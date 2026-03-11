Kripto ve Büyük Teknoloji Şirketleri, Yapay Zeka Tabanlı Ticarette Ödeme Doğrulama Yarışında

Yapay zeka destekli ticarete uygun altyapı geliştirme yarışında küresel teknoloji ve kripto para şirketlerinin attığı adımlar öne çıkıyor. Son üç yılda hızla yayılan yeni protokoller hem ajanslar arası iletişimi hem de otomatik ödeme işlemlerini standartlaştırmaya başladı. Bu gelişmeler, özellikle yazılım tabanlı ajansların kendi aralarında veriyi paylaşmasını, ödemeleri başlatmasını ve diğer uygulamalarla etkileşim kurmasını kolaylaştırıyor.

Yeni Protokoller ve Pazarın Büyüklüğü

Anthropic’un Model Context Protocol protokolü, aylık 97 milyon yazılım geliştirme kiti (SDK) indirme rakamına ulaştı ve on binlerce kamu sunucusunda çalışıyor. Google şirketi, 2025’in nisan ayında duyurduğu Agent-to-Agent protokolünü kısa sürede 100’den fazla şirketin desteğini alarak Linux Foundation’a devretti. Ocak ayında yine Google’ın tanıttığı Universal Commerce Protocol ise Shopify, Walmart, Target, Mastercard, Stripe, Visa ve American Express gibi büyük şirketlerin katılımıyla, ajans tabanlı ödeme ve alışveriş akışlarını standartlaştırmayı hedefliyor.

Kripto para ekosistemi tarafında, Coinbase’in geliştirdiği x402 protokolü, HTTP üzerinden otomatik stabilcoin ödemelerine olanak tanıyor. 2025 sonuna kadar bu protokol ile 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirildiği bildiriliyor. Gartner tarafından yayımlanan raporda 2028’e kadar kurumsal yazılım uygulamalarının üçte birinde ajans tabanlı yapay zekanın yer alacağı tahmin ediliyor. Deloitte ise bu pazarın büyüklüğünü 2026’da 8,5 milyar dolar, 2030’da ise yaklaşık 35 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını öngörüyor.

Eksik Parça: Doğrulama ve Tahkim Mekanizması

Mevcut protokoller ağırlıklı olarak ajansların iletişimi kurmasına, araçlara ve verilere ulaşmasına ve otomatik ödemelerin gerçekleşmesine odaklanıyor. Ancak ödenecek işlemin doğru ve eksiksiz tamamlandığını kim ya da neyin onaylayacağı henüz netlik kazanmış değil. Bir başka ifadeyle, işin yapılıp yapılmadığını belirleyecek ve ona göre ödemenin serbest bırakılmasını sağlayacak güvence katmanı eksik kalıyor.

Şubat 2026’da yayımlanan ERC-8183 isimli Ethereum taslağı, iş bazlı ticarette fonların akıllı sözleşmede kilitlenmesini, işi yapanın çalışmayı teslim etmesini ve bir değerlendiricinin işi onaylamasını veya reddetmesini öngörüyor. Bu model, hem insan hem de yazılım ajansları için programlanabilir bir teminat mekanizması sunmayı amaçlıyor.

Yetkilendirme ile Doğrulama Arasındaki Fark

Google ve Mastercard gibi büyük şirketler, ödeme işlemlerini kriptografik olarak imzalanmış yetkilendirme belgelerine dayandıran protokoller geliştiriyor. Mastercard’ın Verifiable Intent çalışması, kullanıcıların hangi alımları onayladıklarını güvenli şekilde belgelemeye ve denetim ihtiyacına odaklanıyor. Ancak bu sistemler bir hizmetin veya işin başarıyla yerine getirilip getirilmediği konusunda bir doğrulama sunmuyor.

ERC-8183 taslağı ise ödemenin gerçekleşmesi öncesinde bir değerlendiricinin işi onaylamasını şart koşuyor. Burada değerlendirici, istemci olabileceği gibi bir oracle ağı, staking sistemi veya farklı bir mekanizma da olabiliyor. Ethereum ekosisteminde geliştirilen ERC-8004 standardı ise ajan ve karşı taraflar için güven ve itibar katmanı olarak çalışmak üzere öneriliyor.

Protokolün güvenlik bölümünde, kötü niyetli bir değerlendiricinin ödemeleri keyfi şekilde reddedebileceği veya onaylayabileceği, bu nedenle yüksek tutarlı işlemlerde ek güven mekanizmalarının önerildiği belirtiliyor. Çok taraflı iş ağlarında değerlendiricinin merkezi bir güç konumuna gelmesi dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, ajans tabanlı ticaretin yayılmasıyla birlikte, ödeme yetkilendirmesi ile gerçek iş doğrulaması arasındaki fark daha da görünür hale geliyor. Kripto temelli akıllı sözleşme çözümleri ile büyük teknoloji şirketlerinin sunduğu yetkilendirme altyapılarının, ajanslar arası ticaretin hangi yönünde baskın hale geleceği ise ekosistem geliştikçe netleşecek gibi görünüyor.