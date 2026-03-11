Arthur Hayes, Net Likidite Stratejisiyle Bitcoin Alımını Durdurdu

BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, yaptığı son değerlendirmede artık yeni Bitcoin alımı yapmadığını açıkladı. Hayes, ABD Merkez Bankası’nın para arzında açık bir genişleme sinyali vermeden piyasaya yeniden sermaye sokmayacağını belirtti. Bu yaklaşımıyla, piyasada yeni bir yükseliş dalgası başlamadan önce dikkatli hareket ettiğini göstermiş oldu.

Hayes’in Bekleyişinin Nedeni

Bitcoin’deki son yukarı yönlü ivmeye rağmen Hayes, esas olarak “Net Likidite” adını verdiği bir göstergeyi izliyor. Bu metriğe göre, Fed bilançosundan Hazine Genel Hesabı ve Ters Repo bakiyeleri çıkarıldığında, gerçek anlamda finansal likiditenin beklenen oranda artmadığı aktarılıyor. Hayes, yükselen fiyatlara rağmen dolaşımdaki dolar miktarının kayda değer biçimde çoğalmadığını düşünüyor. Bu nedenle mevcut piyasa koşullarının, düz bir şekilde yukarıya çıkış bekleyen yatırımcılar için yanıltıcı olabileceğinin altını çiziyor.

Bitcoin’de Öne Çıkan Destek ve Direnç Seviyeleri

Bitcoin, 90.000 dolar psikolojik direncinin altında işlem görmeye devam ediyor. Hayes’in analizine göre, bu seviye kısa sürede geçilemezse, fiyatın 60.000 dolara kadar bir düzeltme yapması ve piyasadan geç kalan alıcıların elenmesi olası. Ayrıca, 60.000 dolar seviyesinin kırılması halinde, domino etkisiyle likidasyonların tetiklenebileceği ve kısa vadede ciddi bir satış baskısı görülebileceği belirtiliyor. Diğer taraftan, Wall Street’deki kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e stratejik biçimde alım yaptığı, fakat henüz agresif bir yükseliş hareketine taşımadığı da ifade ediliyor.

Arthur Hayes, Fed’in parasal genişlemeye başlaması halinde piyasada yeni bir hareketliliğin görülebileceğini söylüyor. Şu anki görünümde Merkez Bankası para politikasını gevşetmedikçe, Bitcoin’in yatay veya hafif aşağı yönlü seyredebileceği görüşünü öne çıkarıyor.

Hayes, katıldığı bir podcast yayınında şunları aktarıyor:

Eğer şu anda elimde yatırılacak tek bir dolar olsaydı, bunu Bitcoin’e yatırmazdım. Fed’in para arzını açıkça artıracağı netleşene kadar beklerim.

Buna ek olarak, jeopolitik risklerin kısa vadede güvenli liman varlıklara zaman zaman talep yarattığını düşünse de, kripto piyasaları için ana unsurun reel para arzındaki değişimler olduğunu vurguluyor.

Piyasadaki veriler, Bitcoin’in çeşitli geleneksel finans varlıklarından ayrışmaya başladığını gösteriyor. Bu ayrışmanın volatiliteyi artırma potansiyeline dikkat çekiliyor. Eğer Fed faiz indirimine gitmek zorunda kalırsa, 90.000 dolarlık tavanın hızlı şekilde aşılabileceği ifade ediliyor.

Tersine bir senaryoda ise, para politikası gevşetilmedikçe Bitcoin’in belirgin bir yukarı yönlü kırılım sergilemesi zor görünüyor. Hayes, sermaye akışlarının tekrar hızlanması için “Net Likidite” göstergesinin yeşile dönmesini bekliyor.