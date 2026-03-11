Winvest — Bitcoin investment
STRC işlem hacminde rekor kırdı, Bitcoin piyasasında yeni yapıların habercisi oldu

Özet

  • STRC'nin rekor işlem hacmiyle kurumsal Bitcoin piyasalarında yeni dinamikler öne çıktı.
  • Geleneksel yatırımcılar için sabit getirili ve volatilitesi düşük bir finansal ürün sunuluyor.
  • STRC aracılığıyla toplanan sermaye, Bitcoin’in arz sınırlarını yeni yatırım modelleriyle zorluyor.
Strategy şirketinin “Variable Rate Series A Preferred” olarak bilinen STRC menkul kıymeti, 10 Mart 2026 tarihinde lansmanından bu yana en yüksek günlük işlem hacmine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte finansal piyasalarda STRC’nin konumu ve Bitcoin’e dayalı kurumsal sermaye piyasalarında oluşan yeni dinamikler öne çıktı.

İçindekiler
1 STRC’nin finansal anlamı ve temel göstergeler
2 Geleneksel finans ile Bitcoin tabanlı yapıların birleşme noktası
3 Sermaye piyasalarında ölçek etkisi ve yeni yatırım modeli

STRC’nin finansal anlamı ve temel göstergeler

STRC, Strategy şirketinin bilançosunda önemli bir yer tutan ve Bitcoin teminatlı gelir enstrümanı olarak tasarlanan bir hisse senedi türü. STRC’nin piyasada gösterdiği son performans, finansal enstrümanlar içinde hızla olgunlaşan ve kurumsal likiditesi artan bir yapı olarak değerlendiriliyor.

10 Mart 2026’da STRC’nin günlük işlem hacmi 409 milyon dolar ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca, STRC’nin 30 günlük fiyat oynaklığı yüzde 3’e kadar düşerken, bir aylık ortalama işlem fiyatı ise 99,78 dolar oldu. Bu veriler, ürüne olan kurumsal ilginin arttığını açıkça ortaya koyuyor.

Geleneksel finans ile Bitcoin tabanlı yapıların birleşme noktası

STRC, klasik gelir odaklı yatırımcıların taleplerini Bitcoin’in volatil doğasıyla birleştiren bir köprü işlevi üstleniyor. Geleneksel yatırımcılar genellikle sabit gelir, düzenli temettü ve istikrarlı değer artışı talep ederken, Strategy yönetimindeki Bitcoin odaklı bilançolar kısa vadede yüksek oynaklık taşıyor. STRC, Bitcoin’in fiyat hareketlerine doğrudan maruz kalmadan, geleneksel sermayeyi bu yeni alana çekmek için kurgulandı.

Bu ürün, yaklaşık 100 dolar nominal değerde işlem görüyor ve yıllık getirisi yaklaşık yüzde 11,5 düzeyinde aylık temettü sağlıyor. Temettü oranı, menkul kıymetin değeri dengeye yaklaştıkça ayarlanabiliyor, böylece sabit getirinin korunması amaçlanıyor.

Sermaye piyasalarında ölçek etkisi ve yeni yatırım modeli

10 Mart’ta STRC üzerinden toplanan 180,4 milyon dolar tutarındaki yeni sermaye, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2.554 adet Bitcoin alımına karşılık geldi. Bu miktar, Bitcoin’in küresel madencilikten günlük olarak piyasaya sürülen arzının yüzde 567’sine denk geliyor. Bu da STRC’nin, geleneksel arz-talep dengelerini aşan yeni bir sermaye oluşum modeli sunduğunu gösteriyor.

Bitcoin’in kodla sınırlandırılmış arzına karşın, finansal ürünler yoluyla oluşan talep hızla büyüyebiliyor. STRC gibi araçlar, Bitcoin’in sınırlı tedarikine karşı, piyasaya yeni sermaye girişi sağlayan özel mekanizmalar geliştiriyor.

Piyasalarda hacim kadar önemli bir diğer gösterge ise düşük fiyat oynaklığı ile birlikte işlem derinliği. STRC, rekor işlem hacmine rağmen düşük volatilite sergileyince kurumsal ve gelir odaklı yatırımcıların sisteme daha güvenli şekilde dahil olduğu yorumları ön plana çıktı.

Bu durum, STRC’nin bir spekülatif araçtan çok, fiyat davranışları sabit ve öngörülebilir getiri sağlayan bir finansal ürün olarak konumlandığını gösteriyor.

Kurumsal ilginin artmaya devam etmesi halinde, STRC’nin Bitcoin’e bağlı, kurumlar arası likiditesi yüksek ilk gelir ürünü olarak piyasalarda kalıcı olabileceği değerlendiriliyor.

