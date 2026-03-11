ABD’de Spot Kripto ETF’lerine 242 Milyon Dolar Giriş: Bitcoin Öne Çıkarken XRP’de Çıkış Sürüyor

10 Mart’ta ABD’de işlem gören spot kripto para fonlarına toplam 242,05 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu işlem gününde hem Bitcoin hem de Ethereum fonları sermaye çekmeye devam ederken, XRP fonlarında ise çıkış eğilimi sürdü.

Kurumsal Bitcoin Alımları Güçlü Seyrediyor

Fonlara yönelen sermayenin büyük kısmı yine Bitcoin ETF’lerine aktı. Toplamda 3.610 BTC tutarındaki girişin parasal karşılığı 246,9 milyon dolar oldu. Söz konusu alımların en büyük bölümünü varlık yönetim şirketi BlackRock gerçekleştirdi; şirket tek başına 2.720 BTC ile 185,8 milyon dolarlık bir girişe imza attı. BlackRock, Wall Street’in en büyük varlık yöneticilerinden biri olarak son dönemde Bitcoin odaklı kurumsal alımlarında dikkat çekiyor. Bunun yanında Fidelity tarafından 490 BTC girişinin karşılığı 33,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer Bitcoin ETF ihraççıları kalan 27,6 milyon dolarlık alımı paylaştı.

Ethereum ve Diğer Altcoin ETF’lerinde Durum

Ethereum ETF’leri de bu seansta pozitif bir tablo çizdi. Toplamda 6.325 ETH tutarında, 12,6 milyon dolarlık net giriş yaşandı. BlackRock 8.368 ETH, yani 16,2 milyon dolarlık bir alım yaptı. Fidelity ise 5.371 ETH karşılığında 10,7 milyon dolarlık katkı sağladı. Buradaki toplam giriş, kurumların haricindeki bazı fonlardan çıkış yaşandığını gösteriyor. Zira BlackRock ve Fidelity’nin toplam alım tutarı, gün sonunda ETF’lere geçen net girişin üzerinde gerçekleşti. Ethereum’un yıl başından bu yana gözlemlenen çıkışların ardından yeniden giriş bölgesine dönmesi dikkat çekici bulundu. Diğer yandan Hedera’da 6,82 milyon HBAR karşılığı 655 bin dolar giriş kaydedildi. Dogecoin, Litecoin, Avalanche, Polkadot ve Chainlink ETF’lerinde ise aynı gün herhangi bir hareketle karşılaşılmadı.

Ethereum ve altcoin ETF’lerinde günlük akışlar değişken olsa da, yılın başından bu yana yaşanan dalgalanmalar kurumların stratejik pozisyonlamalarıyla yakından ilişkilendiriliyor. Alım ve satımların piyasadaki genel eğilimlerle beraber belirli bir denge arayışında olduğu görülüyor.

XRP ETF’lerinde Haftalık Çıkış Trendi Sürüyor

XRP ETF’lerinde ise 10 Mart günü 13,29 milyon XRP karşılığı 18,11 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu durum, son haftalarda gözlenen istikrarlı çıkış tablosunun devamına işaret etti. Aynı gün yayınlanan bazı kurumsal yatırım raporlarında, süregelen düşüş eğilimine rağmen XRP ETF’lerine uzun vadeli pozisyon alan kurumsal yatırımcıların varlığı da ortaya kondu. Buna rağmen, son bir haftada CoinShares tarafından açıklanan 30,3 milyon dolarlık toplam çıkışın ardından satış baskısının devam ettiği ifade edildi.

Fonlardaki bu çıkışlar ve girişler, farklı vadelerde işlem yapan kurumsal yatırımcıların ayrışan stratejilerini ortaya çıkarıyor. Kimi kurumlar uzun vadeli pozisyonunu büyütürken, diğer fonlarda hızlı sermaye hareketleri gözleniyor.

Genel Görünümde Büyük Hacimli Oynaklık

Tek bir seansta elde edilen 242 milyon dolarlık giriş, günlük bazda önemli bir hacmi temsil etti. Aynı haftanın başında açıklanan veriler, toplamda 619 milyon dolar girişe karşılık iki günlük süreçte 829 milyon dolarlık çıkış yaşandığını gösteriyor. 10 Mart’taki bu seyir, dört aydır gözlemlenen çıkışların ardından kurumsal alım iştahının yeniden ortaya çıktığını ve öncelikli tercihin Bitcoin ETF’leri olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

BlackRock’un aynı seans içerisinde hem Bitcoin hem Ethereum ETF’lerinde yüksek meblağlı alımlar yapması, kurumsal portföylerin geniş kripto dağılımı oluşturduğunu, varlıklar arasında dönüşümden ziyade toplam kripto ağırlığını artırma yaklaşımını benimsediklerini gösteriyor.