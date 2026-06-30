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BITCOIN (BTC)

Strategy hissesi, yeni sermaye planına rağmen %8’den fazla düşerek $84,68 seviyesinde kapandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy hissesi, yeni sermaye planına rağmen %8’den fazla düşerek $84,68 seviyesinde kapandı.
  • 📉 Şirket, 847.363 BTC hazinesinden en fazla $1,25 milyarlık satış için yetki aldı ve bu adım $BTC ile bağlantılı riskleri yeniden gündeme taşıdı.
  • 📊 Benchmark $570 hedefini korurken, TD Cowen hedefini $400’dan $260’a ve Canaccord hedefini $163’ten $130’a indirdi.
  • 🧭 Kasım 2024’teki $540 zirvesinden sonra MSTR’deki sert düşüş, sermaye yapısı ve sulanma kaygılarını öne çıkardı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Strategy hisseleri, şirketin yeni Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi’ni açıklamasına rağmen günü %8’in üzerinde kayıpla tamamladı ve $84,68 seviyesinde kapandı. Benchmark Equity Research ise hisse için “al” tavsiyesini korudu ve $570 hedef fiyatını yineledi.

İçindekiler
1 Analistlerin hedefleri korunurken hisse baskı altında kaldı
2 Bitcoin satışı için yetki verildi
3 Diğer kurumlar hedefleri düşürdü
4 Bitcoin ve piyasa değeri baskıyı artırdı

Analistlerin hedefleri korunurken hisse baskı altında kaldı

Benchmark’ın $570 hedefi, pazartesi günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık %515 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Kurum, yeni çerçevenin yönetime menkul kıymet geri alımı, imtiyazlı pay yükümlülüklerinin yönetimi ve piyasa stresinin arttığı dönemlerde Bitcoin varlıklarından nakit yaratılması konusunda daha fazla araç sunduğunu belirtiyor.

Buna karşın hissedeki zayıflık sürdü. Son bir haftadaki sert geri çekilme, şirketin sermaye yapısına ilişkin kaygıları yeniden öne çıkardı. Şirketin $100 civarında işlem görmesi hedeflenen değişken faizli imtiyazlı menkul kıymeti STRC de kısa süre önce $80’in altına indi.

Benchmark analisti Mark Palmer, Strategy’nin artık sermaye yapısının her iki tarafını da daha aktif yönetebileceğini, bunun da hissedarlar açısından önemli bir olumlu gelişme olarak görüldüğünü aktarıyor.

Yeni çerçeve, 17,4 aylık temettü karşılama kapasitesine denk gelen $2,55 milyarlık bir rezerv içeriyor. Plan kapsamında ayrıca $1 milyarlık adi hisse geri alım programı ile STRC, STRF, STRD ve STRK’yi kapsayan $1 milyarlık imtiyazlı pay geri alım yetkisi bulunuyor.

Mini sözlük: İmtiyazlı pay, adi hisselere göre temettü ve tasfiye sıralamasında öncelik taşıyan menkul kıymetleri ifade eder. Net aktif değer primi ise bir şirket hissesinin, elindeki varlıkların toplam değerine kıyasla daha yüksek fiyattan işlem görmesini anlatır.

KurumTavsiyeHedef fiyatÖnceki hedef
BenchmarkAl$570Değişmedi
TD CowenAl$260$400
Canaccord GenuityAl$130$163

Bitcoin satışı için yetki verildi

Strategy yönetim kurulu, şirket hazinesindeki 847.363 BTC içinden en fazla $1,25 milyarlık Bitcoin satışına da onay verdi. Benchmark, bu yetkinin toplam Bitcoin varlığıyla kıyaslandığında sınırlı kaldığını ve agresif satış endişelerinin abartılıyor olabileceğini değerlendiriyor.

Şirket, yeni planla birlikte hisselerin net aktif değerinin üzerinde işlem görmediği dönemlerde adi hisse ihracını durdurma esnekliği de kazandı. Yönetim ayrıca değer artırıcı bulduğu durumlarda hisse veya imtiyazlı menkul kıymet geri alımı yapabilecek.

Diğer kurumlar hedefleri düşürdü

TD Cowen, Strategy için “al” tavsiyesini korurken hedef fiyatını $400’dan $260’a indirdi. Kurum, bu revizyonun doğrudan yeni sermaye çerçevesinden değil, daha düşük Bitcoin fiyat beklentisinden kaynaklandığını kaydediyor.

Canaccord Genuity de 12 aylık hedefini $163’ten $130’a çekti ve “al” tavsiyesini sürdürdü. Kurum, Bitcoin’deki oynaklık, sermaye yapısındaki riskler ve yatırımcıların finansman modeline ilişkin kaygılarının baskı yarattığını vurguladı.

Canaccord değerlendirmesinde, Strategy’nin Bitcoin birikim modelinin ileri yönde daha verimli çalıştığını, tersine döndüğünde ise performansın zayıfladığını belirtiyor.

Bitcoin ve piyasa değeri baskıyı artırdı

Strategy, bu çerçeveyi MSTR hissesi önceki hafta yaklaşık %30 geriledikten sonra devreye aldı. Şirketin piyasa değeri bir ara elindeki Bitcoin’lerin toplam değerinin altına indi ve bu durum yatırımcı duyarlılığı üzerinde ek baskı oluşturdu.

İmtiyazlı pay yapısı da piyasada yakından izleniyor. Sermaye yapısında adi hisselerin üzerinde yer alan STRC, MSTR’ye kıyasla daha düşük oynaklık sunmak amacıyla tasarlandı. Ancak bu menkul kıymetlere ilişkin temettü yükümlülüklerinin nasıl finanse edileceği, sulanma endişelerini güçlendirdi.

Strategy’nin performansı Bitcoin fiyatına sıkı biçimde bağlı kalmayı sürdürüyor. Bitcoin son olarak $58.487 civarında işlem görürken haziran ayında yaklaşık %20 geriledi. MSTR ise ayı yaklaşık %41 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu gerçekleşirse hisse, 2022’den bu yana en kötü aylık performansını görmüş olacak. Kasım 2024’te ulaşılan $540 zirvesinden sonra süren düşüşle birlikte, STRC’nin işlem görmeye başlamasından bu yana Bitcoin yaklaşık %50, MSTR ise yaklaşık %77 değer kaybetti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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