı. Haziran ayının başından bu yana çevrim dışı olan platform nedeniyle yaklaşık 30 bin müşteri varlıklarına erişemiyor.

Lisans eksikliği ve müşteri ödemeleri öne çıktı

Knaken, kullanıcıların euro karşılığında Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklar alıp satmasına, işlem yapmasına ve dijital varlıklarını saklamasına imkan tanıyordu. Hollanda’da bu faaliyetler, Avrupa Birliği’nin kripto varlık kuralları kapsamında Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu AFM lisansı gerektiriyor. Savcılık, Knaken’in bu lisansı hiç almadığını belirtti. AFM, Hollanda’nın finansal piyasalarını denetleyen resmi kurum olarak görev yapıyor.

Hollanda Kamu Savcılığı, tasfiye sürecinin düzenli ilerlemediğine ilişkin ciddi kaygılar taşıdığını, bu nedenle iflas talebinin kamu yararı kapsamında mahkemeye sunulduğunu bildirdi.

Şirket faaliyetlerini durdurduğunu ve kapanış sürecine girdiğini duyursa da savcılık, müşterilere ödeme yapılmadığını aktardı. Yetkililer ayrıca bazı müşterilere tazminat başvurusu yapmamalarının söylendiğini kaydetti. Mahkeme iflas talebini kabul ederse, mahkeme tarafından atanacak bir kayyum Knaken’in varlıklarını devralacak ve müşterilerle diğer alacaklılara hangi tutarların geri ödenebileceğini değerlendirecek.

Savcılık, bu sürecin yönetiminin tamamen kayyuma ait olacağını, kendilerinin geri ödeme planına doğrudan müdahil olmayacağını da vurguladı. Böylece dava, hem müşteri varlıklarının korunması hem de tasfiye sürecinin denetlenmesi açısından kritik bir aşamaya taşındı.

Ayrı ceza soruşturmasında aramalar yapıldı

Sivil iflas başvurusuna paralel olarak Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Dairesi FIOD tarafından ayrı bir ceza soruşturması yürütülüyor. Soruşturma, AFM’den gelen uyarılar ve düzenleyicinin yaptığı şikayet sonrasında başlatıldı. Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonlarda bazı adreslerde arama yapıldı, dizüstü bilgisayarlar ve telefonlara el konuldu, ayrıca şirket varlıkları da muhafaza altına alındı.

Yetkililer şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığını açıkladı. Savcılık, iflas süreci ile ceza soruşturmasının birbirinden bağımsız ekipler tarafından yürütüldüğünü belirterek iki hattın birbirine karıştırılmaması gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin iflas kararı vermesi halinde atanacak kayyum, Knaken’in elindeki varlıkları inceleyecek ve müşterilere ya da diğer alacaklılara ne ölçüde iade yapılabileceğine karar verecek.

MiCA geçiş sürecinin sonu yaklaşırken baskı arttı

Dosya, Avrupa’da MiCA düzenlemesinin geçiş döneminin sona erdiği bir döneme denk geldi. Avrupa Birliği’nde eski ulusal kurallarla faaliyet göstermeye imkan tanıyan geçiş süresi 1 Temmuz’da bitiyor. Bu tarihten sonra gerekli yetkiyi almayan platformların AB müşterilerine yasal olarak hizmet vermesi mümkün olmayacak.

Hollanda ise kendi geçiş sürecini bir yıl önce sonlandırmıştı. Bu nedenle Knaken dosyası, lisanssız faaliyet gösteren platformlara yönelik denetim baskısının sertleştiğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin daha önce Ajax, Feyenoord ve Sparta Rotterdam gibi Hollanda futbol kulüpleriyle sponsorluk ilişkileri kurduğu, ancak bu iş birliklerinin çöküşten önce sona erdiği de kaydedildi.