Son Dakika: ABD Şubat Ayı Enflasyon Raporu Yayınlandı, Kripto Paralar İçin Kritik

Japonya litre başına 170 yen’i aşan benzin fiyatına sübvansiyon duyurdu, Katar biraz önce yeni bir füze engelledi ve İran dakikalar evvel Hürmüz Boğazında Tayland bayraklı yük gemisini vurdu. Gündem yoğun, bugün bir de WSJ Binance hakkında soruşturma iddiasını gündeme attı. Ancak şimdiki odak noktamız Şubat ayı enflasyon raporu.

ABD Verileri Son Dakika

Enflasyon düşecek ki Fed faizleri indirsin. Peki petrol fiyatı üç haneli seviyelere ulaşırken enflasyonda düşüş mümkün mü? Çok zor. Bunu önümüzdeki ay gelecek Mart ayı enflasyon raporunda konuşacağız ancak bugün gelen rapor için de bugünün şartlar çok önemli. Rakamlar aşağıdaki gibi açıklandı.

ABD Enflasyon Açıklanan: %2,4 (Beklent ve Önceki: %2,4)

ABD Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %2,5 (Beklenti ve Önceki: %2,5)

Rakamlar beklenti dahilinde geldi ancak %2 hedefine yaklaşılmış olması bu aşamada çok bir şey ifade etmiyor. Petrol fiyatındaki dalgalanma ve jeopolitik riskler önümüzdeki ay gelecek enflasyon raporunda hissedilecek ve şimdiden herkes Nisan ayında gelecek rakamların beklentisine girdiğinden BTC ciddi bir yükseliş yaşayamadı.